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«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов

Очередной субъективный обзор, где достанется и довольно посредственному шпионскому боевику, и откровенно нудной фантастике...
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«Джек Райан: Призрачная война» («Jack Ryan: Ghost War»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто очередной шпионский боевик, снятый для платформы Amazon Prime Video. И в основе лежит не только сериал, но и произведение Тома Клэнси, который хорошо «руку набил» на подобных книгах.

Сериал про приключения Джека Райана не смотрел, не было интереса. Тут же – кино. Тем более, шпионское. Но фильм не понравился, ну максимум «3» поставлю…

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Джек отошел от активной работы на спецслужбы. Но на него выходит бывших коллега и просит выполнить одну простую работу: надо встретиться с неким человеком и забрать посылку. Без подробностей. Вроде, не сложно. Тем более для бывшего агента. Но Джек понимает, что такие просьбы просто так не возникают…

Изображение: ru.kinorium.comТак почему мне не понравился фильм?

Ну… причин много. И дело точно не в «боевке» и спецэффектах. Дело в том, что при упоминании Тома Клэнси, мне сразу вспоминается другой суперкрутой агент. Да, речь про некоего Сэма Фишера из компьютерных игр от Ubisoft. Тут же мы имеем в главной роли Джона Красински, который ну вообще не тянет на агента. Кто угодно, но не агент спец служб. Да и ведет себя в некоторые моменты так, словно взрывы и стрельба для него в новинку. Но тут и еще один момент: агента ЦРУ часто затмевает другой агент из МИ 6… Не буду душнить, что это опять последствие «воинственного феминизма», но для фильма, где в самом названии упоминается Джек Райан, ему уделено не так много времени. Не логично. Есть и еще одна претензия. Дело в том, что я смотрел два фильма, где агента Джека Райана сыграли другие актеры: Алек Болдуин («Охота за «Красным октябрем») и Харрисон Форд («Игры патриотов»). Там тоже логики в сценарии особо не наблюдалось, но актеры лучше справились с ролями.

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Вот и получился фильм с глупым сюжетом, не лучшим воплощением суперагента на экране. Посмотреть можете, но через год вы не вспомните о данном фильме.

«Железное легкое» («Iron Lung»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЕсть такой жанр видеоигр, как «игра, где ничего не происходит». Многими любимый survival horror…

В 2022 году вышла инди-игра «Iron Lung», где действие происходит на подлодке в очень странном мире. И почему-то решили, что она достойна экранизации (это они зря)…

Суть фильма толком не поясняется в начале. Только просидев в ужасе два часа, вы поймете, что происходит. Если осилите «процесс сидения» перед экраном. Лично я ничего не понял, кроме того, что все умирает, звезды гаснут и выжить пытаются на планете с океаном… крови. Вот туда и «ныряет» подлодка с нашим героем на борту. Причем, он – заключенный. Ну, в случае чего не жалко…

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Изображение: ru.kinorium.comПервые минут 20-30 фильм дарит эмоции, соответствующие мрачному хоррору. Но потом уже банально все надоедает. А что вы хотите, когда все действие происходит в одном месте, примерной площадью в 20 «квадратов»? Один человек (остальные появляются буквально на минуты), да странные снимки рентгеновской камерой, что должна давать некоторое пояснение за происходящее.

Фильм ужасно нудный, следить за происходящим на экране невозможно! Вообще, снимать фильмы, где герои находятся в одном небольшом помещении, крайне сложно. Да, так выйдет дешевле, но сохранить интерес к происходящему сложно. Есть хорошие примеры таких фильмов. Но «Железное легкое» к этим фильмам не относится. Нудно. Скучно. Не интересно. Сюжет крайне бестолковый. И с чего режиссер Марк Фишбах (он же исполнитель главной роли) решил, что справится? Разве можно из третьесортной игры сделать более-менее приличный сюжет для фильма? Не думаю. Даже из легендарных игр выходят очень спорные картины. А тут…

Короче, не стоит тратить на данный «кинопродукт» своё время.

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джек райан:призрачная война железное легкое
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