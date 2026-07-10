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Вступление

Чистота – залог здоровья. Этот лозунг знают многие и какой-то смысл в этом есть. Современные технологии позволяют сделать уборку дома не только простой, но и комфортной. Во всяком случае производители такой техники стараются по максимуму облегчить это занятие, чтобы на другие дела у человека оставалось больше времени. Казалось бы, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, что логично. Однако, даже в относительно прибранных помещениях скапливается пыль, может появиться паутина, а уж если у вас ещё есть домашние животные, то точно где-то скапливается шерсть. Также сейчас достаточно распространённой является аллергия на пыль. Поэтому уборку периодически приходится делать не только сухую, но и влажную.

Для этих целей компании разрабатывают универсальные устройства, которые готовы работать на любой поверхности и осуществлять качественную уборку пола. Я уже не один раз отмечал, что каких-то особых чудес ждать от них не стоит потому, что они ещё не научились сами наводить порядок и выбрасывать мусор, а основная задача сводится не к наведению, а скорее поддержанию чистоты и с этим они справляются великолепно. Пока человек находится на работе, какой-то робот-пылесос может гонять по квартире и приводить её в порядок. Какое-то время я сам был скептически настроен к подобным устройствам, но потом пришёл к тому, что это действительно работает и существенно упрощает быт.

Другое дело, что бывает сложно определиться с выбором подходящего помощника по дому, поэтому сейчас представлен огромный выбор различных моделей, среди которых каждый может подобрать для себя подходящее устройство. Иногда приходится даже обзаводиться сразу несколькими для разного типа задач. Например, робот катается весь день и это хорошо, но он не заезжает на второй этаж, а другим вертикальным пылесосом со шваброй неудобно пылесосить в машине. Да, можно обращаться в клининговую компанию или делать химчистку салона в машине, но это тоже время и деньги. Поэтому приходится искать какие-то подходящие решения.

К тому же сейчас на рынке много различных компаний, которые внезапно появляются и также быстро исчезают. Купил пылесос, а уже через пару месяцев не можешь найти к нему расходные материалы. Чтобы немного подстраховаться от такого развития событий разумнее обратить внимание на продукцию крупных производителей, с хорошей поддержкой и репутацией. Одной из таких компаний является Midea.

Это достаточно известный бренд бытовой техники, который предлагает огромный ассортимент продукции не только для уборки. Просто так получилось, что именно с этой продукцией фирмы я был слабо знаком и решил изучить какие сейчас есть современные устройства для уборки помещений. Для этого я сосредоточился на трёх удачных, на мой взгляд, моделях, которые могут подойти достаточно широкой аудитории.

Среди них один робот с функцией влажной уборки и два вертикальных портативных пылесоса с шваброй для тех же задач. Это наиболее универсальные модели, которые способны не только качественно собирать пыль и шерсть, но также вымыть пол до блеска, особенно если это делать со специальными чистящими средствами.

Все эти устройства беспроводные и с функцией самоочистки, а пользователю остаётся лишь следить за уровнем жидкости, опустошать контейнеры с мусором и периодически делать профилактику: промыть швабры, заменить фильтры и т.д. Причём второй вертикальный беспроводной пылесос является улучшенной и дополненной модификацией первого. В общем, посмотрим на эти модели и попробуем с ними разобраться.

Midea VCR V15 MAX Ultra WH

Это не самая бюджетная модель на рынке и стоимость её достаточно высокая. Кроме белого исполнения ещё есть чёрное, но отличаются они только цветом. Просто дома каждому подходит что-то своё под интерьер, а тут в комплекте крупная станция для подзарядки и самоочистки.

Я уже рассматривал похожую модель, где у базы был собственный пылесос для очистки бункера робота в мешок-пылесборник и механизм для промывки швабр снизу.

Да это модель двойного назначения потому, что она не только пылесосит, но также моет полы. Для этого у самого робота есть две круглые вращающиеся швабры внизу. У них предусмотрен механизм подъёма и опускания для того, чтобы они не цеплялись за высокий ворс ковра. Мощность всасывания достаточно высокая и составляет 22000 Па.

При этом модель достаточно проходимая и может преодолевать препятствия высотой до 45 мм благодаря двум крупным колёсам с резиновыми шинами и «зубастым» протектором.

Снизу по центру расположена одна щётка для механической уборки поверхности. Она комбинированная и обладает как резиновыми ламелями, так и упругой щетиной для лучшей работы на любых поверхностях.

Спереди есть небольшая выдвижная щётка для уборки в труднодоступных местах. Например, она выметает мусор из углов. В пылесосе встроен бункер для сухих отходов, а щётки смачиваются и чистятся на базе. Кстати, там же они и просушиваются. Поэтому данная модель может в автоматическом режиме делать комбинированную уборку по всему дому, а все режимы пользователь настраивает в приложении.

Благодаря лидару робот сначала создаёт карту местности, а потом уже пользователь отмечает зоны и создаёт алгоритм уборки. Разумеется, можно создать расписание, по которому робот будет работать по дому.

Сама модель достаточно автономная и может кататься долго без подзарядки благодаря ёмкому аккумулятору на 6400 мА*ч. По опыту можно сказать, что частенько раньше заполняется бункер и робот возвращается на базу самостоятельно, чтобы опорожнить бункер, заряжаясь во время самоочистки.

Данная модель оборудована не только лидар-сенсором, но и цветной камерой со светодиодной подсветкой. Она позволяет удалённо приглядывать за происходящими событиями. Разумеется, с её помощью можно даже поискать ключи под диваном.

Ещё здесь есть система IntelliView AI 2.0, которая позволяет роботу-пылесосу распознавать более 200 типов объектов и корректировать стратегию их обхода в режиме реального времени.

После завершения программы робот возвращается на базовую станцию и осуществляет самоочистку. Вторым пылесосом перекачивается содержимое бункера робота в мешок-пылесборник, а специальный механизм в поддоне промывает щётки, а грязную жидкость перекачивает в отдельный контейнер.

Соответственно на базе есть один контейнер для чистой воды, один для грязной и мешок для пыли. Все эти резервуары нужно периодически наполнить или опорожнять, поэтому тут участие человека сводится к минимуму.

В приложении также есть напоминания о том, когда необходимо выполнять эти процедуры, а также отображается запас ресурса щёток и фильтров. Все расходные материалы для устройства продаются отдельно на маркетплейсах. Причём они унифицированы с другими моделями и их не так трудно достать.

Из-за своего огромного функционала и максимальной автоматизации, данная модель не является бюджетной и стоит примерно 54 тысячи рублей.

Midea VSS-AT6

Это моющий вертикальный беспроводной пылесос, и он сам не катается по помещению, а им приходится управлять. Стоит он дешевле робота, но в некоторых ситуациях становится незаменимым помощником, особенно когда у вас дома есть дети или домашние животные.

Устройство представляет собой крупный корпус с выступающей ручкой с кнопками. Одна из них запускает устройство, а другая регулирует мощность всасывания. Также в верхней части корпуса есть индикатор заряда аккумулятора.

Здесь он на 4000 мА*ч, а мощность всасывания также составляет 22000 Па. В корпусе установлены два контейнера: один предназначен для чистой воды, а другой для грязной. Для лучшего качества уборки также рекомендуется добавлять в резервуар с чистой водой чистящее средство.

Корпус соединяется со шваброй специальным шарниром и гибким шлангом. В разложенном состоянии обеспечивается угол в 180°.

В швабре заходится одна цилиндрическая щётка в передней части и два опорных ролика в задней. Благодаря тому, что щётка расположена максимально близко к переднему краю, улучшается уборка в труднодоступных местах.

Эти роликовые щётки также продаются отдельно и их можно легко заменить.

Данная модель в первую очередь предназначена для уборки жидких загрязнений на твёрдых напольных покрытиях. Например, если на пол пролился какой-то соус или упала еда с не очень крупными фракциями, например, каша или корм для животных.

Понятно, что против разбитой банки с огурцами он будет бессилен. Нужно будет брать совок, сметать осколки с огурцами, а потом уже вытирать пол.

Тут скорее речь про уборку небольших бытовых загрязнений, уборку шерсти и протирку пола. Устройством удобно пользоваться, а после выполненной задачи пылесос может выполнить функцию самоочистки на своём специальном лотке, который поставляется в комплекте.

Швабра прямоугольная и очень устойчива на ровной поверхности. Благодаря этому пылесос отлично фиксируется и стоит вертикально.

Midea VSS-AT6 Plus

Судя по названию, это улучшенная и дополненная версия предыдущего устройства. Отличия здесь не революционные, а скорее просто немного улучшающие комфорт от использования.

Аккумулятор емкостью 4000 мА*ч рассчитан на 30–35 минут непрерывной работы. Полная зарядка занимает около 5 часов. В устройстве используется бесщёточный BLDC-мотор мощностью 250 Вт обеспечивает стабильную силу всасывания на протяжении всей уборки.

По сравнению с предыдущей моделью здесь был увеличен резервуар для грязной воды до 700 мл (против 400 мл в обычной версии AT6). Ёмкость бака с чистой водой осталась неизменной – 800 мл.

Корпус также раскладывается параллельно полу на 180° для легкой уборки под мебелью. Размещение бака для чистой воды в нижнюю часть устройства снижает нагрузку на запястье примерно на 25%.

Яркий LED-дисплей отображает выбранный режим (Стандартный, Турбо или Сухой), уровень оставшегося заряда и текущий статус самоочистки. Что касается последней, то тут механизм также был доработан, а точнее увеличена температура, при которой она осуществляется до 80С.

Заключение

Midea VCR V15 MAX Ultra WH – это не просто какой-то заурядный робот пылесос, а целая станция для уборки. Из-за своего огромного функционала и возможностей модель получилась на совсем бюджетная, но одна из самых доступных среди аналогов.

У данной модели есть полный функционал, включая мобильное приложения для удобства управления. Достаточно потратить один вечер, настроить алгоритм работы, выделить зоны, и он будет заниматься различной уборкой на разных поверхностях. Можно выделить ковёр и там будет осуществляться только сухая уборка, а на гладких поверхностях влажная. Плитка, ламинат, линолеум – это не имеет значения, главное определиться с типом уборки, установить график и периодически очищать контейнер и пылесборник. Чтобы поверхность лучше отмывалась, лучше использовать специальные чистящие средства, которые также оставляют приятный запах после уборки.

Это модель последнего поколения и поэтому предлагает самые современные технологии, а также доработанный и улучшенный функционал на базе опыта других моделей и отзыва пользователей. Соответственно у неё есть множество разных датчиков, а также интеллектуальная система IntelliView AI 2.0 c высокоточными сенсорами, которая позволяет роботу-пылесосу распознавать более 200 типов объектов и корректировать стратегию их обхода в режиме реального времени.

Есть встроенная цветная камера c подсветкой, SLAM LiDAR, высокая мощность всасывания, две дисковых швабры с микрофиброй и отличная автономность, а также крупная базовая станция с функциями самоочистки. Для этого в неё встроен ещё один пылесос, который переносит мусор из бункера в мешок-пылесборник, а также предусмотрен механизм мойки щёток с помпой, которая сливает воду в отдельный контейнер и ещё одна ёмкость для чистой воды. Все резервуары достаточно объёмные, что позволяет находиться роботу в «свободном путешествии» по квартире длительное время. Может быть, не 75 дней, как говорит производитель, но пару недель точно.

Midea VSS-AT6 – это портативный вертикальный пылесос с шваброй, который очень удобен в использовании на гладких ровных поверхностях. Например, если вам с плитки нужно убрать какие-то жидкости или пюре-образные субстанции – это идеальный вариант. По ковру тоже можно пройтись, но конкретно для этой модели это не самая лучшая поверхность. Поэтому если у вас плитка, ламинат или линолеум – то это хороший помощник в уборке, особенно когда у вас дома дети или домашние животные. Пюре, каша, влажный кошачий корм – всё отлично убирается, а без него уже даже как-то сложно потом представить, как всё это убирать с пола потому, что нужно сначала как-то собрать всё это, а потом ещё вымыть пол. Тут всё это происходит в одно действие и очень даже эффективно.

Роликовая щетка очищается на станции при высокой температуре 55°С для удаления самых сложных загрязнений и ее дезинфекции. Цикл сушки обеспечивает защиту от роста бактерий и появления неприятного запаха. Сушка занимает всего полчаса до полного высыхания щетки.

Пылесос оснащен бесщеточным BLDC-мотором мощностью 250 Вт, который обеспечивает высокую силу всасывания 22000 Па. Это позволяет быстро и эффективно удалять сухие и влажные загрязнения любой сложности с твердых напольных покрытий. Пылесос оборудован удобной ручкой и шарниром у основания, который способен обеспечивать угол в 180°. Это бывает удобно для уборки под мебелью. Корпус в нижней части крупный, но где-то нужно размещать два резервуара: один с чистой жидкостью, а другой с грязной. Разумеется, тут также рекомендуется добавлять в воду чистящее средство, чтобы улучшить качество уборки.

Midea VSS-AT6 Plus – модель, похожая на предыдущую, но в ней добавлен голосовой помощник, более удобное управление и экран, а также увеличена до 80°С температура самоочистки и время просушки щётки сокращается до 5 минут. Всё это в совокупности позволяет быстрее убираться за счёт сокращения времени обслуживания устройства.

Этот пылесос также предназначен в основном для твёрдых напольных покрытий и обеспечивает продолжительную уборку за счёт ёмкого аккумулятора на 4000 мА*ч.

В модели без приставки Plus емкость заявлена аналогичная, используется такой же мотор и мощность всасывания, но за счёт оптимизации алгоритмов и трёх режимов время уборки удаётся продлить. В зависимости от режима (сухая или влажная уборка) в Plus версии немного дольше сохраняется стабильная мощность. Также в версии Plus реализован более современный и информативный дисплей, что упрощает отслеживание режимов и состояния пылесоса.

Узнать подробнее об этих моделях можно по данной ссылке.

Андрей Понкратов aka wildchaser