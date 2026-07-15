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Вступление

Самое жаркое противостояние на рынке видеокарт наблюдается в среднем ценовом сегменте. Сегодня это понятие сильно размыто и не совсем ясно, что считать средним. Если брать за систему координат линейку графических процессоров компании NVIDIA, то в последнем поколении это получается примерно RTX 5070. Однако большей популярностью среди пользователей пользуются модели с числом 60 на конце. Это уже не совсем средний сегмент, а ближе к нижнему, но именно там происходит основное противостояние.

Есть ещё версии с приставками Ti и XT, где в последнем поколении были представлены видеокарты с объёмом памяти 16 Гбайт. При этом сама память используется разная. У моделей GeForce RTX 5060 Ti – это GDDR7, а у Radeon RX 9060 XT – GDDR6. Шина памяти у них одинаковая, зато пропускная способность заметно отличается. Мало того, у видеокарт различается интерфейс подключения. Если у Radeon RX 9060 XT это полноценные 16 линий PCI-e, то у GeForce RTX 5060 Ti только половина от этого числа. Также у этих двух моделей есть модификации на 8 Гбайт, рассчитанные на использование в разрешении Full HD. Этому есть простое объяснение: игры становятся всё более громоздкими и при росте разрешения памяти может не хватать.

Компания AMD предлагает видеокарты Radeon RX 9060 XT как альтернативу GeForce RTX 5060 Ti для геймеров, которые хотят немного сэкономить. С технической точки зрения этот графический процессор является практически половиной от старшей модели Radeon RX 9070 XT. В основном это касается количества универсальных процессоров и шины памяти. Соответственно, потребляемая мощность тоже практически в два раза меньше и составляет 160 Вт. Это позволяет делать не очень крупные модели с относительно простой системой охлаждения. Разумеется, это всё сказывается на стоимости и поэтому некоторые модификации на 8 Гбайт продаются примерно в ту же цену, что и RTX 5060 – приблизительно 30 000 рублей. Заманчивое предложение, учитывая улучшенную производительность архитектуры RDNA 4 с лучами и поддержку технологии FSR 4.0.

К нам на обзор попала версия Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC в черном цвете, но она также выпускается и в белом. Они доступны в ассортименте магазина DNS. Впрочем, цвет на скорость не влияет. Для того чтобы увеличить последнюю, я в очередной раз использовал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D.

Упаковка и комплектация

Ранее через мои руки уже прошло несколько видеокарт компании Acer. Тут коробка немного поменьше, чем у Acer Nitro Radeon RX 9070 OC, но это понятно. Система охлаждения тут меньше и сама модель короче. В остальном коробка аналогично оформлена и достаточно простая, хоть и с цветной полиграфией.

Фон преимущественно чёрный. Спереди мы снова видим стилизованную букву N, которая является логотипом линейки Nitro. Что касается остального оформления, то оно чем-то напоминает оформление упаковок графических ускорителей NVIDIA и AMD других производителей.

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Выражается это в том, что в правом нижнем углу есть вставка с названием GPU. Логотип производителя находится в левом верхнем углу, а снизу под ним – значок, указывающий на объем видеопамяти (8GB). Ну а в правом верхнем углу есть вставка Overclocked, которая сообщает о заводском разгоне.

С обратной стороны перечислены ключевые особенности, есть схематичное изображение видеовыходов и отдельно в окошке указаны минимальные системные требования.

Что ещё интересного? Минимум 8 Гбайт оперативки, а лучше 16 Гбайт и блок питания на 450 Вт. Кстати, у модели Nitro Radeon RX 9070 OC в рекомендациях был блок на 650 Вт. Это говорит о том, что здесь потребление заметно ниже. Разумеется, ещё необходима операционная система Windows 10 или 11.

Внутри есть традиционный каркас из тёмного вспененного полиэтилена.

В нём лежит сама видеокарта, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В комплекте поставки только инструкция.

Дизайн и особенности видеокарты

В отличие от старшей модели Acer Nitro Radeon RX 9070 OC, здесь в системе охлаждения используются два вентилятора. Однако видеокарта всё равно получилась достаточно длинная.

Что касается внешнего вида, то сходство налицо. Начнём с того, что тут также есть металлическая пластина с обратной стороны, а также серебристая панель под металл с верхнего торца.

Между вентиляторами поместили значок Nitro, а на пластике есть оттиск логотипа производителя. Видеокарта не очень тяжёлая и основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает практически два слота.

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Габариты самого устройства составляют 270 х 110 х 44 мм, масса – 635 г. Длина видеокарты могла бы быть меньше, но производитель решил сделать систему охлаждения побольше, чтобы обеспечить более тихую работу в нагрузке.

С обратной стороны установлена металлическая пластина. При обзоре Nitro Radeon RX 9070 OC я заметил, что она не участвует в отводе тепла, а здесь, как ни странно, картина иная.

Тут присутствуют четыре термопрокладки в области расположения микросхем памяти, но с обратной стороны. Объяснение этому, скорее всего, есть и заключается оно в модификации 16 Гбайт, где микросхемы могут быть распаяны с обратной стороны платы и их нужно охлаждать. Кроме того, на пластине есть небольшая медная вставка в области графического процессора. Там также присутствует термопрокладка.

Сама пластина изготовлена преимущественно из алюминия, за исключением медной вставки, и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют узоры и надпись Nitro. Также можно заметить множество отверстий, через которые через радиатор насквозь проходит поток воздуха. Ещё сквозь неё можно заметить, что печатная плата не такая длинная и занимает примерно 3/5 длины самой видеокарты.

Кстати, чтобы снять пластину, сперва нужно разобрать видеокарту, сняв с неё кулер. Сама пластина крепится к кулеру только двумя винтами в задней части видеокарты. В остальном она крепится непосредственно к печатной плате.

Я никого не призываю к разбору устройства, потому что можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то продуть или поменять пасту, но зачастую смысла в этом немного. Придётся менять термопрокладки и термоинтерфейс на кристалле GPU, поскольку там скорее всего фазовый переход.

Чтобы снять кулер, достаточно открутить четыре подпружиненных винта и ещё два винта открутить с краю.

После его демонтажа можно увидеть, что система охлаждения сделана очень достойно. Никакого прямого контакта тепловых трубок, разные пластины для памяти и GPU, нет подсветки, кожух с вентиляторами снимается отдельно.

Радиатор выполнен по классической схеме: медные тепловые трубки, медная пластина теплосъёмника GPU. Потребляемая мощность не такая большая, поэтому тут используется всего три тепловых трубки. В целом большой запас можно не делать, ведь тут уже есть небольшой заводской разгон и вряд ли кто-то будет гнать сильнее.

Кроме того, пользователи обычно предпочитают снижать потребляемую мощность, чтобы понизить шум и продлить жизнь устройства. В крайнем случае, можно ничего не делать. Конечно, можно и разогнать, но толку от этого мало, а шума получается много. В ходе тестирования максимум, что я видел – это 310 Вт. Это не так уж мало для такой системы охлаждения.

Массив алюминиевых пластин всего один, потому что они расположены горизонтально, а не вертикально. Все они припаяны к тепловым трубкам, и к ним же припаяны пластины для отвода тепла от графического процессора и памяти. Также пластины согнуты в двух местах, образуя площадки для контакта с транзисторными сборками. Однако это осуществляется не напрямую, а через термопрокладки.

Чем-то особенным радиатор не примечателен, просто разумно и качественно изготовлен. Нет никаких излишеств, всё максимально просто и эффективно.

К радиатору крепится пластиковый кожух с двумя вентиляторами. Они одинаковые, диаметром 92 мм. Это устройства компании Cooler Master, модель DF2704012RFHN на 12 В, 0.6 А. Максимальная скорость вращения – 3500 об/мин. Обычно в нагрузке она не поднимается выше 2000 об/мин, поэтому запас тут есть.

Как уже упоминалось, задняя металлическая пластина крепится к печатной плате. Крепление осуществляется через специальные отверстия в ней.

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

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Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

Питание выполнено по формуле 7+2. На каждую из девяти фаз приходится по одной микросхеме DrMOS, Monolithic Power Systems MP87993.

Тут используется связка из двух ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2868A. Они распаяны сверху, над микросхемами памяти.

По центру распаян графический процессор AMD Navi 44 XT, он же RX 9060 XT. Производство TSMC N4P, 29.7 млрд транзисторов и 199 кв.мм площадь. Потребление всей видеокарты составляет примерно 180 Вт.

8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено четырьмя микросхемами производства компании Samsung. Интерфейс обмена данными – 128 бит.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через один разъём 8-pin PCI-e. У версии на 16 Гбайт ещё четыре микросхемы распаиваются с обратной стороны платы.

На задней панели находится немного меньше видеовыходов, чем обычно.

Два Display Port;

Один HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (Micron);

Видеокарта: Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 Гбайт (2780 / 3320 / 2518 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. От блока питания каких-то заоблачных требований не нужно, главное, чтобы был один коннектор 8-pin PCI-e.

Теперь запустим Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC и посмотрим на работу системы охлаждения в нагрузке. В «бублике» вентиляторы вращаются со скоростью примерно 1930 об/мин, уровень шума составляет 35.3 дБ с расстояния 30 см. На мой взгляд, результат хороший, учитывая, что потребление составляет примерно 180 Вт.

Сейчас через утилиту драйвера AMD можно разогнать видеокарту, и я попробовал это сделать, чтобы проверить систему охлаждения на прочность.

Пора переходить к тестам.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Cyberpunk 2077, QHD, качество: высокое, FSR – качество:

Cyberpunk 2077, QHD, качество: высокое, FSR – выкл.:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная, FSR – авто:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная, FSR – выкл.

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка ультра, FSR – авто:

Разгон у видеокарты есть, но… лучше им не пользоваться. Я всё это делал только для проверки системы охлаждения, а в целом тут нужно, наоборот, снижать потребление. В пике оно доходило до 300 Вт, но мне в эти показатели верится с трудом.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

Показания тепловизора во время работы Furmark подтвердили мою догадку.

Самое горячее место внутри устройства показывает 92°C при температуре графического процессора 67°C. Только значение Hotspot было уже около 87°C.

Заключение

После выпуска Radeon RX 9060 XT на базе графического процессора Navi 44 XT (RDNA 4) некоторые обозреватели были недовольны видеокартами на его основе. Однако сейчас мы изучили одну из них, и на самом деле всё не так уж мрачно, как описывают. Начнём с того, что пользователь получает производительность в играх сопоставимую с GeForce RTX 5060 Ti по цене обычной RTX 5060. И пусть версия Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт будет заметно дороже, но кто-то предпочтёт вариант с 8 Гбайт для использования в разрешении FHD. Кто-то решит, наоборот, немного доплатить, чтобы замахнуться на QHD (2560 x 1440), но там всё равно придётся подбирать настройки для комфортной игры, а по-хорошему надо смотреть в сторону Radeon RX 9070.

Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC оставила положительные эмоции, и если б я ранее не приобрёл видеокарту GeForce RTX 5060, то сейчас бы рассматривал такой вариант. Ее потребление немного выше, но у меня был опыт использования относительно компактной HP RTX 3060 Ti, у которой потребление было ещё выше, а охлаждение – проще. В данном случае система охлаждения отлично справляется со своими обязанностями и на пике потребления в разгоне мне удалось выйти примерно на 300 Вт. Это говорит о том, что запас по охлаждению есть, причём хороший. Видеокарту Acer нельзя назвать очень холодной, но производитель реализовал отвод тепла по максимуму, для чего задействовал металлическую пластину с обратной стороны. Отлично реализована подсистема питания, да и сама модель сделана красиво и аккуратно.

Качество изготовления, а также элементная база не вызывают вопросов. Используются знакомые компоненты, в частности DrMOS’ы компании Monolithic Power Systems, и в целом подсистемы питания достаточно для покорения рубежа в 3.4 ГГц по GPU. Компоновка платы оказалась вполне привычна, когда вся силовая часть находится слева и справа от GPU, как на всех высокопроизводительных картах. При отсутствии нагрузки система охлаждения работает бесшумно, потому что вентиляторы останавливаются. Причём при старте системы мне показалось, что видеокарта не работает, поскольку сам старт платформы AMD долгий, подсветки на карте нет, и крыльчатки не крутятся. Единственное, систему охлаждения можно было сделать немного покороче, чтобы модель получилась компактнее.

Видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC доступна для покупки в магазине DNS.

Андрей Понкратов aka wildchaser