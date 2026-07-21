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molexandr
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Разработчики смогут тонко настраивать DLSS 5 для каждой сцены и для каждого объекта сцены.
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На конференции SIGGRAPH 2026 сотрудники компании NVIDIA подробнее рассказали об особенностях новой генеративной технологии нейронного рендеринга в составе набора DLSS 5, а также впервые публично показали новые инструменты, которые будут доступны разработчикам для настройки эффектов, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано)

Разработчики смогут выбирать одну из трёх генеративных моделей нейронного рендеринга DLSS 5 для каждой сцены отдельно и контролировать воздействие технологии на отдельные объекты. Предусмотрены глобальные настройки интенсивности, автоматическое создание масок и элементов управления для работы с отдельными объектами.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано)

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Модель обучена распознавать различные объекты и персонажей для автоматического создания масок, также разработчики могут создавать маски вручную и применять к ним различные настройки. В частности, предусмотрены регуляторы интенсивности структуры и интенсивности тона. Интенсивность структуры влияет на высокочастотные детали, такие как окружающее затенение, отражения и рассеяние под поверхностью. Интенсивность тона вносит более общие изменения в освещение, цвет и общий вид сцены.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано)

В DLSS 5 этап улучшения изображения с помощью генеративной модели нейронного рендеринга следует за рендерингом кадра традиционным способом. Исходный кадр определяет геометрию, камеру, настройки освещения и композицию. Затем DLSS 5 обрабатывает этот кадр, улучшая детали.

Сложность работы с технологией состоит в том, чтобы улучшить детали, не нарушив первоначальный замысел художников. Генеративные модели могут слишком сильно модифицировать исходное изображение, затрагивая детали, которые должны были остаться нетронутыми. Чтобы обеспечить связь сгенерированного результата с исходной сценой, DLSS 5 анализирует исходное изображение и внутренние буферы движка, включая данные об альбедо, нормалях поверхности и освещении.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано)

Следующий вызов — временная стабильность. Модели генерации видео обычно обрабатывают несколько кадров одновременно, но игра должна мгновенно реагировать на действия игрока, поэтому DLSS 5 работает покадрово, не анализируя будущие кадры в полной мере. Чтобы уменьшить мерцание и шлейфы используются векторы движения и другие данные движка.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано)

И третий вызов — это производительность. В NVIDIA создали небольшие дистиллированные модели с архитектурой Diffusion Transformer (DiT), которые работают в один шаг и предназначены только для улучшения изображения. Ключевой целью является запуск и игры и моделей на одной видеокарте с эффективным использованием видеопамяти. Однако ответов на многие вопросы до сих пор нет.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано)

Генеративные модели улучшения изображения станут третьей нейронной технологией в составе DLSS 5. Релиз запланирован на осень 2026 года.

#nvidia #игры #dlss 5 #нейронный рендеринг
Источник: videocardz.com
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