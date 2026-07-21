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Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Тесты проводились в двух разрешениях.
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Совсем недавно AMD перезапустила свой процессор Ryzen 7 5800X3D, который в условиях кризиса на компьютерном рынке может заинтересовать ряд геймеров, так как совместим с платформой AM4 с поддержкой более дешёвой оперативной памяти DDR4. Энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC решил протестировать данную модель в ряде игр, сравнив результаты с Ryzen 7 7800X3D.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 5080, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Counter-Strike 2 (1080p, средние настройки): Ryzen 7 5800X3D – 348 fps/142 fps, Ryzen 7 7800X3D – 360 fps/162 fps
  • Counter-Strike 2 (1440p, средние настройки): Ryzen 7 5800X3D – 341 fps/139 fps, Ryzen 7 7800X3D – 359 fps/161 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (1080p, низкие настройки): Ryzen 7 5800X3D – 397 fps/267 fps, Ryzen 7 7800X3D – 503 fps/396 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (1440p, низкие настройки): Ryzen 7 5800X3D – 395 fps/245 fps, Ryzen 7 7800X3D – 495 fps/393 fps
  • Battlefield 6 (1080p, высокие настройки): Ryzen 7 5800X3D – 168 fps/111 fps, Ryzen 7 7800X3D – 186 fps/141 fps
  • Battlefield 6 (1440p, высокие настройки): Ryzen 7 5800X3D – 154 fps/112 fps, Ryzen 7 7800X3D – 180 fps/128 fps
  • Assassin's Creed Black Flag Resynced (1080p, пресет Ultra High): Ryzen 7 5800X3D – 81 fps/54 fps, Ryzen 7 7800X3D – 86 fps/61 fps
  • Assassin's Creed Black Flag Resynced (1440p, пресет Ultra High): Ryzen 7 5800X3D – 68 fps/47 fps, Ryzen 7 7800X3D – 72 fps/53 fps
  • ARC Raiders (1080p, пресет Epic): Ryzen 7 5800X3D – 184 fps/94 fps, Ryzen 7 7800X3D – 230 fps/135 fps
  • ARC Raiders (1440p, пресет Epic): Ryzen 7 5800X3D – 184 fps/87 fps, Ryzen 7 7800X3D – 184 fps/109 fps
  • Crimson Desert (1080p, пресет Ultra, RT вкл.): Ryzen 7 5800X3D – 131 fps/95 fps, Ryzen 7 7800X3D – 149 fps/108 fps
  • Crimson Desert (1440p, пресет Ultra, RT вкл.): Ryzen 7 5800X3D – 114 fps/86 fps, Ryzen 7 7800X3D – 121 fps/97 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, пресет Ultra): Ryzen 7 5800X3D – 144 fps/78 fps, Ryzen 7 7800X3D – 169 fps/127 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1440p, пресет Ultra): Ryzen 7 5800X3D – 122 fps/96 fps, Ryzen 7 7800X3D – 129 fps/99 fps
  • Forza Horizon 6 (1080p, пресет Ultra RT): Ryzen 7 5800X3D – 76 fps/55 fps, Ryzen 7 7800X3D – 132 fps/94 fps
  • Forza Horizon 6 (1440p, пресет Ultra RT): Ryzen 7 5800X3D – 66 fps/53 fps, Ryzen 7 7800X3D – 107 fps/90 fps
  • Doom: The Dark Ages (1080p, пресет Ultra): Ryzen 7 5800X3D – 144 fps/112 fps, Ryzen 7 7800X3D – 170 fps/132 fps
  • Doom: The Dark Ages (1440p, пресет Ultra): Ryzen 7 5800X3D – 116 fps/87 fps, Ryzen 7 7800X3D – 121fps/93 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (1080p, пресет Ultra): Ryzen 7 5800X3D – 177 fps/147 fps, Ryzen 7 7800X3D – 187 fps/156 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (1440p, пресет Ultra): Ryzen 7 5800X3D – 149 fps/127 fps, Ryzen 7 7800X3D – 159 fps/137 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

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Как показывают тесты, Ryzen 7 7800X3D заметно обгоняет Ryzen 7 5800X3D в целом ряде современных игр, хотя разница в цене между двумя моделями в настоящее составляет всего 10 долларов США. Выбор в пользу Ryzen 7 5800X3D может быть обусловлен желанием сэкономить, так как сборка на AM4 обойдётся дешевле благодаря поддержке DDR4, но стоит учитывать, что данный процессор является абсолютным пиком (относительно производительности в играх) для этой платформы.

#ryzen 7 5800x3d #ryzen 7 7800x3d
Источник: youtube.com
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