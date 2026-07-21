Астрономы обнаружили четыре белых карлика в окрестностях Солнечной системы, которые долгое время оставались незамеченными. Звезды скрывались за более яркими красными карликами-компаньонами.

Ближайшие окрестности Солнечной системы считаются одной из самых изученных областей неба. Тем не менее, астрономы нашли там четыре звездные системы, которые десятилетиями выглядели как одиночные красные карлики.

Изображение: Mark A. Garlick/University of Warwick

Белые карлики невозможно увидеть в видимом диапазоне, когда они находятся рядом с красными карликами. Последние известны своими вспышками, которые могут имитировать сигнал белого карлика. Однако белые карлики вызывают колебания в своих партнерах. Эти колебания влияют на вращение красных карликов: сторона, вращающаяся от нас, дает красное смещение, а обращенная к нам — синее. Спектрограф STIS телескопа Хаббл зафиксировал эти смещения благодаря близости звезд друг к другу.

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Все четыре системы относятся к типу PCEB — двойные системы с общей оболочкой. Такие системы образуются двумя путями. Первый сценарий — переполнение полости Роша: белый карлик прошел фазу гиганта, вещество перетекло к компаньону, часть образовала общую оболочку, которую пара в итоге выбросила. Второй путь — приливная неустойчивость: красный карлик напрямую влетел в оболочку главной звезды до того, как она заполнила свою полость Роша.

Одна из систем, G 203-47, показывает необычные параметры. Красный карлик совершает оборот вокруг оси за 100 дней, но вокруг белого карлика — каждые 14,9 дня. Обычно такие звезды приливно заблокированы, но здесь этого нет. Дэвид Уилсон, участвовавший в исследовании, пояснил: система пережила более мягкие и короткие взаимодействия, в отличие от других.

Теоретические модели предсказывали 4–5 таких систем в радиусе 65 световых лет. Обнаружив четыре, астрономы подтвердили расчеты. Пьер-Эммануэль Трембле отметил, что систематически проверили только около 30% ближайших красных карликов, поэтому рядом с Солнцем могут скрываться еще до 9–10 подобных двойных систем.