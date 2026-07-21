Первая часть продалась смешным тиражом, самое время делать вторую.

Игровая индустрия не всегда подчиняется законам капиталистической логики. Взять, например, гоночную аркаду на выживание Wreckreation. Она продалась столь малым тиражом, что пиковый «онлайн» в Steam составил всего 199 пользователей: в проекте, вышедшем осенью прошлого года, разработчики ошиблись во всех ключевых элементах игрового процесса, и решили, что исправлять их в существующей игре будет дольше и дороже, чем создать новый продукт.

И вот сегодня состоялся анонс Wreckreation 2. Разработчики обещают несколько игровых режимов, открытый игровой мир, а также разнообразные трассы, сеттингом для которых станет вымышленный город под говорящим названием Хартбрейк (Heartbreak — «разбитое сердце»).

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Значительный упор сделан именно на «выживательный» элемент игрового процесса: побеждает не просто самый быстрый, но и самый «жёсткий» — тот, который готов протаранить машину соперника или врезать ей в бок с целью провоцирования неуправляемого заноса.

Когда Wreckreation 2 появится на прилавках, пока неизвестно. Если девелоперы не хотят повторить катастрофу предыдущей части, то им отчаянно необходимо всё проработать как следует. Хотя что-то лично нам подсказывает, что в данном случае что бы то ни было делать уже бесполезно.