Игровая индустрия не всегда подчиняется законам капиталистической логики. Взять, например, гоночную аркаду на выживание Wreckreation. Она продалась столь малым тиражом, что пиковый «онлайн» в Steam составил всего 199 пользователей: в проекте, вышедшем осенью прошлого года, разработчики ошиблись во всех ключевых элементах игрового процесса, и решили, что исправлять их в существующей игре будет дольше и дороже, чем создать новый продукт.
И вот сегодня состоялся анонс Wreckreation 2. Разработчики обещают несколько игровых режимов, открытый игровой мир, а также разнообразные трассы, сеттингом для которых станет вымышленный город под говорящим названием Хартбрейк (Heartbreak — «разбитое сердце»).
Значительный упор сделан именно на «выживательный» элемент игрового процесса: побеждает не просто самый быстрый, но и самый «жёсткий» — тот, который готов протаранить машину соперника или врезать ей в бок с целью провоцирования неуправляемого заноса.
Когда Wreckreation 2 появится на прилавках, пока неизвестно. Если девелоперы не хотят повторить катастрофу предыдущей части, то им отчаянно необходимо всё проработать как следует. Хотя что-то лично нам подсказывает, что в данном случае что бы то ни было делать уже бесполезно.