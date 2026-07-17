Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30

Это бюджетная клавиатура с плунжерным механизмом, имитирующим механическую отдачу, но построенная на мембранной основе: она сочетает характерный отклик с влагозащитой и сравнительно тихой работой. Устройство оснащено настраиваемой RGB-подсветкой, в том числе через MSI Center и с синхронизацией с материнской платой.
Страница 1 из 1
реклама

Оглавление

Вступление

Механические клавиатуры снова стали популярными и пользуются большим спросом у современных геймеров. Кому-то нравится, как они клацают, и этот звук доставляет наслаждение. Многие из таких устройств оснащаются RGB-подсветкой, она переливается всеми цветами радуги и успокаивает.

Однако сами механические переключатели не очень дешёвые и можно попытаться сделать похожий механизм, но использовать мембрану. Звучит всё это странно, но сэкономить хотят не только производители, но и пользователи, иначе бы не существовало реплик дорогих устройств. Сама эпоха диктует нам правила, что нужно казаться, а не быть. Поэтому, если есть возможность сделать имитацию, которая будет сильно похожа и главное будет дешевле, чем полноценный продукт, то почему бы не рассмотреть такую возможность, тем более, если есть спрос на такую продукцию. Сам я ещё не сталкивался с такими устройствами, где нажатие на мембрану происходит не сразу кнопкой, а через специальный механизм, имитируя работу механического переключателя.

Такой тип клавиатуры называют плунжерным. Этот механизм объединяет часть решений мембранных и механических клавиатур и является связующим типом между ними. Взаимодействие с мембраной происходит через специальную твёрдую втулку. Кнопка действует не напрямую на нее, а через промежуточный элемент – пластмассовый плунжер. Плунжерные (механико-мембранные) клавиатуры превосходят мембранные по ресурсу, обеспечивают подобную механическим переключателям обратную связь, превосходят «механику» по влагостойкости и работают немного тише.

Я искал подобную модель и наткнулся на устройство компании MSI под названием Vigor GK30. Есть ещё белая модификация с приставкой White, но у меня оказалась чёрная.

450x180 25 KB. Big one: 1292x518 150 KB

Рассмотрим её более детально и попробуем понять, насколько хорошо работает эта система, какие у неё есть достоинства и недостатки. К первому сразу можно отнести относительно невысокую стоимость, которая находится аккурат между обычной мембраной и механикой. В общем, посмотрим.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Фон преимущественно белый. Ещё она увесистая, потому что сама клавиатура весит больше 1 кг.

450x283 22 KB. Big one: 1500x944 138 KB

реклама



В целом оформление лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить наличие RGB-подсветки. Тип клавиатуры не указан. Основная часть информации размещена с обратной стороны.

450x206 25 KB. Big one: 1500x685 167 KB

В левой части находится ещё один фирменный логотип с драконом. В правой можно заметить небольшую спецификацию. По центру представлены шесть крупных вставок с описанием ключевых особенностей устройства.

Например, сказано, что клавиатура MSI Vigor GK30 выглядит стильно, модно, молодёжно, а эффектами подсветки можно управлять непосредственно с устройства, но если лень с этим разбираться, можно обратиться к утилите Mystic Light, которая входит в состав приложения MSI Center. Клавиатуру легко чистить, а стоит на столе она как прикрученная благодаря резиновым опорам. Также тут сказано про плунжерный механизм, который похож на механические переключатели не только по виду, но и по ощущениям при использовании.

450x206 33 KB. Big one: 1500x687 228 KB

Модель MSI Vigor GK30
Подключение Проводное, USB 2.0
Подсветка RGB
Горячие клавиши Есть
Тип клавиатуры Плунжерный
Длина кабеля 1.8 м
Масса 1.042 кг
Размеры 438 х 157 х 38 мм

Открываем коробку и видим, что клавиатура находится в прозрачном полиэтиленовом пакете, а сверху можно заметить закрытый отсек, где спрятан кабель.

450x191 20 KB. Big one: 1500x638 125 KB

Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка и инструкция.

450x174 14 KB. Big one: 1500x580 113 KB

Конструкция и особенности устройства

Клавиатура весит более 1 кг и при этом основной материал – пластик. Взяв её в руки, в это сложно поверить. Похоже, что где-то внутри скрывается металлическая пластина, которая обеспечивает жёсткость всей конструкции и влияет на вес устройства. Топкейс и нижняя крышка изготовлены из чёрного пластика.

450x263 24 KB. Big one: 1500x878 143 KB

Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжёлое, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

450x145 19 KB. Big one: 1500x483 115 KB

Корпус не совсем правильной формы и не симметричный. В правом верхнем углу предусмотрен островок, где расположены три чёрных глянцевых квадрата, за которыми спрятаны красные индикаторы: Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. В нижней части справа есть белая полоска, под которой скрыты RGB-светодиоды.

450x134 9 KB. Big one: 1500x445 71 KB

реклама



Кабель выходит из задней части. Он средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый. Нейлоновой оплётки тут нет, а поверхность похожа на софт-тач. На конце находится коннектор USB 2.0, который покрыт золотым напылением.

450x325 17 KB. Big one: 1500x1083 164 KB

В нижней части, помимо информационной наклейки, присутствуют опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 7 градусов. В некоторых моделях я встречал двойной механизм с двумя комплектами откидных лапок, но здесь он один.

450x301 13 KB. Big one: 1500x1002 128 KB

Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш (105 или 108 в зависимости от языка). Кейкапы изготовлены из чёрного пластика, а белые символы сверху просто нанесены краской. Поэтому они не подсвечиваются. Вместо этого подсветка осуществляется по границам клавиш в разрывах между ними.

450x319 26 KB. Big one: 1500x1063 144 KB

Светодиоды яркие и качественные. Клавиши подсвечивается полностью со всех сторон.

450x254 23 KB. Big one: 1388x783 130 KB

Как уже сообщалось, здесь используется механизм плунжерного типа. Пружины внутри нет, а её роль выполняет силиконовый колпачок мембранной части. Однако из-за меньшего угла смещения и сильной направленности, благодаря небольшим зазорам, удаётся повысить ресурс такого механизма до 12 миллионов нажатий.

У обычной мембраны этот параметр составляет около 8 миллионов, а у механики, может быть, 50 миллионов или 100 миллионов у каких-нибудь Cherry MX Black.

450x331 26 KB. Big one: 1500x1104 141 KB

Полный ход клавиши здесь составляет примерно 2.5 мм, но срабатывание происходит раньше. Из-за этого сложно понять, когда именно, и нет особой информативности или обратной отдачи. Мне оказалось трудно это определить, и создалось ощущение, что у разных клавиш это происходит по-разному.

450x245 31 KB. Big one: 1259x686 162 KB

Также нет достаточной упругости. Усилие для прожатия нужно небольшое. И нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

450x340 31 KB. Big one: 1500x1132 170 KB

Под кейкапами можно заметить белую силиконовую подложку, которая делает работу клавиатуры тише, а также предотвращает попадание влаги на печатную плату.

450x289 24 KB. Big one: 1500x962 136 KB

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверы. Без программного обеспечения работают многие функции, и в том числе работа с подсветкой.

450x274 19 KB. Big one: 1500x912 116 KB

Можно перебором выбирать один из 10 режимов, регулировать яркость и скорость работы эффектов. Отдельные клавиши или группы тут не подсвечиваются, но можно настроить синхронизацию с другими компонентами системы через приложение.

У меня была сборка MSI, поэтому приложение всего одно – MSI Center. В нём настраивается только работа подсветки. Никаких других функций тут нет.

450x274 10 KB. Big one: 1500x912 62 KB

Само приложение MSI Center большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако при этом у него большая функциональность. Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

После того, как мы посмотрели на софт, пора взглянуть на работу подсветки устройства. Я постарался показать все функции и режимы.

Корпус клавиатуры крепкий и прочный. Она уверено стоит на столе, сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона. Ещё на видео кажется, что подсветка мерцает. По факту ничего такого нет и такой эффект наблюдается лишь на записи.

реклама





Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально – быстро, чётко и точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену практически невозможно. Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Несмотря на заявленную тихую работу, клавиатура достаточно шумная в работе, хотя щелчков как таковых нет.

Основной недостаток для меня – большой ход клавиш; просто я при быстрой печати привык нажимать несильно, на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Я не исключаю, что здесь дело привычки. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание, а вот тут с этим у меня возникли проблемы. Что касается игр, то тут всё отлично.

Заключение

MSI Vigor GK30 – это клавиатура с механизмом плунжерного типа, которая сочетает особенности механики и мембраны. Можно считать, что это компромиссное решение. Качество изготовления высокое, но следует помнить о том, что это относительно бюджетное решение, в котором используется пластик. Я не до конца вник в суть устройства, но с точки зрения производителя и определённой группы покупателей суть ясна. Основной смысл заключается в имитации классической механики, но в основе лежит мембрана. Так получается дешевле и сходу трудно определить, что тут нет классических переключателей. Вроде всё также клацает и даже внешне сильно похоже.

Лично я выбрал бы настоящую механику, если бы являлся её поклонником, или обычную мембрану, что чаще всего и делаю, но предпочитаю механизм ножничного типа, потому что он работает тихо и ход клавиш маленький. Здесь мне не хватило обратной отдачи, и я просто с трудом определял, когда происходит прожатие. Клавиатура MSI работает тише механики и у неё есть влагозащита благодаря мембране. Однако шум всё равно достаточно высокий, и для моих задач она не подходит.

Клавиатура оборудована RGB-подсветкой с несколькими режимами работы. Всё настраивается непосредственно с самого устройства, есть возможность управлять через приложение MSI Center. Работает синхронизация с материнской платой, что я проверил, и в этом плане придраться не к чему. Можно регулировать уровень подсветки и скорость работы эффектов. Ещё на клавиатуре есть три ярких красных индикатора в верхней правой части, которые сигнализируют об использовании стандартных режимов Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. Провод не очень гибкий и не совсем «дубовый». В данном случае он без оплётки, но есть силиконовая стяжка, чтобы можно было его собрать в пучок и зафиксировать.

Получилось качественно и неплохо, особенно учитывая, что это не флагманская модель, а массовая и рассчитанная на самую широкую аудиторию.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser клавиатура vigor msi vigor gk30

Лента материалов раздела

Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Энтузиаст протестировал GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году выросли на 8–20%
Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
Энтузиаст превратил старые SSD в картриджи для игр из Steam
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Человекоподобные роботы Xiaomi повысили точность сборки электромобилей до 98% за 4 месяца тестов
Совершенно новый вид обезьян обнаружили в тропических лесах Конго
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Самый большой паровоз в мире Union Pacific Big Boy No. 4014 завершает тур по США
Археологи нашли в Псковской области тысячелетний амулет с изображением фантастического зверя
На Иркутском авиазаводе ускорили подготовку сборки МС-21 в 18 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter