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Вступление

Механические клавиатуры снова стали популярными и пользуются большим спросом у современных геймеров. Кому-то нравится, как они клацают, и этот звук доставляет наслаждение. Многие из таких устройств оснащаются RGB-подсветкой, она переливается всеми цветами радуги и успокаивает.

Однако сами механические переключатели не очень дешёвые и можно попытаться сделать похожий механизм, но использовать мембрану. Звучит всё это странно, но сэкономить хотят не только производители, но и пользователи, иначе бы не существовало реплик дорогих устройств. Сама эпоха диктует нам правила, что нужно казаться, а не быть. Поэтому, если есть возможность сделать имитацию, которая будет сильно похожа и главное будет дешевле, чем полноценный продукт, то почему бы не рассмотреть такую возможность, тем более, если есть спрос на такую продукцию. Сам я ещё не сталкивался с такими устройствами, где нажатие на мембрану происходит не сразу кнопкой, а через специальный механизм, имитируя работу механического переключателя.

Такой тип клавиатуры называют плунжерным. Этот механизм объединяет часть решений мембранных и механических клавиатур и является связующим типом между ними. Взаимодействие с мембраной происходит через специальную твёрдую втулку. Кнопка действует не напрямую на нее, а через промежуточный элемент – пластмассовый плунжер. Плунжерные (механико-мембранные) клавиатуры превосходят мембранные по ресурсу, обеспечивают подобную механическим переключателям обратную связь, превосходят «механику» по влагостойкости и работают немного тише.

Я искал подобную модель и наткнулся на устройство компании MSI под названием Vigor GK30. Есть ещё белая модификация с приставкой White, но у меня оказалась чёрная.

Рассмотрим её более детально и попробуем понять, насколько хорошо работает эта система, какие у неё есть достоинства и недостатки. К первому сразу можно отнести относительно невысокую стоимость, которая находится аккурат между обычной мембраной и механикой. В общем, посмотрим.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Фон преимущественно белый. Ещё она увесистая, потому что сама клавиатура весит больше 1 кг.

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В целом оформление лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить наличие RGB-подсветки. Тип клавиатуры не указан. Основная часть информации размещена с обратной стороны.

В левой части находится ещё один фирменный логотип с драконом. В правой можно заметить небольшую спецификацию. По центру представлены шесть крупных вставок с описанием ключевых особенностей устройства.

Например, сказано, что клавиатура MSI Vigor GK30 выглядит стильно, модно, молодёжно, а эффектами подсветки можно управлять непосредственно с устройства, но если лень с этим разбираться, можно обратиться к утилите Mystic Light, которая входит в состав приложения MSI Center. Клавиатуру легко чистить, а стоит на столе она как прикрученная благодаря резиновым опорам. Также тут сказано про плунжерный механизм, который похож на механические переключатели не только по виду, но и по ощущениям при использовании.

Модель MSI Vigor GK30 Подключение Проводное, USB 2.0 Подсветка RGB Горячие клавиши Есть Тип клавиатуры Плунжерный Длина кабеля 1.8 м Масса 1.042 кг Размеры 438 х 157 х 38 мм

Открываем коробку и видим, что клавиатура находится в прозрачном полиэтиленовом пакете, а сверху можно заметить закрытый отсек, где спрятан кабель.

Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка и инструкция.

Конструкция и особенности устройства

Клавиатура весит более 1 кг и при этом основной материал – пластик. Взяв её в руки, в это сложно поверить. Похоже, что где-то внутри скрывается металлическая пластина, которая обеспечивает жёсткость всей конструкции и влияет на вес устройства. Топкейс и нижняя крышка изготовлены из чёрного пластика.

Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжёлое, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

Корпус не совсем правильной формы и не симметричный. В правом верхнем углу предусмотрен островок, где расположены три чёрных глянцевых квадрата, за которыми спрятаны красные индикаторы: Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. В нижней части справа есть белая полоска, под которой скрыты RGB-светодиоды.

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Кабель выходит из задней части. Он средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый. Нейлоновой оплётки тут нет, а поверхность похожа на софт-тач. На конце находится коннектор USB 2.0, который покрыт золотым напылением.

В нижней части, помимо информационной наклейки, присутствуют опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 7 градусов. В некоторых моделях я встречал двойной механизм с двумя комплектами откидных лапок, но здесь он один.

Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш (105 или 108 в зависимости от языка). Кейкапы изготовлены из чёрного пластика, а белые символы сверху просто нанесены краской. Поэтому они не подсвечиваются. Вместо этого подсветка осуществляется по границам клавиш в разрывах между ними.

Светодиоды яркие и качественные. Клавиши подсвечивается полностью со всех сторон.

Как уже сообщалось, здесь используется механизм плунжерного типа. Пружины внутри нет, а её роль выполняет силиконовый колпачок мембранной части. Однако из-за меньшего угла смещения и сильной направленности, благодаря небольшим зазорам, удаётся повысить ресурс такого механизма до 12 миллионов нажатий.

У обычной мембраны этот параметр составляет около 8 миллионов, а у механики, может быть, 50 миллионов или 100 миллионов у каких-нибудь Cherry MX Black.

Полный ход клавиши здесь составляет примерно 2.5 мм, но срабатывание происходит раньше. Из-за этого сложно понять, когда именно, и нет особой информативности или обратной отдачи. Мне оказалось трудно это определить, и создалось ощущение, что у разных клавиш это происходит по-разному.

Также нет достаточной упругости. Усилие для прожатия нужно небольшое. И нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие.

Под кейкапами можно заметить белую силиконовую подложку, которая делает работу клавиатуры тише, а также предотвращает попадание влаги на печатную плату.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверы. Без программного обеспечения работают многие функции, и в том числе работа с подсветкой.

Можно перебором выбирать один из 10 режимов, регулировать яркость и скорость работы эффектов. Отдельные клавиши или группы тут не подсвечиваются, но можно настроить синхронизацию с другими компонентами системы через приложение.

У меня была сборка MSI, поэтому приложение всего одно – MSI Center. В нём настраивается только работа подсветки. Никаких других функций тут нет.

Само приложение MSI Center большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако при этом у него большая функциональность. Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

После того, как мы посмотрели на софт, пора взглянуть на работу подсветки устройства. Я постарался показать все функции и режимы.

Корпус клавиатуры крепкий и прочный. Она уверено стоит на столе, сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона. Ещё на видео кажется, что подсветка мерцает. По факту ничего такого нет и такой эффект наблюдается лишь на записи.

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Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально – быстро, чётко и точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену практически невозможно. Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Несмотря на заявленную тихую работу, клавиатура достаточно шумная в работе, хотя щелчков как таковых нет.

Основной недостаток для меня – большой ход клавиш; просто я при быстрой печати привык нажимать несильно, на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Я не исключаю, что здесь дело привычки. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание, а вот тут с этим у меня возникли проблемы. Что касается игр, то тут всё отлично.

Заключение

MSI Vigor GK30 – это клавиатура с механизмом плунжерного типа, которая сочетает особенности механики и мембраны. Можно считать, что это компромиссное решение. Качество изготовления высокое, но следует помнить о том, что это относительно бюджетное решение, в котором используется пластик. Я не до конца вник в суть устройства, но с точки зрения производителя и определённой группы покупателей суть ясна. Основной смысл заключается в имитации классической механики, но в основе лежит мембрана. Так получается дешевле и сходу трудно определить, что тут нет классических переключателей. Вроде всё также клацает и даже внешне сильно похоже.

Лично я выбрал бы настоящую механику, если бы являлся её поклонником, или обычную мембрану, что чаще всего и делаю, но предпочитаю механизм ножничного типа, потому что он работает тихо и ход клавиш маленький. Здесь мне не хватило обратной отдачи, и я просто с трудом определял, когда происходит прожатие. Клавиатура MSI работает тише механики и у неё есть влагозащита благодаря мембране. Однако шум всё равно достаточно высокий, и для моих задач она не подходит.

Клавиатура оборудована RGB-подсветкой с несколькими режимами работы. Всё настраивается непосредственно с самого устройства, есть возможность управлять через приложение MSI Center. Работает синхронизация с материнской платой, что я проверил, и в этом плане придраться не к чему. Можно регулировать уровень подсветки и скорость работы эффектов. Ещё на клавиатуре есть три ярких красных индикатора в верхней правой части, которые сигнализируют об использовании стандартных режимов Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. Провод не очень гибкий и не совсем «дубовый». В данном случае он без оплётки, но есть силиконовая стяжка, чтобы можно было его собрать в пучок и зафиксировать.

Получилось качественно и неплохо, особенно учитывая, что это не флагманская модель, а массовая и рассчитанная на самую широкую аудиторию.

Андрей Понкратов aka wildchaser