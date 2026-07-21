Благодаря компактному магниевому корпусу и низкому энергопотреблению седан устанавливает рекорды: на одном заряде он проезжает 725 км (по циклу CLTC), а во время испытаний средний расход составил всего 8,2 кВт*ч на 100 км, что позволило получить сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Geely продолжает наступление на рынок электромобилей, и её новый флагманский седан Galaxy TT призван стать прямым конкурентом Xiaomi SU7. Однако главная интрига не в дизайне или цене, а в том, что скрыто под капотом: силовая установка нового поколения, разработанная совместно с партнёрской компанией InfiMotion.

Изображение: carscoops.com

Агрегат получил название 16-в-1 Intelligent E-Drive — в одном корпусе массой всего 75 кг объединены двигатель, зарядное устройство, преобразователь постоянного тока, блок управления, контроллер мотора и системы управления батареей. Корпус выполнен из магниевого сплава, что позволило снизить вес и минимизировать электрические потери. Заявленная эффективность системы — 93,8%, что ставит её в ряд самых экономичных силовых агрегатов на рынке.

Изображение: carscoops.com

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Во время заезда вокруг озера Цинхай автомобиль показал средний расход 8,2 кВт*ч на 100 км, установив мировой рекорд для серийных электромобилей. Седан будет предлагаться с тремя батареями — 52,4 кВт*ч, 63,8 кВт*ч и 75,2 кВт*ч. При этом максимальный запас хода достигает 725 км — показатель, который обычно требуют батареи значительно большего размера. Архитектура 800 вольт позволяет сократить время зарядки.

Изображение: carscoops.com

Топ-версия с двумя двигателями и полным приводом выдаёт 425 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. Система управления моментом с использованием AI-алгоритмов обеспечивает мгновенный отклик, а 54-канальная система охлаждения снижает пиковые температуры мотора на 15°C при интенсивной нагрузке. В дополнение к рекорду дальности Galaxy TT получил ещё одно достижение Гиннесса — самый длительный синхронный занос двух электромобилей на мокром покрытии (46 км), который должен был подтвердить стабильность работы системы охлаждения и точность распределения крутящего момента в экстремальных условиях.