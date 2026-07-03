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Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD

Это доступный контейнер для SSD, ориентированный на массового пользователя: он не требует сверхскоростных накопителей и демонстрирует хорошую реальную производительность. Устройство отличается продуманным охлаждением за счёт массивного корпуса-радиатора, а также защитой от влаги и комплектным чехлом.
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Оглавление

Вступление

Объёмы данных растут как на дрожжах. Только вчера брал жёсткий диск на 6 Тбайт и его хватало, а на днях пришлось бежать в магазин за новым уже на 12 Тбайт, причём цена освежает. Примерно такая же ситуация с флешкой. Периодически нужно делать бэкапы на внешний накопитель и все эти архивы занимают много места, а самое главное – процесс его создания тоже занимает время, поэтому хотелось бы устройство с быстрым интерфейсом. Кроме того, опытные пользователи утверждают, что в долгосрочной перспективе информацию лучше хранить на жёстких дисках.

С SSD-накопителями сейчас тоже не всё так просто. Начнём с того, что у них есть определённый ресурс по количеству циклов перезаписи, поэтому их нельзя назвать вечными. Некоторым производителям удалось заметно улучшить показатели надёжности, но обычные недорогие модели не вызывают доверия. В не самой простой ситуации оказываются люди, которым по работе нужно постоянно переписывать большие массивы данных. Скорость важна, но большую роль играет надёжность. Поэтому не такой утопичной выглядит идея использования внешнего контейнера для SSD M.2 NVMe накопителя. Сейчас на рынке много таких моделей, но не все обеспечивают высокую скорость работы и единицы из них обладают удачной конструкцией для охлаждения быстрых и горячих устройств.

Основной плюс такого устройства заключается в том, что сам накопитель можно менять. Для этого достаточно просто открыть корпус и заменить устройство. Вся процедура не занимает много времени. По сути, тут остаётся лишь один важный вопрос – это интерфейс передачи данных. С новым поколением платформ для ПК появился USB 4.0, и ещё актуальными остаются Thunderbolt 3 и 4. Поэтому скорость передачи в 40 Гбит/с сегодня уже не кажется фантастической. Однако эти стандарты нельзя в полной мере назвать массовыми, многие до сих пор активно используют для работы USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с). Определённый резон тут есть, потому что не нужно гоняться за очень скоростными накопителями, да и скорость по локальной сети часто ограничивается именно в 10 Гбит/с, если говорить о серверных решениях, а дома уже вовсю используется 2.5 Гбит/с (пока 5 Гбит/с Ethernet только начинает внедряться). Поэтому мне для большинства задач по переносу данных хватает стандарта USB 3.2 Gen2.

Почему я заострил на этом внимание? Дело в том, что в моих руках уже побывал контейнер TerraMaster D1 SSD Plus, где была заявлена максимальная скорость передачи данных 40 Гбит/с. Устройство крутое, но ему нужна соответствующая оснастка в виде быстрого накопителя, и к тому же я столкнулся с тем, что Thunderbolt 4 / USB 4.0 у меня не везде есть, поэтому смысла переплачивать за такую игрушку иногда просто нет. Однако у компании TerraMaster есть устройство попроще, которое называется TerraMaster D1 SSD, официальный сайт.

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Этот контейнер очень похож на своего скоростного брата, но использует другой контроллер и соответственно интерфейс у него более распространённый, хоть и менее скоростной USB 3.2 Gen2. Я рассмотрю его более детально и попробую замерить его скорость.

Упаковка и комплектация

TerraMaster D1 SSD поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Точнее снаружи находится лишь цветная оболочка, внутри которой скрывается ещё одна картонная коробка. Спереди можно заметить изображение самого устройства, а также есть надпись, которая даёт понимание о максимальной скорости передачи данных – 10 Гбит/с.

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В левом верхнем углу указана модель устройства, а в самом низу находится группа значков, которые перечисляют ключевые особенности устройства. Прежде всего это поддержка: пылевлагозащиты по стандарту IP67, интерфейса USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), скорость (чего именно не уточняется, но предположим, что чтения) 1020 Мб/с, накопителей SSD M.2 NVMe, а также 100% пассивное охлаждение. Из операционных систем заявлена поддержка Windows 10/11 и MacOS версии 12+.

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С обратной стороны есть только изображение устройства. Впрочем, это может быть передняя сторона, а та была задняя. Тут легко запутаться, потому что конкретной информации нет с обеих сторон. Есть только изображения корпуса и заветное число 10 Гбит/с.

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С одного торца есть небольшая спецификация устройства. Тут уже указаны размеры и вес. Здесь же перечислен комплект поставки.

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С другого торца находится наклейка со штрих-кодом, наименованием модели и артикулом.

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Внутри оболочки скрывается прочная чёрная картонная коробка. Не ней нет никаких обозначений кроме логотипа TerraMaster сверху. Внутри есть разделение на два отсека. В одной части находится ещё одна небольшая коробка с аксессуарами, а рядом каркас из вспененного полиэтилена, где в белом пакете находится сам контейнер. Сверху всего этого лежит конверт с инструкциями.

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Комплект не очень большой. Есть короткий кабель USB Type-C - USB Type-C длиной около 40 см, отвёртка и матерчатый кейс на молнии.

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Бумаги в комплекте достаточно много. Это объясняется тем, что присутствует не только инструкция, но также гарантийная карта и листовки с описанием софта.

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Устройство контейнера

Устройство выполнено в форме эллиптического цилиндра. На самом деле форма его гораздо сложнее, поскольку цилиндр образуется только по внешнему периметру с рёбрами. Это достаточно увесистый кусок алюминия. Разумеется, снаружи он окрашен, и чтобы не поцарапать его, в комплекте есть чехол.

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Бампера снаружи для защиты не предусмотрено. Здесь это непросто было реализовать, потому что корпус снаружи представляет собой радиатор. Его конструкция оптимизирована под пассивное охлаждение. Это значит, что рёбра тут расположены редко и сами они достаточно толстые. При этом у устройства есть верх и низ, поскольку снизу находятся две тонкие полоски, которые играют роль ножек. Также с одной из сторон находится единственный винт фиксации двух половин между собой.

Разумеется, всё сделано идеально ровно и качественно, поэтому изначально кажется, что эта бочка монолитная. Тем не менее, это не так и она разбирается на две половины. Кстати, винт здесь стальной и с ответной части находится стальная втулка, запрессованная в алюминиевую часть. В противном случае резьба в мягком алюминии быстро вышла бы из строя.

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Понятно, что всё тепло от накопителя и контроллера передаётся на корпус, который в процессе эксплуатации нагревается и охлаждается естественной конвекцией. Поэтому вентиляторов нет, а сама конструкция смотрится максимально просто.

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Крышка фиксируется одним-единственным винтом. Далее она немного сдвигается и можно увидеть, что она дополнительно фиксируется специальными выступами, которые вставляются в пазы. На верхней крышке при разделении остаётся только сама половинка корпуса, полость для размещения внутри накопителя и термопрокладка с защитной плёнкой.

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На другой половине практически всё то же самое, но вместо наклейки специальная плата, для установки на неё SSD M.2 M.2 накопителя с ключами M или M+B. Речь идёт про NVMe накопитель размером 2230, 2242, 2260 и 2280. Последний самый распространённый. Сама плата крепится к корпусу четырьмя винтами.

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Также внутри на печатной плате можно заметить винт, чтобы зафиксировать накопитель.

С одной из сторон находится слот, куда накопитель устанавливается, а с другой – контроллер и вспомогательные элементы. С одного из торцов соответственно есть разъём USB Type-C.

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C противоположной стороны материнской платы находится контроллер Realtek RTL9210CN. По сути, это мост между интерфейсом PCI-e и USB 3.2 Gen2. Чтобы получить максимальную скорость (~1020 Мбайт/с), необходимо подключать комплектным или аналогичным кабелем к порту USB 3.2 Gen2.

При подключении к порту USB 3.2 Gen1 скорость будет снижаться до предельно допустимой для данного типа пропускной способности (~500 Мбайт/с). Это всё есть в инструкции к устройству.

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Сам контроллер Realtek RTL9210CN контактирует с металлической частью корпуса через специальную термопрокладку. Судя по всему, микросхема тоже не совсем холодная. Для данного накопителя абсолютно не нужны быстрые накопители с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, которые достаточно горячие в работе. Однако производитель не стал упрощать конструкцию корпуса.

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На самом устройстве есть только один порт USB Type-C, а вот индикатора активности тут нет. Больше ничего интересного тут нет, всё просто, и пора переходить к тестированию.

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Тестовый стенд

Тестирование SSD-контейнера TerraMaster D1 SSD проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS - 1501;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix A-Die);
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Накопитель: Micron 2500 1 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

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Результаты тестов

Сегодня найти материнскую плату или компьютер с интерфейсом USB 3.2 Gen2 достаточно просто. Он часто встречается на современных ноутбуках и мини-ПК, поэтому его можно считать массовым и актуальным. Дальше дело техники: нужно открутить пару винтов, установить накопитель и закрутить их обратно. Разумеется, предварительно надо снять защитную наклейку с терморезинки. Пора переходить к тестам.

CrystalDiskInfo:

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CrystalDiskMark, 1 Гбайт:

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CrystalDiskMark, 4 Гбайт:

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CrystalDiskMark, 8 Гбайт:

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CrystalDiskMark, 16 Гбайт:

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CrystalDiskMark, 32 Гбайт:

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CrystalDiskMark, 64 Гбайт:

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AS SSD Benchmark:

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Anvil’s Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

450x316 35 KB. Big one: 1213x851 177 KB

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

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ATTO Disk Benchmark:

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Что с реальной записью? В данном случае всё как обычно, радость от скорости заканчивается вместе с SLC-кэшем. В моём случае я наблюдал падение до 50 Мбайт/с. Поэтому к выбору накопителя нужно подойти ответственно и искать модель, которая гарантирует стабильно высокую скорость записи хотя бы на половине объёма SSD, а не катастрофически падает после 10% его заполнения. Я лишь хотел показать, что каким бы отличным не был сам контейнер, как бы круто он не был изготовлен и какие бы не предлагал средства защиты, многое будет зависеть именно от накопителя, который вы в него установите.

Также я проверил работу этого устройства с альтернативным кабелем USB 4.0 длиной 1 м и всё работало отлично. Поэтому, если вас не устраивает длина комплектного кабеля или вам просто нужен запасной, то такой без труда можно найти в магазине или на маркетплейсе.

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Поскольку здесь для работы не требуется сверхскоростной и быстрый накопитель, то и нагрев при работе достаточно умеренный.

Заключение

TerraMaster D1 SSD – не такой быстрый, как версия Plus, но зато рассчитан на более массового потребителя. Он стоит дешевле и не требует высокоскоростного SSD M.2 накопителя. В конце концов, не всем важно гоняться за цифрами в синтетических тестах, а по реальной скорости чтения и записи больших отличий я не заметил. Однако есть понимание того, что накопитель нужно выбирать с умом, чтобы не столкнуться с катастрофическим падением скорости линейной записи после того, как заканчивается SLC-кэш. Также корпус этого контейнера абсолютно такой же, как у версии Plus, а значит с охлаждением тут всё отлично.

Устройство сделано достаточно просто и может обрести популярность. Сперва корпус кажется огромным и тяжёлым, но всё это необходимо для того, чтобы хорошо отводить тепло от горячих накопителей. Благодаря такому размеру и форме в виде импровизированного радиатора удаётся добиться отличных температурных показателей. В комплекте есть чехол для переноски, поэтому можно не бояться уронить или поцарапать контейнер во время транспортировки. Также корпус удачно разделяется на две половины. Ещё производитель отлично позаботился о влагозащите. Разъём USB Type-C закрывается силиконовой заглушкой, а внутри есть уплотнительная резинка по периметру, которая надёжно защищает устройство от попадания жидкостей.

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По скоростям всё предельно просто и понятно. Тут работает классическая связка: чипы NAND Flash -> контроллер накопителя -> контроллер Realtek RTL9210CN -> контроллер USB материнской платы. Постоянная тут одна – это контроллер в устройстве (Realtek RTL9210CN), а всё остальное – это переменные. В моём случае удалось добиться заявленных показателей на чтение, а вот на запись уже не на всём интервале, потому что тут достаточно простого накопителя с интерфейсом PCI-e x4 Gen3, но с солидным буфером, чтобы не допустить падения скорости записи, и будет успех.

Для длительной работы устройства, конечно же, нужен хороший и очень ресурсный накопитель с большим показателем записи. Поскольку тут не обязательно гнаться за скоростями, то можно найти такой новый по привлекательной цене на вторичном рынке или с большим запасом по ресурсу и пользоваться этой связкой достаточно продолжительное время, перенося большие объёмы данных.

Ознакомиться с видением производителя своей модели можно на официальном сайте. TerraMaster D1 SSD также доступен для покупки в официальном магазине на AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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