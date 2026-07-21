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HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Утечки информации из ранних прототипов Xiaomi 18-й серии указывают на то, что HyperOS 4 ждет масштабное визуальное обновление, включая обои и пользовательский интерфейс
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Новые утечки позволяют получить наиболее четкое представление об оболочке HyperOS 4 от Xiaomi, которая, похоже, получит самое масштабное визуальное обновление за всё время существования HyperOS. Скриншоты домашнего экрана, предположительно полученные с внутренних прототипов устройств серии Xiaomi 18, работающих на ранней сборке HyperOS 4 на базе Android 17, демонстрируют дизайн в стиле «Liquid Glass» с полупрозрачными элементами интерфейса, более мягкими эффектами размытия и обновленным общим внешним видом. Другие изменения включают переработанные значки приложений 2.5D, более толстые значки строки состояния, более короткую панель навигации жестами и незначительные улучшения интерфейса, призванные придать программному обеспечению более современный вид.

Источник: Notebookcheck

Более того, недавно просочившиеся обои демонстрируют абстрактную многослойную графику с полупрозрачными лентами, плавными градиентами и эффектами глубины, которые дополняют обновленный визуальный стиль. Обои сочетаются с переработанными макетами экрана блокировки с жирной типографикой, что подчеркивает переход Xiaomi к более премиальному виду.

Источник: Nokia Power User

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Xiaomi пока не сделала официального заявления, подтверждающего эти изменения. Хотя визуальные элементы вполне могут измениться до запуска, утечки информации о пользовательском интерфейсе и обоях указывают на то, что Xiaomi готовит существенный редизайн, а не простое визуальное обновление.

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Источник: notebookcheck.net
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