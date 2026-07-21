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crazycat21
Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Похоже, что американскому авиапроизводителю сильно не нравится укрепление позиций конкурента на мировом рынке.
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Аэрокосмическая корпорация Boeing обратились к правительству США с просьбой оказать давление на Европейский союз, чтобы тот обеспечил прозрачность в отношении кредитного пакета в размере 3 миллиарда евро (3,43 миллиарда долларов), предоставленного компании Airbus. Такое обращение обострило потенциальную торговую напряжённость после того, как обе стороны продлили перемирие в отношении тарифов на субсидии для авиационной промышленности. Об этом сообщает Reuters.

Фото: David Ryder/Bloomberg

Запрос к американскому правительству поступил после того, как компания Airbus заявила о возможности разработки нового пассажирского самолёта уже к 2030 году. Это может спровоцировать очередную волну конкуренции на рынке гражданских реактивных лайнеров.

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Reuters отмечает, что обе стороны (США и Европа) одержали частичные победы в 17-летнем споре во Всемирной торговой организации по поводу взаимных претензий из-за субсидий для авиапроизводителей. Результатом этого стала целая волна трансатлантических пошлин, которая отразилась и на других отраслях, прежде чем в 2021 году была достигнута договорённость о пятилетнем моратории на урегулирование разногласий вокруг господдержки концернов Boeing и Airbus.

Мораторий, действие которого должно было закончится 6 июля, продлен на неопределенный срок, поскольку обе стороны отступают от возобновившейся торговой войны в аэрокосмической отрасли.

В письме торговому представителю США Джеймисону Гриру Boeing заявила, что была удивлена объявлением Европейского инвестиционного банка, кредитного органа ЕС, о предоставлении крупнейшего в истории корпоративного кредита компании Airbus.

В обращении также содержится просьба к Управлению торгового представителя США запросить у ЕС «полный отчёт об условиях этого займа» и разъяснения, почему он соответствует соглашению от 2021 года, которое предусматривало «открытый и прозрачный процесс».

В свою очередь, Джеймисон Грир заявил, что очень внимательно занимается изучением вопроса этого кредита и поднимает его в диалоге со своим коллегой из Еврокомиссии, а также в ходе переговоров с Boeing.

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда компаниям не нужно работать в рамках рыночных систем, когда Boeing вынуждена конкурировать с Airbus, получающей несправедливые кредиты. Если Европейский союз предоставляет несправедливые кредиты, то нам нужно разобраться с этим и решить эту проблему», – сказал он.

Boeing заявила, что информация о предоставлении кредита, включая первый транш в размере одного миллиарда евро, была оглашена всего через четыре дня после заявления ЕС о продлении моратория.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заявил, что ежегодно финансирует тысячи компаний, и опроверг информацию о предоставлении Airbus какой-либо необычной финансовой поддержки. Там так и сказали, что это обычный кредит с начислением процентов. В своем заявлении о предоставлении кредитов ЕИБ сообщил, что пакет займов поддержит долгосрочные инвестиции Airbus до 2030 года.

Как отмечает Reuters, в прошлом году администрация Трампа согласилась освободить самолёты и запчасти к ним от пошлин после недолгого действия тарифов на эти виды продукции.

Вашингтон официально не заявлял о продлении отдельного перемирия в отношении тарифов, связанных со спором между Airbus и Boeing; информированные источники агентства заявили, что обе стороны фактически на данный момент прекратили затянувшийся спор в ВТО.

#новости #сша #авиация #евросоюз #европа #самолеты #boeing #airbus #авиапром
Источник: reuters.com
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