Из экзотики, позволявшей съездить до ближайшего магазина, электросамокаты превратились в массовый транспорт, с которым быстрее и удобнее добираться даже на другой конец города – не нужно ждать на остановках, стоять в пробках или обтекать потом в переполненных автобусных салонах. При этом использовать прокатные устройства для поездок на большие расстояния весьма накладно, да и не всегда свободные самокаты есть в доступе. Совсем другое дело, когда у тебя собственный транспорт.

Продукция компании Ninebot завоевала популярность у пользователей благодаря балансу возможностей, качества и цены. У меня KickScooter E3 – городская складная модель с прочной магниевой рамой, эластомерной подвеской обоих колес, максимальной скоростью 32 км/ч и запасом хода до 45 км. Также стоит отметить наличие поворотников, фары со светотеневой границей и дополнительных систем – курсовой устойчивости, регулировки тяглового усилия, рекуперативной и противоугонной, а все опции гибко настраиваются в фирменном приложении.

Характеристики

Тип конструкции: складная

Материалы: магниевый сплав, сталь, пластик.

Максимальный вес райдера: 100 кг

Колеса: 10″, бескамерные

Максимальная скорость: 25 км/ч (после разблокировки – 32 км/ч)

Двигатель: задний привод, 400 Вт (800+ Вт в пике)

Преодолеваемый подъем: 18%

Подвеска: передняя и задняя эластомерные

Тормоза: передний барабанный и задний электронный

Запас хода: до 45 км

Дисплей: 3″, цветной

Освещение: передняя фара, задний габаритный/стоп-сигнал, поворотники

Подножка: откидная

Дополнительно: противобуксовочная, рекуперативная и противоугонная системы, круиз-контроль

Защита: IPX5

Приложение: Segway Mobile

Батарея: Li-Ion 7.6 Ач, 36 В, зарядка 5 часов

Вес: 17.5 кг

Габариты: 116.2x56.3x123.5 см (сложенный – 121.5x56.3x48.4 см)

Цена: от 38 тыс. рублей

Комплектация

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KickScooter E3 поставляется в весьма большой (118x23x40 см) и тяжелой (21.6 кг) картонной коробке, впрочем, наличие удобной ручки позволяет среднестатистическому мужчине без особых проблем донести его от магазина. Помимо изображения самого самоката, на коробке также указаны технические характеристики, однако тестирование показало, что с реальностью у них не так много общего.

Самокат надежно зафиксирован внутри при помощи пенопластовых форм. С ним в комплекте идет 5 винтов, шестигранный ключ на три размера, краткая инструкция по сборке, зарядный блок и четыре кабеля к нему, каждый со своим типом вилки – производитель предпочитает не заморачиваться с региональными версиями.

Подготовка

Модель приходит в практически собранном виде – пользователю нужно лишь поднять стойку до щелчка, подключить коннектор, установить руль в колонку и завернуть четыре винта. Хотя транспорт Ninebot обычно сразу готов к эксплуатации, не лишним будет проверить затяжку креплений и давление в колесах (должно быть 55 psi). Далее придется удалить множество оберток, наклеек и пленок – самокат обвешан ими, как новогодняя елка. Осталось кратковременно подсоединить зарядный блок, скачать фирменную утилиту Segway Mobility, подключить самокат к телефону по Bluetooth и активировать устройство. Без этого KickScooter E3 никуда не поедет. Вся подготовка займет минут десять.

Конструкция

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В дизайне легко угадывается фирменный стиль Ninebot – черно-серая гамма с яркими красными акцентами, придающие футуристический вид декоративные накладки, по отношению к рулевой колонке смещенное назад колесо, идеально подогнанные элементы, большое внимание к мелочам – ничего не торчит, а все кабели защищены от перетирания.

Рама выполнена из алюминиево-магниевого сплава и усилена стальными элементами. Такая конструкция позволила самокату выдерживать нагрузку до 100 кг (на самом деле, и при 120 кг с ним ничего не случится, если не прыгать с бордюров) при сравнительно небольшом весе (17.5 кг). Внутри рамы расположена батарея и контрольная плата, а закрывающий их кожух из прочного пластика обеспечивает влагозащиту IPX7. Центральная часть, у которой больше всего шансов попасть под удар при переезде препятствий, дополнительно усилена металлической пластиной.

Весьма просторная (50x16 см) платформа позволяет комфортно разместиться на ней как одному, так и вместе с ребенком. Понравилось, что вместо шкурки здесь использовали рифленый резиновый коврик – ноги на нем не скользят даже под дождем, а от грязи он очищается элементарно. Передняя часть деки загнута под углом 45°.

В отличие от большинства моделей, складной механизм расположен не в рулевой стойке, а на конце платформы. Поначалу было сложно понять принцип, но разобравшись, я оценил удобство решения. Носком ноги отодвигаю фиксатор вперед – откидывается педалька, этой же ногой нажимаю на нее, одновременно слегка дергая руль на себя. На стойке откидываю петлю и фиксирую ее за крючок на заднем крыле. Можно брать за стойку и нести. В сложенном состоянии габариты KickScooter E3 121.5x56.3x48.4 см.

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Обратный процесс еще проще. Отстегиваем рулевую стойку и просто поднимаем ее для щелчка. Чтобы самокат не перекатывался, можно поставить ногу на деку. Поддеваем носком педальку снизу и поднимаем ее – фиксатор сам ее прищелкнет, затем возвращаем петлю на стойке в исходное состояние. Механизм надежный, не люфтит, самопроизвольно не раскладывается. Для перевозки в машине стойку можно не фиксировать на заднем крыле, чтобы слегка развернуть руль – так самокат становится еще компактнее.

Рулевая стойка представляет собой прямую металлическую трубу диаметром 42 мм, наклоненную на небольшой угол в сторону деки. По высоте регулировка отсутствует – расстояние от руля до опорной площадки составляет примерно метр. Держаться комфортно при росте от 150 до 190 см. Внутри трубы проходят электрические кабели, а также частично тормозной трос. Совместно с петлей-фиксатором установлен пластиковый крючок, на который можно повесить пакет весом до 2 кг.

Руль шириной 56 см для более естественного хвата имеет слегка выгнутую форму. Внутри С-образного сечения проложены провода, однако открытого металла не видно: его закрывают две прорезиненные грипсы по 10 см с рельефной поверхностью, 3-дюймовый горизонтальный дисплей и органы управления, а также две резиновые вставки.

Последние можно убрать, чтобы установить вместо них дополнительный обвес – держатель для смартфона или зеркало заднего вида. Под большим пальцем левой руки расположены качелька управления поворотниками и механический звонок, а справа – педаль газа с резиновой накладкой и мультифункциональной кнопкой сверху, а также пластиковый рычаг тормоза с регулировочным кольцом. Торцы закрыты заглушками.

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10-дюймовые колеса с бескамерными пневматическими шинами обеспечивают плавную езду по плитке и брусчатке, справляются с небольшими ямами и трещинами. Специального слоя, позволяющего восстанавливаться после прокола, увы, внутри нет. Подкачка осуществляется через ниппель. Переднее колесо расположено не на оси рулевой стойки, а чуть смещено назад. Это часть фирменной технологии SegRide, которая улучшает курсовую устойчивость и управляемость.

Ширина камеры 60 мм, рисунок протектора защищает от аквапланирования, но в качестве грунтозацепов он не слишком эффективен. Клиренс высотой в 10 см позволяет съезжать с невысоких бордюров, преодолевать лежачих полицейских или корни деревьев. Таким образом, колеса преимущественно подходят для передвижения по асфальту, хотя пересекать небольшие участки по грунтовке на нем тоже вполне можно.

Ведущим является заднее мотор-колесо, что дает лучший разгон и управляемость. Мощность бесщеточного двигателя составляет 400 Вт, однако в пике он выдает до 1100 Вт (при заявленных 800 Вт). На каждое колесо установлена эластомерная подвеска, а на переднем – еще и барабанный тормоз. Это недорогие решения, не требующие обслуживания и хорошо защищенные от грязи, при этом они полностью справляются со своими задачами в городских условиях.

Дополнительно заднее колесо оборудовано электронной системой торможения, которая активируется при отпускании ручки газа или нажатии на ручной тормоз, что позволяет не только эффективнее останавливаться, но и рекуперировать энергию. Четверть переднего колеса и половину заднего прикрывают крылья из прочного пластика с усиленными металлом креплениями. Они надежно защищают от брызг, а вот тормозить, наступая пяткой на заднее крыло, тут не получится.

Фонари и светоотражатели обеспечивают комфортное перемещение в темное время суток. На концах руля установлены оранжевые поворотники, направленные как назад, так и вперед. Встроенный в крыло задний красный фонарь (он же рефлектор) активируется автоматически при нажатии на ручку тормоза. По бокам заднего колеса находятся оранжевые световозвращатели, еще один белый установлен в нижней части рулевой колонки. Под рулем же размещен 4-ваттный фонарь со светотеневой границей. Световой конус распространяется на расстояние 3-15 метров, при этом верхняя часть пучка обрезана, чтобы не слепить других участников движения.

Прикрытый резиновой заглушкой зарядный порт находится возле складного механизма. Слева под платформой расположена полуавтоматическая подножка – для ее откидывания и возврата назад достаточно просто придать ей небольшой импульс ногой. Опора обеспечивает устойчивую парковку самоката даже на наклонной поверхности, а в сложенном положении не выступает за границы деки.

Все металлические детали покрыты черной порошковой краской, устойчивой к истиранию. Самокат защищен по стандарту IPX5, поэтому его смело можно эксплуатировать под дождем или мыть водой, но вот заезжать в глубокие лужи все же не стоит. Качество сборки отличное – все элементы идеально подогнаны, люфтов нет даже в складном механизме. При желании, на самокат можно дополнительно установить седло с багажником.

Управление

Короткое нажатие мультифункциональной клавиши включает самокат или активирует оба фонаря, двойной клик переключает режимы езды, а длинное нажатие переводит устройство в спящий режим, хотя можно и просто подождать 5 минут. Нажатия сопровождаются звуковыми сигналами. Это классическое управление, хотя мне кажется более логичным переключать режимы одним нажатием.

Для начала движения необходимо включить транспорт, встать на деку одной ногой, второй оттолкнуться, и как только скорость превысит 3 км/ч, можно нажимать педаль газа. Начальная скорость необходима, чтобы самокат не вставал на дыбы при случайном нажатии дросселя. Понравилось, что на KickScooter E3 педаль газа и кнопку можно нажимать, не отпуская правой ручки, что повышает безопасность движения. Угол поворота дросселя и подаваемая мощность взаимосвязаны – чем сильнее нажимаешь, тем быстрее самокат разгоняется.

Активация поворотников происходит отклонением качельки в сторону, куда необходимо повернуть, для отключения следует нажать еще раз ту же кнопку – я поначалу путался, кликая по противоположной. В такт мигания подаются ненавязчивые тоновые сигналы. Если же удерживать любую из кнопок, то начнут мигать и пикать оба поворотника, что удобно, когда едешь в плотном потоке пешеходов. Звонок механический, но довольно звонкий, чтобы его услышали даже в наушниках. Как и в предыдущем случае, обе функции можно активировать, не отпуская левую руку с ручки.

На цветной экран крупно выводится текущая скорость, под ней – до 10 делений, обозначающих текущий заряд батареи. Также присутствует несколько мелких значков: режим езды, активация фар и поворотников, функции круиз-контроля и регулировки тяглового усилия, а также Bluetooth-подключение. Дисплей отлично считывается даже на ярком солнце.

Всего доступно четыре режима езды. «Ходьба» имеет ограничение в 5 км/ч, что позволяет двигаться в плотном людском потоке либо вести самокат по пандусу. «Эко» не позволяет разогнаться свыше 12 км/ч, зато обеспечивает максимальный запас хода. «Драйв» имеет ограничение в 25 км/ч – тут плавный разгон и средний километраж. В «Спортивном» более быстрый разгон, но максимальная скорость также ограничена 25 км/ч. Однако через приложение можно разблокировать 32 км/ч. На такой скорости разрешается ездить только по дороге, а запас хода будет самым маленьким.

С максимальной нагрузкой и полным аккумулятором самокат способен преодолевать подъем в 18% без снижения скорости. На более крутом участке придется уже помогать ногой. Маневренность хорошая – угол поворота переднего колеса ± 45°, можно лавировать в потоке людей, а для разворота достаточно 2-метровой полосы. Экстренное торможение эффективное – со скорости 25 км/ч до полной остановки требуется примерно 5.5 метров.

Приложение

Мобильное приложение Segway Mobility доступно как на Android, так и iOS. На главном экране представлено изображение транспортного средства. Слева показаны уровень заряда, текущий режим езды и запас хода. Коснувшись надписей, можно получить исчерпывающую информацию о состоянии батареи. Справа же отображается статус подключения и уведомления.

Ниже можно открыть приборную панель, где показана информация о поездке: текущая и максимальная скорости, мощность двигателя, оставшийся запас хода, расстояние, продолжительность, температура, сила тока и напряжение батареи. Данная функция скорее актуальна для самокатов без дисплея. Рядом расположен слайдер, который позволяет поставить или снять с «противоугонки».

Справа находятся кнопка доступа ко всем настройкам. Тут дают выбрать начальную скорость (3-5 км/ч), при которой можно активировать двигатель, поведение заднего стоп-сигнала (мигает или горит постоянно) и режим системы рекуперации (отключено, слабая или стандартная). Можно активировать функции круиз-контроля, регулировки тягового усилия и защиту от угона.

Есть возможность настроить максимальную скорость и ускорение в каждом режиме, кроме пешеходного, а также сменить метрическую систему на британскую. Из сервисных функций доступны обновление прошивки (отдельно для управления, батареи и Bluetooth), журнал ошибок, общий пробег, серийный номер. Еще можно сформировать файл экспресс-диагностики и разблокировать дополнительную скорость.

Также на главный экран выведены различные инструкции, пара настроек из общего списка, задания для пользователя, новые прошивки и еще одна кнопка доступа ко всем настройкам. Зачем было дублировать, мне не очень понятно. Соседний раздел – местная социальная сеть владельцев Segway и Ninebot со встроенным переводчиком. Отдельная вкладка посвящена обслуживанию – тут можно изучить видеоинструкции, заказать комплектующие, найти адрес ближайшего сервисного центра или написать в онлайн-поддержку. В последнем разделе можно посмотреть общий пробег и выданные медальки за поездки. Жаль только, что отсутствует функция записи маршрута.

Дополнительные функции

Круиз-контроль активируется спустя 10 секунд удержания педали газа. После звукового сигнала дроссель можно отпускать – самокат продолжит поддерживать последнюю скорость самостоятельно. Весьма удобно на продолжительных прямых участках. Отключение режима происходит нажатием ручки тормоза или педали газа, а также после переезда значительной неровности.

При отпускании дросселя или торможении мотор-колесо переходит в режим рекуперации – начинает превращать механическую энергию в электрическую, тем самым подтормаживая и подзаряжая аккумулятор. Зарядить батарею, ведя самокат рядом, не получится (эффективность будет слишком маленькой), но после длительного спуска вполне можно получить несколько дополнительных минут автономности. Если же нравится длинный накат, то лучше отключать функцию.

Система регулировки тяглового усилия (TCS) непрерывно отслеживает скорость вращения ведущего колеса, и если выявляет его пробуксовку, то кратковременно снижает мощность, давая восстановить сцепление с дорогой, после чего тяга восстанавливается. Данная функция позволяет избежать заносов при езде по мокрому асфальту или грунтовке, однако может сработать и при переезде крупных неровностей, так что, если дождя на горизонте не наблюдается, лучше без нее.

Еще одна «фишка» – противоугонная система. После ее активации при попытке сдвинуть самокат с места, тот начинает мигать, пищать (не слишком громко) и не позволяет колесам катиться. Разблокировать транспортное средство можно из приложения или введя установленный код при помощи ручки тормоза и педали газа. Конечно, всегда есть опасность, что злоумышленник просто сложит самокат и унесет его, но и тут владельцы техники Apple смогут отследить его через сервис «Локатор». «Противоугонку» приходится активировать заново после каждой поездки.

Автономность

KickScooter E3 оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 7650 мАч и выходным напряжением 36 В. Он имеет продвинутую систему управления BMS 2.0, которая защищает от перезаряда/переразряда и статического электричества, отключает питание при превышении допустимой температуры, ограничивает мощность зарядного устройства и так далее.

Запас хода самокатов очень сильно зависит от веса пользователя. Заявленный пробег в 45 км можно получить при движении с постоянной скоростью 12 км/ч на ровной дороге и с весом райдера 60 кг. При моем весе в 105 кг в городских условиях с постоянными разгонами и торможениями в режиме «Драйв» заряда хватает примерно на 19 км пути (1 ч 50 мин), «Эко» дает проехать до 25 км, «Спорт» – только 15 км. Это средний результат для портативной модели. Также можно приобрести дополнительную батарею емкостью 5100 мАч, которая устанавливается на рулевую стойку.

После разряда более чем на 50% максимальная мощность двигателя начинает ограничиваться. Если поначалу это выражается в чуть более медленном разгоне, то уже на 15% перестает работать круиз-контроль, а поднять скорость выше 20 км/ч можно только под горку, на 5% последняя падает до 10 км/ч.

Зарядное устройство мощностью 70 Вт (41В, 1.7А) достаточно компактное (130x56x33 мм). Общая длина кабелей – 2.6 м, круглый коннектор имеет диаметр 8 мм. Красный индикатор на нем становится зеленым, когда процесс восстановления окончен. Также текущий уровень заряда отображается на дисплее самоката. Батарея восстанавливается с 0 до 100% чуть менее чем за 5 часов, потребляя при этом около 0.33 кВт энергии. Блок питания в процессе может нагреться до 60°C.

Впечатления

Проехав на самокате более 130 км, могу сказать, что качество изготовления у него действительно высокое – ничего не погнулось, не разболталось и не обшаркалось, хотя нагрузка была даже немного выше допустимой. Шины тоже не пришлось подкачивать ни разу. Большие колеса и относительно высокий клиренс помогают преодолевать лежачих полицейскис не боясь чиркнуть днищем.

Хотя самокат предназначен для езды по асфальту, подвеска обеспечивает комфорт на плитке, брусчатке и проселочных дорогах. Относительно компактные размеры дают возможность перевозить его в пассажирских лифтах или компактных авто, а небольшой вес и складная конструкция – преодолевать лестничные проемы или спускаться в метро. В месте соединения руля и стойки присутствует утолщение, за которое самокат удобно вести рядом, держа одной рукой.

Расположение органов управления удобное. Подпружиненная педаль газа нажимается без рывков, а при отпускании самокат начинает плавное торможение двигателем. Ручной же тормоз весьма эффективен, но есть риск перелететь через руль. Самокат движется практически бесшумно – ничего не гремит, работы двигателя не слышно. Мощности хватает для форсирования мостов. Благодаря работе системы контроля тяглового усилия, не ощущается разницы при движении по сухому и мокрому асфальту.

Запас хода – не самая сильная сторона KickScooter E3. Я поставил в режиме «Драйв» ограничение в 20 км/ч (хороший компромисс между временем в пути и безопасностью), помогаю ногой на горках, включаю рекуперацию. В итоге получается проехать около 23 км на одном заряде. Впрочем, остаться посреди дороги с севшим аккумулятором не слишком страшно – модель имеет хороший накат, что позволяет комфортно кататься как на обычном самокате, отталкиваясь ногой.

Передняя фара не слишком яркая, но сориентироваться на ночной дороге позволяет, при этом не ослепляет встречных людей. Безопасность повышает и наличие поворотников – окружающие понимают, чего от тебя ожидать, главное не забывать их активировать. С включенной противоугонной системой злоумышленник, конечно, кататься не сможет, но унести самокат в руках вполне способен. Техникой Apple я не пользуюсь, так что все же приходится пристегивать его тросиком. Понравилось, что самокат гибко настраивается – можно выставить скоростные ограничения для каждого режима и отключить часть функций.

Выводы

Электросамокат Ninebot KickScooter E3 – полноценный индивидуальный транспорт, который хорошо подходит для городских поездок на средние расстояния. Складная конструкция и небольшой вес позволяют перенести самокат на небольшое расстояние или уложить его в багажник. Мощность двигателя достаточна для преодоления некрутых подъемов, разгон быстрый, максимальная скорость достаточная для езды по пешеходным зонам, тормозить можно как плавно (двигателем), так и эффективно (ручным тормозом).

Пневматические шины и подвеска обоих колес хорошо отрабатывают любые покрытия и гасят небольшие неровности. Клиренс достаточно высок, чтобы не чиркать по бордюрам и лежачим полицейским. Поворотники обеспечивают дополнительную безопасность, а фонарь позволяет кататься в темное время суток. Есть много вспомогательных систем – круиз-контроль, рекуперация, система контроля тяглового усилия и «противоугонка». Автономность у самоката можно назвать средней, поэтому модель будет оптимальна для людей весом до 70 кг.

Характеристики KickScooter E3 сложно назвать выдающимися – есть более быстрые, мощные, автономные или комфортные модели. Однако здесь главная «фишка» в балансе характеристик, веса и цены. Данная модель – это хорошая альтернатива общественному транспорту за вполне адекватные 38 тысяч рублей.