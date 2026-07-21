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Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
В юбилейный для АВТОВАЗа год многие вспоминают легендарные «Жигули», «Самару» и «Приору». Однако за эти десятилетия на заводе было создано множество моделей, так и не попавших на конвейер: плавающие вездеходы, электромобили, минивэны, автодома на базе «Нивы» и даже микролитражки, вдвое меньше «Оки».
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В середине 1970-х, на волне мирового экономического кризиса, АВТОВАЗ включился в разработку электромобилей. На базе универсала ВАЗ-2102 создали опытный образец ВАЗ-2102Э, а в начале 1980-х собрали 47 фургонов ВАЗ-2801 с никель-цинковыми батареями на алюминиевой раме — техническое решение, опередившее своё время.

Изображение: rostec.ru

«Тройка», одна из самых успешных моделей завода, тоже имела необычные версии. В 1976 году построили три универсала на базе ВАЗ-2103 для проверки на экспортный рынок — в серию они не пошли. Тогда же компания Porsche предложила свой вариант рестайлинга: пластиковые бамперы в цвет кузова и отказ от хромированного декора. Однако завод выбрал собственный проект ВАЗ-2106 — проще и дешевле.

Изображение: rostec.ru

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ВАЗ-2106 и сам породил необычный концепт — пикап «Турист» с раскладной палаткой в грузовом отсеке. Построили лишь один прототип: после смены руководства проект закрыли, а машину перекрасили и использовали как грузовик для внутризаводских нужд.

Изображение: rostec.ru

В 1980-х инженеры задумали автокемпинг на базе «Нивы»: к обычному внедорожнику пристыковывался отсоединяемый жилой модуль, превращая машину в трёхосный автодом. Реализовать проект взялась литовская фирма Auviga, но распад СССР поставил на проекте крест.

Изображение: rostec.ru

Настоящей уникальной разработкой стала военная амфибия ВАЗ-Э2122 «Река» — плавающий полноприводный вездеход для армии. Спроектированный до «Нивы», он имел герметичный водоизмещающий кузов и съёмный брезентовый верх, а по проходимости превосходил ГАЗ-69 и УАЗ-469. В 1984 году собрали опытную серию из 10 машин — но свободных мощностей для серийного выпуска не нашлось. Всего было изготовлено 27 экземпляров.

Изображение: rostec.ru

В конце 1980-х, уже после запуска микролитражки ВАЗ-1111 «Ока», инженеры создали на её базе ВАЗ-1151 «Гном» — почти вдвое короче исходника. Он вмещал двух взрослых спереди и двух детей сзади, весил около 500 кг и разгонялся до 120 км/ч. Его «пляжно-городская» версия ВАЗ-1152 «Эльф» стала электромобилем с никель-кадмиевыми батареями и запасом хода 110 км — и в 1992 году заняла второе место в классе прототипов на международном ралли в Монте-Карло.

#ростех #автоваз #прототип #отечественный автопром #отечественный автомобиль #жигули
Источник: rostec.ru
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