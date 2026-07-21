Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Российский двигатель ПД-14 и американо-французский CFM LEAP-1A — ровесники и конкуренты. Сравнение по пяти ключевым параметрам показывает: зарубежный двигатель выигрывает в тяге и топливной эффективности, но отечественный — в ремонтопригодности и независимости от внешних поставок.
реклама

ПД-14 и американо-французский CFM LEAP-1A представляют собой два современных авиационных двигателя, созданных для среднемагистральных узкофюзеляжных лайнеров. Первый разрабатывался под программу МС-21, второй стал базовой силовой установкой для семейства Airbus A320neo. Сопоставление их характеристик позволяет выявить как технологические приоритеты разработчиков, так и конкурентные позиции каждого изделия.

Изображение: elfc.com

По максимальной взлётной тяге ПД-14 достигает показателя 14 тонн. LEAP-1A в зависимости от сертифицированной версии предлагает диапазон от 11,3 до 15,6 тонн. Наличие нескольких модификаций с различной отдачей даёт зарубежному двигателю возможность адаптироваться под разные условия эксплуатации и массы самолёта, что даёт ему незначительное преимущество в этом параметре.

реклама

В области топливной эффективности LEAP-1A использует ряд передовых технических решений: вентилятор из композитных материалов, керамические матричные композиты в элементах горячего тракта и повышенную степень двухконтурности — около 11:1 против 8,5:1 у ПД-14. Благодаря этому удалось добиться снижения удельного расхода топлива примерно на 15–16% относительно предшествующей серии CFM56. Российский двигатель, в свою очередь, демонстрирует значительный прогресс по сравнению с ПС-90А, однако по абсолютной экономичности пока уступает LEAP-1A.

Изображение: rostec.ru

Статистическая база по эксплуатации LEAP-1A насчитывает десятки миллионов часов налёта при более чем тысяче выпущенных экземпляров. Это позволяет говорить о высокой степени изученности поведения двигателя в реальной эксплуатации. ПД-14 только разворачивает программу использования в составе МС-21, и массив данных по его ресурсным показателям и отказам находится в стадии накопления.

Преимущества российской разработки проявляются в других плоскостях. Конструкция ПД-14 изначально ориентировалась на автономное обслуживание и ремонт силами национальных предприятий без привлечения зарубежных поставщиков. Для авиакомпаний это означает предсказуемость логистики запчастей и отсутствие простоев флота из-за внешних ограничений.

LEAP-1A представляет собой глобальный продукт с цепочкой кооперации, охватывающей несколько стран и континентов. ПД-14 же является полностью отечественной разработкой — от проектирования до серийного выпуска. В условиях меняющейся внешнеэкономической конъюнктуры этот фактор приобретает ключевое значение для устойчивости парка российских самолётов.

Таким образом, сравнение показывает, что по таким параметрам, как максимальная тяга, удельный расход топлива и объём накопленного эксплуатационного опыта, LEAP-1A сохраняет лидерство. В то же время ПД-14 предлагает неоспоримые преимущества в ремонтопригодности и технологическом суверенитете — критериях, которые в современных условиях часто перевешивают чисто технические показатели и становятся основой для стратегических решений в области парка воздушных судов.

#ростех #гражданская авиация #сравнение #одк #объединённая двигателестроительная корпорация #пд-14 #авиадвигатель #leap-1a
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Citizen открывает предзаказ на часы с циферблатом из японской бумаги васи за $2 995
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
Кожаная куртка Дженсена Хуанга продана по цене 480 видеокарт RTX 5090
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Полноценный трейлер «Мстители: Доктор Дум» показывает возвращение целого ряда супергероев
Netflix заплатил $587 миллионов наличными за ИИ-стартап актёра Бена Аффлека
Видеокарта GeForce GTX 1060 отмечает 10-летний юбилей
Студент-электронщик превратил дребезжание дроссельных катушек в музыку
На RTX 3080 с 11 вентиляторами и 360-мм СЖО снизили температуру на 30°C и прибавили лишь 4 FPS
ASUS RTX 5090 ROG Astral Edition 20 в США доступна только в комплекте за 10349 долларов
«Бюро 1440» вывело на орбиту второй «пакет» спутников связи
Торговые центры в России за семь лет растеряли свыше четверти посетителей

Популярные статьи

PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter