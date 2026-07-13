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Вступление

Уже отгремели споры о том, что сегодня видеокарты с объёмом видеопамяти 8 Гбайт теряют актуальность. Однако, человека, стеснённого в средствах это не сильно утешает и за карту с вдвое большим объёмом придётся переплачивать. Возможно, окажется так, что и 8 Гбайт будет достаточно для игры в разрешении FHD на средних настройках, да и в принципе нет денег на более дорогую видеокарту, не сидеть же теперь всё время на встройке.

Например, я когда-то купил себе GT 1030, как временное решение для тестов материнских плат и меня она долгое время выручала, но сейчас таких устройств уже не производится и мне пришлось сначала взять компактную RTX 4060, а потом я уже для тех же целей перешёл на RTX 5060, но это уже всё карты, которым необходимо дополнительное питания, а мне всё же хотелось что-то без него. Да, были варианты взять RTX 3050, но разница в цене с RTX 4060 на тот момент была около 2000 рублей. Разумеется, я доплатил. Сейчас ещё есть вариант рассмотреть RX 9060, но их тоже бесплатно не раздают, а если это версия XT на 16 Гбайт, то тем более. Кроме того, уже давно сделаны все тесты и понятно, что увеличенный вдвое объём памяти может выручить далеко не во всех режимах и далеко не во всех играх, а сам уровень производительности при её достаточном объёме для игры, она не увеличивает.

Исходя из этого, некоторые пользователи не просто предпочитают как-то сэкономить, а просто банально купить то, на что хватает денег. К тому же, если б разница в цене между версиями с разным объёмом была незначительна, то, разумеется, все бы предпочитали немного доплатить и не волноваться, что где-то можно будет упереться в объём. Однако, сейчас уже нужно доплачивать чуть ли не треть от стоимости устройства. В таком случае это уже выглядит не совсем оправдано, и я бы предпочёл просто снизить где-то настройки при упоре в лимит. Также экономить нужно по максимуму и не брать всякие «мажорские» версии, а ограничится самими доступными вариантами.

Одним из таких является линейка MSI Ventus. Я уже рассматривал такую карту на базе RTX 5060, а теперь дошла очередь до RTX 5060 Ti на 8Гб. Посмотрел разницу в цене на одной известной платформе и понял, что разумнее даже было доплатить 3000 рублей за Ti версию. А вот за удвоенный объём нужно доплачивать чуть ли не 10000 рублей и лично мне это уже не интересно.

Да, сегодня рассмотрим видеокарту MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X 8Гб, которая является одной из самых недорогих версий этого графического процессора. Я эту карту использовал для сборки, но решил рассмотреть её отдельно белее детально.

Упаковка и комплектация

Упаковка выглядит несколько проще, чем на более дорогих версиях видеокарты того же производителя. Она изготовлена из плотного картона, и сверху мы видим цветную полиграфию. Габариты достаточно скромные потому, что карта относительно компактная и комплект поставки не большой.

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Спереди вместо изображения устройства прямо по центру крупными символами написано Ventus 2X. Ventus – это бюджетная линейка видеокарт компании MSI. Она предлагает базовый функционал, который соответствует спецификациям производителя графического процессора. Забегая немного вперёд, тут используется точно такая же печатная плата. Также на коробке указано, что это OC версия, а поэтому частоты будут немного выше стандартных, регламентируемых компанией NVIDIA, хотя можно уже говорить о комплектах GPU+VRAM.

2X в обозначении – должно намекать нам на наличие двух вентиляторов в системе охлаждения. Модификации Ventus 1X я пока не видел, а вот Ventus 3X очень даже бывает. Кстати, даже тут в левом верхнем углу можно заметить логотип серии MSI Gaming. В правом нижнем углу находится стандартная вставка с указанием используемого графического процессора.

На обратной стороне коробки есть вставка с фрагментом изображения устройства. У модификации Ventus подсветки обычно нет и на верхнем торце кожуха мы видим только надписи.

На этой стороне упаковки можно обнаружить несколько вставок с текстом, где описаны ключевые особенности устройства: StormForce FAN, Reinforcing Backplate, Afterburner и MSI Center. Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 600 Вт.

Открываем коробку и видим каркас из картона с картонной крышкой. В нём лежит сама видеокарта, которая упакована в антистатический пакет.

Под ней есть небольшое углубление, где лежит инструкция и буклет. Больше ничего в комплекте нет.

Переходник тут не нужен потому, что дополнительное питание подаётся через простой разъём 8-pin PCI-e.

Дизайн и особенности

Я рассматривал MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC и поэтому можно попытаться сравнить хотя бы внешние характеристики. Габариты MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X составляют 227 x 126 x 46 мм, масса – 703 г. Для сравнения у модификации Gaming на 16 Гб, было: 247 x 135 x 51 мм, масса – 781 г соответственно. Разница в весе есть, но стоит учитывать ряд моментов.

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Прежде всего тут программно заблокирован лимит мощности на 180 Вт. Повышать его через Afterburner не получится и это своего рода такая защита. Также у 16 Гб версии вес больше за счёт дополнительных четырёх чипов памяти. Разумеется, тут ещё упрощена система охлаждения, но, с другой стороны, у неё нет ничего лишнего в виде подсветки. Поэтому расстраиваться рано, возможно даже при таком раскладе кулер отлично справляется с охлаждением.

Также из-за того, что память распаяна только спереди, с противоположной стороны охлаждать её не нужно. Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками. Это уже обычная практика.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты именно для серии Ventus. Это комбинированный пластиковый кожух, который состоит из чёрных и серебристых элементов.

Карта получилась компактнее версии Gaming с двумя вентиляторами, но мы уже знаем, что сама печатная плата достаточно короткая и на ней можно разместить даже более компактную систему охлаждение. Другой вопрос, как она будет справляться со своими обязанностями.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бэкплейт), но на этот раз пластиковую и про роль теплоотвода тут можно сразу смело забыть. Зато в ней также заметны большие прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно.

Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла. На основной её стороне есть крупный логотип серии MSI Gaming и надпись. Всё это выполнено белой краской. А вот с внутренней стороны ничего нет. Пластик сам является диэлектриком, поэтому никакой дополнительной плёнки для защиты от замыкания тут не нужно.

Кстати, для того чтобы снять заднюю пластиковую пластину, сперва необходимо разобрать саму видеокарту и снять систему охлаждения, для чего необходимо открутить всего около восьми винтов, четыре из которых расположены по углам GPU и обладают пружинками.

После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет. Сам кулер изготовлен по классической схеме: одна секция и две тепловые трубки. В данном случае используется прямой контакт трубок с кристаллом и хорошо заметно по отпечатку, что они занимают практически всю его площадь, поэтому получилось достаточно удачно.

Термоинтерфейс тут, скорее всего, пластичный с фазовым переходом, поэтому можно не торопиться его менять.

От алюминиевого основания расходятся тепловые трубки и пронизывают массив алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Однако даже невооружённым взглядом заметно, что радиатор немного меньше, чем у версии Gaming. Другое дело, что чип не очень жарит и поэтому её может хватить. Все элементы у радиатора также пропаяны.

Пластиковый кожух чёрный с серебристыми вставками. Подсветки тут нет, поэтому конструкция кажется достаточно простой, а крепёж самого кожуха к радиатору осуществляется при помощи четырёх саморезов. Пластиковые проушины вставляются между пластин и фиксируются. Вентиляторы крепятся непосредственно к кожуху.

Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются два вентилятора Power Logic PLD09215S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость 4000 об/мин, а шум на расстоянии 30 см – 51,2 дБ. Однако на максимальной скорости вентилятор не работает никогда, даже если загрузить карту по максимуму и ещё разогнать этого всё равно не произойдёт.

Также заметно, что вентиляторы меньшего диаметра, чем у версии Gaming. По скорости вращения примерно одинаково, но шум создаётся в основном из-за радиатора, когда поток воздуха пытается пройти через пластины.

Здесь также используется новая форма крыльчатки, выполненная по технологии StormForce FAN. Спереди на всех находятся серебристые наклейки с логотипом MSI.

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Судя по заявлениям производителя, вентиляторы обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу. Тут уже над радиатором сильно не думали, никаких волн на рёбрах не делали, поэтому перед нами классическая конструкция. Кстати, забегая немного вперёд, не могу сказать, что шум при такой системе заметно выше, чем при волнообразных пластинах. Возможно, большую роль играет межрёберное пространство. Плотное расположение пластин само по себе создаёт большее сопротивление воздушному потоку, отсюда и получается шум.

Транзисторные сборки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая. Соответственно для питания памяти используется всего две фазы, которые находятся в правой части платы, и на каждой из них просто не распаяно по одному транзистору.

В левой части находятся линии питания GPU, которых здесь всего пять, потому что одна фаза не распаяна. Удивляться не стоит потому, что сама печатная плата и все компоненты на ней полностью аналогичны используемой на версии Gaming и Gaming Trio.

ШИМ-контроллер распаяны спереди. Это та же самая микросхема uPI Semi uP9512R.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega AOZ5310NQI-A на 60 А и одной ферритовой катушке индуктивности.

По центру находится графический процессор NVIDIA GB206-300-A1, он же RTX 5060 Ti. Чип изготовлен на 38 неделе 2025 года.

181 кв. мм выполненных по 5 нм техпрцессу TSMC. Четыре микросхемы памяти типа GDDR7 распаяны только спереди. На версии 16 Гб ещё столько же распаивают с другой стороны.

Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 8-Pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: MSI MAG A13 360 Black;

Термоинтерфейс: Arctic MX-6;

Материнская плата: MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI, версия BIOS – A.43;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston KF564C32-16 (SKhynix A-Die);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus;

Накопитель: MSI Spatium M560 1 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A750GLS PCIE5, 750 Ватт;

Корпус: MSI MAG PANO 130R PZ Black.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Интерфейс подключения к материнской плате изменился на PCI-e x8 Gen5. Да, теоретически по пропускной способности это примерно PCI-e x16 Gen4, но пятое поколение шины PCI-e встречается далеко не на всех платах. Поэтому для сборки я использовал материнскую плату с чипсетом AMD B850.

С памятью тоже не произошло чуда и была оставлена та же шина памяти 128 бит, но теперь это уже GDDR7, где пропускная способность выше, чем у GDDR6. Поэтому шина памяти может уже не оказаться бутылочным горлышком, а всё будет упираться в возможности чипа.

При отсутствии нагрузки вентиляторы здесь также останавливаются, как на версии Gaming. Такая схема используется не впервые – крупный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 4000 об/мин, шум при этом составляет 51.2 дБ с расстояния 30 cм. В «бублике» вентилятор работает только на 50% от полной мощности, что составляет 2250 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 37.7 дБ на расстоянии 30 см.

В «волосатом бублике» карта потребляет около 180 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Подсветки нет. Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Для разгона видеокарта не очень подходящая потому, что нельзя увеличить лимиты программно в Afterburner, но… Какой-то запас по частоте, конечно же, есть и теперь это всё больше превращается в лотерею.

В моём случае взять 3 ГГц не получилось, но на 100 МГц чип и на 500 МГц память мне удалось поднять без особых усилий. Разумеется, потребление при этом не выросло, как и уровень шума.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Посмотрим теперь на нагрев карты во время интенсивной нагрузки.

Каких-то высоких показателей температуры нет, и это объясняется достаточной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и маленький уровень шума. Другое дело, что из-за чипов, распаянных с обратной стороны, заметно нагревается бэкплейт.

Заключение

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus – это практически та же GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC, но с небольшими изменениями. Понятно, что используется другая система охлаждения, но для обычного геймера будет важнее её эффективность, а не встроенная подсветка, которая на производительность не влияет. И в этом плане у версии Ventus всё отлично. Система охлаждения хорошо справляется с самими тяжелыми режимами работы и обеспечивает приемлемый уровень шума. Внутренние компоненты нагреваются умеренно, что говорит о достаточном охлаждении.

Единственное, на этой видеокарте нельзя повысить лимиты потребления программно через приложение MSI Afterburner. Это отражается на разгоне, однако не всем он интересен, а кто-то будет, наоборот, играться с кривой и пытаться снизить потребление, тепловыделение или шум, и это выглядит наиболее разумным. К плюсам я бы отнёс обычный коннектор 8Pin PCI-e вместо 12VHPWR (12V-2x6) у версии Gaming. Потребление видеокарты не выходит за рамки 180 Вт, поэтому производитель решил использовать более распространённый коннектор для дополнительного питания. Не нужно искать переходники или новые блоки питания с кабелем 12VHPWR.

Изготовление карты находится также на высоком уровне. Используется такая же печатная плата, как на версии Gaming, аналогичная элементная база (кроме того, что тут не распаяна одна фаза питания GPU). Также здесь я в первый раз увидел микросхемы памяти типа GDDR7 в исполнении компании Micron. Пока непонятно, хорошо это или плохо, просто факт. Небольшим недостатком можно счесть использование пластиковой задней пластины вместо металлической. Это позволило бы эффективнее отводить тепло с обратной поверхности видеокарты, и не думаю, что сильно повлияло бы на цену.

Про сам графический ускоритель GeForce RTX 5060 Ti сказать нечего. Шина памяти 128 бит GDDR7 это примерно 256 бит GDDR6 на одной частоте, а PCI-e x8 Gen5 – ~ PCI-e x16 Gen4. Понятно, что всё это теоретически, а на практике всё немного иначе, особенно если у пользователя не очень свежая плата с интерфейсом Gen3. Поэтому для сборки я использовал актуальную платформу с современной версией шины PCI-e. Также следует помнить, что при определённых настройках качества графики упор будет не в память, а в возможности самого GPU, и там объём никак не поможет, поэтому для кого-то будет разумнее приобрести RTX 4070, а не RTX 5060 Ti на 16 Гбайт.

Андрей Понкратов aka wildchaser