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Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом
Рестайлинговая версия получила свыше 350 изменений.
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Российский производитель «АвтоВАЗ» объявил о запуске обновлённой версии классического автомобиля Lada Niva Legend, которая будет производиться на базе ключевого предприятия в Тольятти. В пресс-службе компании отметили, что выпуск модернизированного авто стартовал 20 июля.

Источник изображения: Официальный сайт «АвтоВАЗ»

Производитель оснастил «Легенду» новым 1,8-литровым (раньше стоял 1,7-литровый) бензиновым мотором мощностью до 90 л.с. со средним расходом 9,9 литров на 100 км при максимальном крутящем моменте 124 Н-м. «АвтоВАЗ» также снабдил автомобиль улучшенной тормозной системой и дополнительными элементами пассивной безопасности. К последним стоит, например, отнести более жёсткий кузов.

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Модернизированная Lada Niva Legend, со слов пресс-службы российского автопроизводителя, получила ряд оцинкованных кузовных деталей, фронтальную подушку безопасности водителя, центральный замок и даже салонный фильтр. Машина также закрывается и заводится с помощью единого ключа.

Рестайлинговая «Нива» также получила новые системы впуска/выпуска и охлаждения. В последнем случае речь идёт о более массивном радиаторе вкупе с мощными вентиляторами. Уровень вибрации в салоне должен снизиться за счёт появившейся третьей точки крепления раздаточной коробки и новой подвески двигателя. Всего же Lada Niva Legend получила свыше 350 больших и малых косметических и технических изменений.

#автомобили #автоваз #lada niva legend
Источник: lada.ru
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