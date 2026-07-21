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Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6

Тестирование видеокарты фирмы ASUS на базе чипа nVidia GeForce RTX 3070, оснащённой 8Gb памяти GDDR6.
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Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения и массивным радиатором, толщина которого превышает 2 слота расширения, что даёт нам основания надеяться на нормальное охлаждение.

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Обратная сторона карты ничем особым не примечательна - бэкпейт солидный, металлический, а вот выхлоп довольно скромных размеров.

Набор портов отличный и необычный — два HDMI и три DP, что можно сказать идеальный вариант для любых домашних сценариев использования. 

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма 8-pin, распаянных на плате.

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На плате есть переключатель режима работы вентиляторов - зачем он тут понять конечно сложно, но он есть... ибо адекватные люди уже давно стандартные пресеты не используют.

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты - 90 MHz по чипу, OC Edition как-никак. Жаль, что эти нелепые потуги не дают ничего, кроме пары лишних шекелей в карман владельцев компании производителя. Память у карты стандартная GDDR6, без разгона. 

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

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Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Система охлаждения видеокарты справилась со своей работой вполне неплохо.

Итоги

Вот такая видеокарта от Asus побывала у нас на тестировании - карта хорошая, дизайн приятный, а главным её достоинством и преимуществом над конкурентами является наличие двух портов HDMI и трёх DP. 

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.

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Теги

nvidia asus geforce видеокарта geforce rtx тестирование geforce rtx 3070 rtx 3070 3070 tuf-rtx3070-o8g-gaming
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