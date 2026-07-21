Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения и массивным радиатором, толщина которого превышает 2 слота расширения, что даёт нам основания надеяться на нормальное охлаждение.

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Обратная сторона карты ничем особым не примечательна - бэкпейт солидный, металлический, а вот выхлоп довольно скромных размеров.

Набор портов отличный и необычный — два HDMI и три DP, что можно сказать идеальный вариант для любых домашних сценариев использования.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма 8-pin, распаянных на плате.

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На плате есть переключатель режима работы вентиляторов - зачем он тут понять конечно сложно, но он есть... ибо адекватные люди уже давно стандартные пресеты не используют.

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты - 90 MHz по чипу, OC Edition как-никак. Жаль, что эти нелепые потуги не дают ничего, кроме пары лишних шекелей в карман владельцев компании производителя. Память у карты стандартная GDDR6, без разгона.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

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3DMark Vantage

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Forza Horizon 4

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Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

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"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Система охлаждения видеокарты справилась со своей работой вполне неплохо.

Итоги

Вот такая видеокарта от Asus побывала у нас на тестировании - карта хорошая, дизайн приятный, а главным её достоинством и преимуществом над конкурентами является наличие двух портов HDMI и трёх DP.

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.