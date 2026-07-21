Судя по всему, дополнительные процессоры были отправлены покупателю из-за ошибки сотрудника магазина.

Удачливые покупатели частенько делятся своими историями, в которых вместо одного заказанного в онлайн-магазине товара в посылке приходит сразу несколько экземпляров — совсем недавно аналогичный случай произошёл в Японии, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/masamine_s/X

По словам покупателя, некоторое время назад он заказал один процессор Intel Core i5-14400 на площадке Amazon, но после получения посылки обнаружил, что магазин доставил целых пять CPU. Предполагается, что невнимательный сотрудник отсканировал штрихкод на коробке, в которой хранилось пять экземпляров Core i5-14400, и в итоге система посчитала всю упаковку как один товар.

реклама

Хотя некоторые пользователи советовали удачливому покупателю оставить все пять процессоров себе, но он не последовал их рекомендациям, связавшись с представителем Amazon и отправив лишние CPU обратно. Более ранние истории не всегда оканчивались аналогичным образом — некоторые покупатели решали не отправлять доставленный по ошибке товар обратно, а в ряде случаев Amazon позволял счастливчикам оставить лишние экземпляры себе.