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crazycat21
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычной внешностью проходит лётные испытания в Японии
«Самый уродливый самолёт в мире» — такой неофициальный титул новый самолёт РЭБ получил за свои аэродинамические формы.
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Kawasaki EC-2 – новый флагманский японский самолёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Этот двухдвигательный реактивный летательный аппарат с невзрачным внешним видом впервые поднялся в воздух в марте этого года. Теперь «самый уродливый самолёт в мире» начал проходить испытания в Японии.

Самолёт радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-2. Фото: Силы самообороны Японии

Kawasaki EC-2 не отличается особой привлекательностью из-за формы носовой части, массивных обтекателей по бортам хвостовой и на верхней части фюзеляжа. Однако новейший и крупнейший японский военный самолёт выигрывает за счёт своей внутренней начинки, которая для выполнения задач, поставленных перед этой машиной, гораздо важнее, чем внешний вид. EC-2 предназначен для использования в составе Сил самообороны Японии в качестве самолета радиоэлектронной борьбы для эффективного подавления радиолокационных систем противника, его сетей связи и каналов передачи данных с безопасного расстояния.

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Специализированное электронное оборудование, установленное в самолёте, требует места. Это оборудование размещено в упомянутых выше обширных обтекателях в носовой части, на фюзеляже и в хвостовой части. Новый японский «постановщик помех с дистанционным управлением» создан на базе планера транспортного самолёта Kawasaki C-2. Первый прототип создан на базе C-2, принятого в эксплуатацию в 2016 году. Первый полёт нового самолёта РЭБ состоялся 18 марта в японском центре лётных испытаний в Гифу, недалеко от Нагои. Там EC-2 с регистрационным номером 68-1203 приступил к своим техническим испытаниям.

Авиационная испытательная эскадрилья (ADTW) объявила, что новый самолёт РЭБ начал свою испытательную кампанию 15 июля. Испытания проводятся в любую погоду – в дождь и жару.

В ходе лётных испытаний новому самолёту было присвоено расширенное обозначение XEC-2. Во время первого испытательного полёта XEC-2 сопровождал истребитель Mitsubishi F-2. Полёт длился чуть более часа.

Самолёт радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-2 в полёте. Фото: Силы самообороны Японии

С помощью EC-2 Япония стремится заполнить пробел, образовавшийся после снятия с вооружения старого Kawasaki EC-1. Разработанный на базе транспортного самолёта C-1, служил в Силах самообороны Японии в качестве самолёта РЭБ с 1986 по 2025 год.

Несмотря на то, что специализированный самолёт радиоэлектронной борьбы ЕС-1 был построен в единственном экземпляре, планируется, что ему на смену придут четыре более мощных приемника. После завершения испытаний самолёты типа EC-2 будут базироваться на авиабазе Ирума, где размещена эскадрилья радиоэлектронной борьбы Сил самообороны Японии. Первый самолёт должен быть принят на вооружение в 2027 году.

Оборудование, которое скрыто под обтекателями на фюзеляже EC-2, остаётся неизвестным. Чрезмерно широкая форма носовой части, предположительно, обусловлена размещением там антенной решетки J/ALQ-5 производства компании Toshiba, предназначенной для подавления РЛС противника. В других обтекателях, вероятно, также размещены системы подавления сигналов и спутниковой связи, однако подробности об этом остаются засекреченными.

#новости #армия #авиация #япония #самолеты #рэб #радиоэлектронная борьба #силы самообороны японии #kawasaki ec-2
Источник: flugrevue.de
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