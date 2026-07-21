В прошлом блоге, посвященном лучшим стратегиям на ПК, вышедшим за последние три года, мы вспомнили, что жанр уже много лет находится в глубоком кризисе идей. И еще один признак этого кризиса — вал ремастеров и ремейков старых популярных стратегий, число которых уже идет на несколько десятков, если не сотен. Достаточно вспомнить знаменитую RTS Age of Empires II: The Age of Kings, которая с момента своего выхода в 1999 году получила не только несколько дополнений, но и уже целых два переиздания.

Изображение: Age of Mythology: Retold

Первое переиздание вышло в 2013 году под именем Age of Empires II HD, было очень тепло встречено игроками. Число геймеров, хотя бы раз запустивших Age of Empires II HD в Steam, составило почти шесть миллионов человек. Несмотря на это, в 2019 году выходит еще один ремастер старой доброй «Импайрес два» — Age of Empires II: Definitive Edition. Который, по сути, превратил ее в современную игру с полностью переработанной графикой. Но не только Age of Empires II: The Age of Kings удостоилась сразу двух переизданий. Есть еще одна RTS, установившая такой же рекорд, и с нее я и начну рассказ про еще 12 новых стратегий последних трех лет.

Age of Mythology: Retold

Изображение: Age of Mythology: Retold

реклама





Оригинальная RTS Age of Mythology вышла в 2002 году и удачно позаимствовала многие игровые механики из Age of Empires II: The Age of Kings. Первое переиздание игры — Extended Edition — вышло в 2014 году и принесло немного изменений. Главное из которых было в адаптации игры под современные ОС и высокие разрешения экранов. Полноценный ремастер Age of Mythology: Retold вышел в 2024 году, и разработали его студии World’s Edge и Forgotten Empires.

Это качественно обновлённая версия культовой стратегии, которая удачно сочетает историческую основу с мифологической фантазией. В игре мы ведём одну из цивилизаций — греков, египтян или скандинавов — через разные эпохи, призывая на помощь богов и легендарных существ. Переиздание отличается современной графикой, переработанной анимацией и улучшенным интерфейсом, при этом дух оригинала сохранился на все сто процентов. Особое внимание в ремастере уделено балансу фракций и доработке кампаний. Сюжетные миссии стали динамичнее, а повествование в сценариях — кинематографичнее.

Workers & Resources: Soviet Republic

Изображение: Workers & Resources: Soviet Republic

Workers & Resources: Soviet Republic — это глубокий градостроительный симулятор с экономическим уклоном, в котором мы строим и управляем социалистической республикой в духе позднего СССР. Игра выделяется редкой для жанра детализацией — здесь нужно продумать буквально всё, от прокладки дорог и ЛЭП до организации автобусных маршрутов и снабжения магазинов.

реклама





Экономика завязана на реальных и очень сложных цепочках производства — чтобы получить товар, нужно добыть сырьё, переработать его и доставить потребителю. При этом учитываются такие нюансы, как износ техники, уровень жизни граждан и даже идеологическая лояльность. Это не казуальный симулятор, а серьёзный вызов интеллекту игрока, где малейшая ошибка в планировании может привести к экономическому коллапсу. Разработала игру компания 3Division, а релиз состоялся в 2024 году.

Norland

Изображение: Norland

Norland — это мрачный симулятор средневековой династии, где мы управляем благородным родом, пытаясь удержать власть в нестабильном королевстве. Это единственная игра в этой подборке, которая все еще остается в раннем доступе, в котором появилась в 2024 году, а разрабатывает ее студия Long Jaunt. В отличие от классических стратегий, здесь упор сделан на социальные отношения и интриги, взаимоотношения между членами семьи, придворными и вассалами определяют судьбу нашего дома.

Каждый персонаж обладает уникальными чертами характера и амбициями, которые могут как помочь, так и разрушить наши планы. Игра умело сочетает элементы менеджмента, дипломатии и драмы, в ней нам предстоит балансировать между укреплением власти и удовлетворением интересов влиятельных фигур.

Europa Universalis V

Изображение: Europa Universalis V

Еще одна умная стратегия в подборке, которая способна увлечь игрока на недели и месяцы — Europa Universalis V от Paradox Development Studio, вышедшая в 2025 году. Это продолжение знаменитой серии глобальных стратегий, где мы управляем государством в период с XV по XIX век. Игра предлагает беспрецедентный уровень исторической детализации — от тонкостей дипломатии и колониальной экспансии до внутренней политики и религиозных конфликтов.

реклама





В новой части заметно улучшена система управления территориями, управление экономикой стало более понятным, и были добавлены новые механики для взаимодействия с коренными народами в колониях. Особое внимание уделено динамике великих держав, теперь борьба за господство ощущается острее, а каждое решение имеет долгосрочные последствия.

Terminator: Dark Fate — Defiance

Изображение: Terminator: Dark Fate — Defiance

Terminator: Dark Fate — Defiance, стратегия, основанная на вселенной «Терминатора» и продолжающая события фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Разработана игра студиями Slitherine Software, Skydance и Cats Who Play и вышла в релиз в 2024 году. Этот год был очень урожайным для жанра стратегий, что видно даже по этой подборке.

В центре сюжета Terminator: Dark Fate — Defiance — борьба человечества против машин в постапокалиптическом мире. Нам предстоит командовать отрядами «Сопротивления», грамотно распределяя ресурсы и используя особенности местности. Бои построены на тактической паузе, которая поможет правильно распределить силы и применить навыки юнитов. Отдельного внимания заслуживает система прокачки бойцов — каждый солдат может развивать уникальные навыки, что добавляет стратегической глубины.

Solium Infernum

Изображение: Solium Infernum

Solium Infernum — это пошаговая стратегия, в которой мы играем за одного из претендентов на трон Ада, стремясь стать новым владыкой подземного мира. Вышла эта забавная стратегия в 2009 году, а в 2024 появился отличный ремейк от студии League of Geeks. Игра славится своим саркастичным юмором, мрачной эстетикой и сложными дипломатическими интригами. Нам предстоит манипулировать другими демоническими лордами, заключать временные союзы и предавать союзников ради собственной выгоды. Каждая игровая сессия воспринимается как шахматная партия, где важны не только военные действия, но и тонкая игра на слабостях оппонентов.

Cataclismo

Изображение: Cataclismo

реклама





Cataclismo — это гибрид стратегии в реальном времени и конструктора оборонительных сооружений, где нам предстоит защищать поселения от надвигающихся катастроф и орд монстров. Разработала игру компания Digital Sun, а в свет она вышла в 2025 году. Главная особенность игры — продвинутая система строительства с элементами tower defense.

Стены, башни и укрепления не просто статичные объекты, а динамические конструкции, которые могут разрушаться под ударами врага. Вы сами проектируете фортификации, учитывая физику обрушений и тактические преимущества местности. Кампания погружает нас в мрачный мир, переживающий природные катаклизмы, где выживание зависит от инженерной смекалки и грамотного распределения ресурсов.

Endless Legend 2

Изображение: Endless Legend 2

Endless Legend 2 — это продолжение популярной 4X-стратегии, сочетающей элементы фэнтези и научной фантастики. В новой части, вышедшей в 2025 году, студия Amplitude Studios расширила систему фракций, добавила уникальные механики для каждой расы и новые пути к победе. Нам предстоит исследовать огромный мир, развивать города, вести дипломатические переговоры и участвовать в тактических сражениях. Особое внимание уделено сюжетным элементам — каждая фракция имеет свою историю и мотивацию, что делает игровой процесс более разнообразным. Порог вхождения в подобные игры довольно высок, но окупается теми неделями и месяцами, что можно провести в этой умной стратегии, не теряя интереса.

Foundation

Изображение: Foundation

Foundation — это спокойный градостроительный симулятор в сеттинге средневековой Европы, в котором акцент сделан на эстетике и гармонии средневекового города. Студия Polymorph Games закончила его разработку в 2025 году, наконец-то выпустив из раннего доступа, где игра провела целых шесть лет. В отличие от многих аналогов, здесь нет жёстких ограничений и оптимальных схем застройки поселения, мы сами решаем, как расположить здания, чтобы создать живописный и функциональный город.

Foundation поощряет творческий подход к планировке, дороги, стены и дома можно размещать свободно, формируя уникальный архитектурный облик, который будет радовать глаз. Экономика построена на реалистичных производственных цепочках, но без излишней сложности — акцент игры остаётся на удовольствии от строительства.

Pioneers of Pagonia

Изображение: Pioneers of Pagonia

Игра Pioneers of Pagonia от студии Envoy Games, вышедшая в 2025 году — это свежий взгляд на жанр градостроительных симуляторов, где мы осваиваем неизведанные земли крупного архипелага в красочном фэнтезийном мире. Игра удачно сочетает элементы исследования, строительства и управления ресурсами. Сначала нужно разведать территорию, затем возвести базовые постройки и наладить производство. Отличительная черта игры — динамическая система погоды и природных условий, которые влияют на развитие поселений. Нам придётся адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, ведь штормы могут повредить инфраструктуру, а редкие и очень ценные ресурсы — стать ключом к прогрессу.

Terra Invicta

Изображение: Terra Invicta

Terra Invicta — это сложная глобальная стратегия с научно-фантастическим уклоном, где человечество сталкивается с инопланетным вторжением. Игра разработана компанией Pavonis Interactive и вышла в 2006 году. В отличие от типичных «космических» стратегий, здесь фокус сделан на земной политике и координации усилий разных фракций. Нам предстоит управлять международными организациями, распределять ресурсы между научными исследованиями, военной подготовкой и дипломатией. Игра предлагает очень глубокую симуляцию вторжения пришельцев. Многие решения влияют на глобальную обстановку, а прогресс в одной области может ослабить другую.

WARNO

Изображение: WARNO

WARNO — это тактическая стратегия в реальном времени, действие которой разворачивается в альтернативной холодной войне, где напряжённость между НАТО и Варшавским договором переросла в полномасштабный конфликт. Разработала игру студия Eugen Systems, а релиз состоялся в 2024 году. WARNO славится детальным моделированием военной техники и пехоты, здесь каждый юнит имеет уникальные характеристики, а местность серьёзно влияет на исход боя. В игре представлены масштабные кампании и сценарии, основанные на реальных военных доктринах 1980-х годов. Особое внимание уделено командному взаимодействию, успех зависит от координации разных родов войск и грамотного использования тактических приёмов.

Итоги

Как видите, за последние три года вышло немало отличных стратегий – 24 из них, про которые рассказано в этой паре блогов, хватит для прохождения любителю жанра как минимум на год, а то и больше. Кстати, в свое время геймеры играли в Age of Empires II: The Age of Kings и Age of Mythology на мониторах с диагональю 14" или 15", и, если ПК выдавал 25-30 fps в игре, это было вполне играбельно. За прошедшие десятилетия геймеры стали гораздо требовательнее, и многие сегодня хотят получить 100 и более fps даже в разрешении QHD, которое становится новым геймерским стандартом. Чтобы играть в разрешении 2560x1440 пикселей в стратегии из этой подборки, хватит видеокарт GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ или Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

Но лучше смотреть в сторону гораздо более шустрых GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070, которые намного лучше подходят для игр в разрешении 1440p. А вот процессор желателен помощнее, если вы хотите получить высокий fps, ведь до сих пор обсчет поведения юнитов в стратегиях ведется на нем. И для этого хорошо подойдут такие модели, как Core i5-12600KF, Core i5-14400F или Core i5-14600KF, которые обладают достаточным количеством ядер и отличной производительностью на одно ядро. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года

На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtFk3K, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtFk3R, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtFk7r, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtFkCA, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtFkCG, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtG4zU, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZtG54p