Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V

Открытые миры бывают разными: где‑то это хаос и криминал, а где‑то — проработанные истории и живые системы. В подборке — 9 игр, способных дать не меньше (а местами и больше) поводов задержаться в виртуальном мире.
[ ] для раздела Блоги
реклама

GTA V давно перестала быть просто игрой — это уже, своего рода, культурный феномен. 230+ миллионов копий, с момента выхода GTA V вся серия заработала более 10,5 миллиарда долларов… Цифры такие, что в них даже верить не сразу получается. И да, огромная доля этих денег пришла из GTA Online с её казино, летающими байками и бесконечными покупками для виртуального гаража. Rockstar не просто сделали «песочницу» — они показали, как можно упаковать в один проект целый город, полный хаоса, криминала и возможностей.

Но если задуматься, что мы вообще сейчас считаем свободой в открытом мире? Для многих свобода — это когда на карте куча маркеров и ты можешь переключаться между ними, как между вкладками в браузере. В GTA это работает идеально: захотел — ограбление, захотел — гонки, захотел — просто покататься и посмотреть на закат над Лос‑Сантосом. Это своего рода игровой фастфуд: быстро, вкусно, привычно, и всегда знаешь, чего ждать.

реклама



А ведь есть и другой взгляд на свободу — не как на список дел, а как на возможность влиять на мир, находить своё, ошибаться, пробовать и получать за это осмысленную награду. И вот тут появляются проекты, которые идут совсем другими дорогами — и порой делают это даже убедительнее.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Nintendo поступила радикально: они разрешили игроку ломать собственные правила. Это как будто специально придуманный антипод привычной «маркерной» свободы. Здесь нет указателей, которые тянут тебя за руку. Наоборот — игра даёт инструменты и ждёт, что ты сам решишь, куда лезть. Залез на гору — нашёл святилище. Свернул с дороги — наткнулся на головоломку. Любопытство тут почти всегда окупается, а физика и «химия» предметов дают простор для экспериментов. Можно штурмовать лагерь врагов десятком разных способов, и каждый раз это будет ощущаться как твоё личное решение, а не строчка в чек-листе.

Elden Ring (2022)

Elden Ring идёт ещё дальше — свобода здесь граничит с вызовом. Ты можешь идти куда угодно, но мир Междуземья не прощает ошибок. Зато он щедро вознаграждает за настойчивость. Катакомбы, пещеры, необязательные боссы — контента столько, что первое прохождение легко растягивается на сотни часов. И самое приятное: ты сам выбираешь темп и направление. Можно часами исследовать локации, собирать каждую мелочь и не чувствовать, что игра просто накидывает активности ради галочки. А дополнение Shadow of the Erdtree только добавляет глубины и новых поводов задержаться в этом суровом, но притягательном мире.

Red Dead Redemption 2 (2018)

реклама



Интересно, что даже сама Rockstar умеет делать «песочницы» совсем по-другому. Red Dead Redemption 2 — отличный пример того, как идея свободы может быть реализована в совершенно другом сеттинге. Если GTA — это город, полный хаоса и криминала, то RDR 2 представляет собой Дикий Запад, где каждая система проработана до мельчайших деталей.

Rockstar сделала огромный шаг в сторону реализма. Погода в игре напрямую влияет на игровой процесс. В игре представлен богатый и разнообразный животный мир, который живёт по своим законам и реагирует на действия игрока и окружающую среду. А такие детали, как забота о лошади, усиливают погружение в атмосферу. И при этом история Артура Моргана настолько сильная, что вы не просто исследуете мир — вы проживаете его вместе с главным героем. Именно такие моменты делают эту игру особенной.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

В «Ведьмаке 3» разработчики сделали акцент на насыщенности контента и детальной проработке историй. Почти каждый уголок игры наполнен увлекательными квестами, которые не кажутся второстепенными. Даже простое задание «помоги найти родственника» может обернуться сложной цепочкой событий с моральными дилеммами и неожиданными поворотами. Именно в этих моральных дилеммах и заключается сила игры. Здесь редко предлагают чёрно-белый выбор между «хорошим» и «плохим» поступком. Чаще всего это выбор между двумя сложными решениями, последствия которых могут проявиться спустя десятки часов.

Такие активности, как Гвинт, алхимия и заказы на чудовищ, не кажутся лишними — они органично вплетены в лор и делают мир живым. Иногда ловишь себя на мысли: «Ладно, ещё один квест, и спать», а через три часа понимаешь, что втянулся в очередную эпическую историю.

Yakuza 0 (2017)

реклама



Yakuza 0 показывает, что масштаб — не главное. Города Камурочо и Сотенбори не сравнятся по размеру с Лос‑Сантосом, но по плотности активностей они ему точно не уступают. Лос-Сантос из GTA V, конечно, впечатляет размахом: там можно полчаса ехать по шоссе, и всё равно останетесь в пределах карты. Однако в Yakuza 0 с её Камурочо и Сотенбори фокус совсем на другом. Мини-игры здесь встречаются буквально на каждом шагу, и они органично вплетены в сюжет и характеры героев.

Серия умеет балансировать между серьёзной криминальной драмой и абсурдным юмором, и Yakuza 0 делает это особенно удачно. Вы можете на несколько часов забыть об основной истории и просто «жить» в этом мире.

Assassin’s Creed Valhalla (2020)

Assassin’s Creed Valhalla — это пример масштабной «перегруженности», которая работает. Разработчики навалили кучу механик — и при этом они как-то умудряются не разваливаться в кашу. Тут есть всё: развитие поселения, набеги, прокачка, экипировка, разные стили прохождения. Особенно интересно, как механики связаны между собой: развитие базы влияет на возможности в рейдах, а прокачка навыков открывает новые подходы к выполнению заданий. Да, многие ругают эту игру. Да, кому‑то может показаться, что активностей слишком много, но именно эта насыщенность и создаёт ощущение большого, живого проекта.

Skyrim (2011)

Skyrim — это вообще отдельный случай. Даже без модов игра предлагает огромный простор для свободы: можно игнорировать основной сюжет и уйти в побочные занятия, вступать в гильдии, заниматься кузнечным делом, охотиться на драконов. Да что угодно. Именно в этом и есть особая магия игры: свобода здесь не в квадратных километрах карты, а в ощущении, что любой твой каприз тут уместен. Ну а благодаря сообществу Skyrim стал почти бесконечной платформой: новые квесты, территории, переработка графики — список можно продолжать долго. Иногда кажется, что эта игра специально создана для тех, кто любит не столько проходить, сколько «обживать» миры.

Kingdom Come: Deliverance II (2025)

реклама



Kingdom Come: Deliverance II делает ставку на иммерсивность и реализм. Здесь нет магии и орков — только суровое Средневековье, где выживание требует усилий. При этом игра не превращается в сухой симулятор быта: за рутиной прячутся живые истории и неожиданные повороты. 

Боевые механики здесь непростые, а прогресс строится через разные подходы: можно выполнять поручения, охотиться, заниматься ремеслом, воровать или развивать торговлю. Дополнение Legacy of the Forge расширяет возможности ремесла, добавляя новые слои глубины. В итоге игра предлагает не просто набор активностей, а такой вот цельный опыт, где каждое действие имеет последствия. Это такой «хардкорный» вариант свободы, где мир не подстраивается под тебя, а заставляет искать свои пути.

Crimson Desert (2026)

Crimson Desert — это взгляд в будущее. Выглядит как попытка переосмыслить жанр. Проект пытается сохранить суть одиночной ролевой игры и создать атмосферу живого и масштабного мира, как в онлайн-играх. Мир Пайвел основан на системах, направленных на поощрение любознательности и активного взаимодействия с окружающим пространством. Боевая система здесь не ограничивается одним шаблоном, а разнообразие темпа игры — от спокойного исследования до динамичных сцен — не даёт заскучать. Именно такая комбинация, когда игрок сам выбирает, как играть, где ускориться, а где притормозить, не позволяет геймплею стать однообразным.

Вместо заключения

Безусловно, Grand Theft Auto V предлагает нам огромный город, в котором можно провести не одну сотню часов. Однако игровая индустрия уже давно вышла за рамки этого жанра, предлагая нам гораздо больше возможностей. В одних играх вы найдете идеальную физику и химию окружающего мира, в других — гнетущее чувство первооткрывателя, а в третьих — возможность прожить целую средневековую жизнь. Песочницы уже давно перестали быть просто большими картами с точками интереса. Они превратились в настоящие системы, которые реагируют на действия игрока. Именно в этом разнообразии подходов и заключается сила жанра: открытый мир может быть любым — главное, чтобы в нем хотелось задержаться.

P. S.

Если вы хотите в полной мере прочувствовать всю красоту этих игровых миров — от кинематографичных пейзажей RDR 2 до проработанных локаций Elden Ring — понадобится производительная сборка. Для высоких настроек и стабильного FPS отлично подойдут видеокарты уровня RTX 5070 или RX 9070 XT — они уверенно тянут современные проекты в 1440p. В пару к ним можно присмотреться к процессорам вроде Ryzen 5 9600X или Intel Core Ultra 5 245KF — баланса производительности и цены тут как раз достаточно для комфортной игры. А чтобы загрузки локаций не отвлекали от погружения в мир, стоит выбрать быстрый NVMe-накопитель, например Samsung 990 Pro или WD Black SN850X — они заметно ускоряют запуск игр и подгрузку текстур.

Кстати, про выбор накопителя можно почитать в моей статье «Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа». Ну а о том, на что действительно стоит обратить внимание при сборке игрового ПК, а что — пустая трата денег, я писал в статье «Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК».

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZwCiK8, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZwD37H, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZwD37N, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZwD3Bj, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZwD3G6, erid: 5jtCeReNx12oajzfWZwD3G9

Добавить в закладки

Теги

открытый мир лучшие игры песочницы альтернативы gta вариативность в играх подборки игр
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Полноценный трейлер «Мстители: Доктор Дум» показывает возвращение целого ряда супергероев
Citizen открывает предзаказ на часы с циферблатом из японской бумаги васи за $2 995
Кожаная куртка Дженсена Хуанга продана по цене 480 видеокарт RTX 5090
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Netflix заплатил $587 миллионов наличными за ИИ-стартап актёра Бена Аффлека
Видеокарта GeForce GTX 1060 отмечает 10-летний юбилей
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
На RTX 3080 с 11 вентиляторами и 360-мм СЖО снизили температуру на 30°C и прибавили лишь 4 FPS
ASUS RTX 5090 ROG Astral Edition 20 в США доступна только в комплекте за 10349 долларов
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
«Бюро 1440» вывело на орбиту второй «пакет» спутников связи
Торговые центры в России за семь лет растеряли свыше четверти посетителей
Китайская AGIBOT представила нового человекоподобного робота A3 Ultra с 51 степенью свободы
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа

Популярные статьи

PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter