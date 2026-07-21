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В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Борт 77115, выпущенный в конце 1970-х годов, более четверти века находится на аэродроме Лётно-исследовательского института. За последние годы волонтёрам удалось восстановить электропитание, системы управления и кабину пилотов; в настоящее время ведутся работы в салоне.
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Ту-144 отличался опускаемой носовой частью — конструктивное решение, применявшееся на взлёте и посадке для обеспечения обзора пилотам. Стреловидная форма планера позволяла снижать сопротивление воздуха на сверхзвуковых скоростях. Бывший авиационный инженер Сергей Чечеткин участвует в восстановительных работах на протяжении 15 лет. По его словам, одна из проблем — дефицит комплектующих, в частности стеклянных предохранителей, которые снимаются с производства. Недостающие детали волонтёры находят через интернет-сообщества.

Изображение: Reve Art

Всего было построено 16 самолётов этого типа; до настоящего времени сохранилось семь. Восстанавливаемый борт использовался не как пассажирский, а как летающая лаборатория, поэтому изначально не имел кресел в салоне. Как сообщил председатель фонда «Высота» Михаил Агафонов, на данный момент восстановлена электрическая схема, работает наземный источник питания, проверены приводы и механизмы. Кабина пилотов укомплектована приборами, собранными из разных источников. Сейчас волонтёры занимаются установкой оригинальных кресел и восстановлением сервисных панелей.

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Один из участников проекта, Алексей, приезжает на аэродром раз в неделю. Он характеризует эту деятельность как возможность заниматься техникой, интерес к которой сохраняется на протяжении многих лет. Ту-144 разрабатывался параллельно с британо-французским «Конкордом». При внешнем сходстве модели имели различия: советский лайнер вмещал до 150 пассажиров против 144 у европейского аналога, развивал большую скорость и высоту полёта, включая стратосферные режимы. Кроме того, конструкция предусматривала дополнительные передние крылья для улучшения устойчивости на взлёте и посадке.

Инженер учебно-методического центра ПАО «Туполев» Алексей Амелюшкин отмечает, что самолёт сохраняет ценность не только как музейный объект, но и как источник инженерных решений, часть которых остаётся актуальной. Волонтёры проводят экскурсии по лайнеру, демонстрируя его устройство и возможности. Эти мероприятия направлены на сохранение памяти о разработке отечественных авиационных инженеров.

#гражданская авиация #сверхзвуковой самолёт #ту-144 #гражданский сверхзвук #сверхзвуковая авиация #жуковский #лии имени громова
Источник: mir24.tv
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