Реальная стоимость такой сборки может превышать 2000 долларов.

В сети Интернет уже есть немало историй об удачливых покупателях, которые приобретали комплектующие или целые сборки в несколько раз дешевле их реальной цены, и участник платформы Reddit под ником klcp20 пополняет этот список, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/klcp20/Reddit

Как сообщает счастливчик, совсем недавно он посетил местный магазин Costco, в котором обнаружил достаточно выгодное предложение — ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой GeForce RTX 5070 12 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем ёмкостью 2 ТБ и системой жидкостного охлаждения, который продавался за 1140 долларов США, хотя его первоначальная цена составляла 1900 долларов.

Источник фото: Wccftech/klcp20/Reddit

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Пользователь поспешил приобрести сборку, которая с учётом налогов обошлась ему в 1221 доллар. В подарок удачливый покупатель получил клавиатуру и мышь. Издание отмечает, что в настоящее время реальная стоимость ПК с указанными характеристиками превышает 2000 долларов, поэтому пользователю очень повезло.

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