Издание WCCFTech сообщает о новой разработке Samsung в области охлаждения мобильных процессоров. По данным инсайдеров, технология Heat Pass Block (HPB) в чипе Exynos 2600 позволит отказаться от дополнительных вентиляторов в смартфонах.

С ростом производительности мобильных процессоров производители сталкиваются с проблемой перегрева устройств. Некоторые компании, например REDMAGIC, решают ее установкой вентиляторов непосредственно в корпус смартфона. По информации инсайдера Fixed-focus digital cameras, которую приводит WCCFTech, Samsung предложила иной подход — технологию Heat Pass Block в процессоре Exynos 2600, которая отводит тепло без использования активных систем охлаждения.

Heat Pass Block представляет собой радиатор, размещенный непосредственно поверх кристалла чипсета. В предыдущих поколениях процессоров эффективному охлаждению мешала DRAM-память, расположенная сверху — она сама выделяла тепло и не позволяла отводить его от чипа. В Exynos 2600 этот недостаток устранили.

По данным инсайдера, новая конструкция повышает эффективность рассеивания тепла примерно на 20 процентов. Этого достаточно, чтобы отказаться от вентиляторов даже в устройствах с высокой производительностью. Аналогичное решение, по слухам, использует и готовящийся к выпуску Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm — технология позволит разгонять ядра до 5 ГГц без риска перегрева.

Проблема актуальна: тесты показывают, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 в играх нагревается до 47°C. Для сравнения, A19 Pro в iPhone держит 39°C без всяких дополнительных кулеров. Вентиляторы в смартфонах создают шум и требуют места в корпусе, поэтому производители ищут способы обойтись без них.

Окончательные выводы делать рано — технология пока не прошла испытания в реальных условиях. Если заявленные характеристики подтвердятся, следующим поколениям флагманских смартфонов вентиляторы действительно не понадобятся.