Доступные массовому покупателю шестиядерные процессоры появились на рынке еще в 2017 году и с тех пор все еще остаются оптимальным выбором в игровой ПК, даже спустя почти девять лет. И именно в сегменте шестиядерников происходило самое острое противостояние двух главных компаний производителей процессоров — AMD и Intel. Ryzen 5 1600 и Core i5-8500, Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F, Ryzen 5 5600X и Core i5-11400F, Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF — геймерам приходилось крепко задуматься при сборке нового ПК, решая, какую платформу выбрать, красную или синюю.

Ведь однозначно правильного выбора все эти годы у нас не было, и мы всегда искали компромисс между производительностью на ядро, разгонным потенциалом и тепловыделением. А еще к этим важнейшим характеристикам процессоров добавлялась стоимость материнских плат и возможность потенциального апгрейда ПК в будущем без замены материнской платы и оперативной памяти. Оперативная память же в последние годы и даже десятилетия была вторичным компонентом игрового ПК как в плане производительности, так и в плане стоимости относительно других комплектующих.

Конечно, все хотели получить быструю ОЗУ достаточного объема, но те 5-10% прироста производительности в играх, что она давала, часто не стоили переплаты за топовые модули памяти. Вложив эти деньги в более мощную модель процессора или видеокарту, можно было получить гарантированный прирост производительности практически в любых задачах, а не только в тех, что активно используют ОЗУ. Но все изменилось в конце 2025 года, когда выросшая в три-пять раз стоимость оперативной памяти сразу сделала ее вторым по важности после видеокарты компонентом в ПК.

Теперь комплект оперативной памяти DDR5 с актуальным объемом в 32 ГБ, например, для популярного процессора Ryzen 5 7500F, обойдется не только дороже самого процессора, но и дороже процессора вместе с качественной материнской платой и кулером. Да, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 стоит сегодня дороже 42000 рублей, и, похоже, такие цены с нами надолго, так как мы видим пока лишь начало кризиса на рынке чипов памяти.

И в таких условиях сразу стала востребованной оперативная память стандарта DDR4, цена на которую выросла не так сильно. 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 3200 МГц подорожала примерно в 2,5–3 раза, с 6000–8000 рублей до 22000–24000 рублей. И такая огромная разница в стоимости заставила многих геймеров, собирающих новый компьютер сегодня, снова обратить внимание на ОЗУ стандарта DDR4, которая последнюю пару лет использовалась в основном для бюджетных сборок игровых компьютеров.

Даже несмотря на то, что с оперативной памятью DDR4 можно потерять около 10% игровой производительности, что хорошо заметно даже с не самым быстрым шестиядерником Core i5-12400F. Который показывает заметно более лучшие результаты с ОЗУ типа DDR5 даже при работе на довольно невысоких заводских частотах, ведь разгонять его, в отличие от процессоров AMD, можно только на довольно редких и дорогих материнских платах с внешним тактовым генератором.

Спрос на ОЗУ стандарта DDR4, а вместе с ним и на процессоры, имеющие возможность работать с этим типом памяти, и, соответственно, на материнские платы с DDR4, подскочил настолько, что некоторые вендоры снова запускают в производство модели под этот тип памяти. Например, компания Gigabyte анонсировала такие модели материнских плат AM4, как A520I AC 1.5, A520M H ARGB, B550I AORUS Pro AX 1.4 и B550M H ARGB.

И если вы хотите получить максимум производительности за каждый вложенный рубль, то сегодня при сборке игрового ПК среднего уровня стоит смотреть в сторону платформ AMD AM4 и Intel LGA 1700, а о том, какие процессоры и материнские платы для них актуальны сегодня, можно прочитать в блоге «AM4 или LGA 1700 — какую платформу выбрать для сборки игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году».

Но главная конкурентная битва в среднем сегменте производительности теперь развернется между шестиядерными процессорами Ryzen 5 5600/Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. Они очень близки по цене, а модель от Intel не имеет важного преимущества в виде дополнительных энергоэффективных «E»-ядер, которые есть у более дорогих процессоров Core i5-13400F и Core i5-14400F. А вот о разнице в их производительности стоит поговорить отдельно.

После того как Core i5-12400 и его разновидность без встроенной графики — Core i5-12400F, появились на рынке почти четыре года назад, в СМИ первым делом сравнили их в производительности с Ryzen 5 5600X, довольно старым процессором, вышедшим в 2020 году, и результаты получились примерно одинаковые у большинства изданий. По усредненной производительности в играх Core i5-12400F, даже работая с памятью DDR4, немного обгонял Ryzen 5 5600X. А если его ставили в материнскую плату с более скоростной ОЗУ DDR5 — почти догонял восьмиядерный Ryzen 7 5800X.

Результаты старого тестирования Core i5-12400F и Ryzen 5 5600 от Hardware Unboxed

С тех пор у многих в памяти, включая и автора, так и закрепилось: «Core i5-12400 немного быстрее Ryzen 5 5600X в играх». И казалось бы, на этом можно поставить точку в противостоянии этих процессоров, ведь что может измениться в их производительности спустя годы? Однако время показало, что стоит следить за новостями в СМИ и обзорами компьютеров и комплектующих, даже посвященными процессорам прошлых лет, особенности которых мы знаем практически наизусть.

И в авторитетном издании Hardware Unboxed на днях вышел ролик с тестами процессоров Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600X, Core i5-12400F, Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800XT, Ryzen 5 7500F и Core Ultra 225F. И результаты этого тестирования настолько поразительны, что однозначно ставят точку в вопросе о том, на каком процессоре с оперативной памятью DDR4 выгоднее собирать игровой ПК в 2026 году. Все дело в том, что они протестировали эти процессоры в новых играх на свежей операционной системе Windows 11 с последними патчами. И версия Windows в этом тестировании оказалась очень важна.

Многие все еще помнят одну из бесконечных проблем Windows 11, когда работающие под управлением этой операционной системы процессоры Ryzen показывали заметно худшие результаты по сравнению со старой ОС Windows 10. Тогда в некоторых играх под Windows 11 производительность снижалась на 10–15% по сравнению с теми же процессорами, работающими под Windows 10. Компания Microsoft исправила эту проблему в новых редакциях Windows 11, и процессоры Ryzen получили отличный прирост производительности, в некоторых играх до 19%, а вот модели от Intel этим похвастаться не могли.

И, как оказалось, в свежей Windows 11 получили прирост производительности не только новые процессоры на микроархитектуре Zen 4 и Zen 5, но и старые Zen 3, которые в их тестировании были представлены моделями Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800XT. Давайте посмотрим на результаты, получившиеся у издания Hardware Unboxed в довольно большом количестве свежих игр. Они сравнили их в разрешении Full HD с видеокартой GeForce RTX 5090 на средних и ультра настройках графики.

Rainbow Six Siege

В игре Rainbow Six Siege Ryzen 5 5600X на средних настройках графики умудрился обойти даже новейший Core Ultra 225F!

Battlefield 6

А вот в требовательной игре Battlefield 6 Core i5-12400F обходит Ryzen 5 5600X, но только работая с ОЗУ DDR5.

Arc Raiders

Похожая картина и в Arc Raiders, Core i5-12400F с оперативной памятью DDR4 и Ryzen 5 5600X очень близки по производительности.

Borderlands 4

Что интересно, так это то, что в Borderlands 4 Core i5-12400F с оперативной памятью DDR5 умудрился обогнать даже Core Ultra 225F. Да, новинки от Intel хоть и энергоэффективны, но производительностью не блещут.

Marvel Rivals

В Marvel Rivals на средних настройках графики Core i5-12400F с ОЗУ DDR4 уступил даже бюджетному Ryzen 5 5500.

Horizon Zero Dawn Remastered

Похожая картина и в игре Horizon Zero Dawn Remastered.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

В требовательной игре Cyberpunk 2077: Phantom Liberty процессор Core i5-12400F с оперативной памятью DDR4 заметно уступил Ryzen 5 5600X.

Counter-Strike 2

Онлайн-игра Counter-Strike 2 очень любит кэш третьего уровня и в ней Ryzen 5 5600X с 32 МБ кэша L3 обходит даже Core Ultra 225F.

Space Marine 2

Ryzen 5 5600X не оставляет никаких шансов Core i5-12400F с оперативной памятью DDR4 и в Space Marine 2.

The Last of Us Part 2 Remastered

Такая же ситуация складывается и в требовательной игре The Last of Us Part 2 Remastered.

Spider-Man 2

Заметный разрыв между Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F с ОЗУ DDR4 и в игре Spider-Man 2.

Mafia: The Old Country

В Mafia: The Old Country мы опять видим, как Core i5-12400F с ОЗУ DDR4 уступает даже Ryzen 5 5500.

Средние результаты по 14 играм

Подводя итоги, мы видим, что Ryzen 5 5600X обошел Core i5-12400F, работающий с оперативной памятью DDR4, на 20% в играх со средними настройками графики. Почти догнав Core i5-12400F в конфигурации с DDR5. На ультра настройках графики разрыв между Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F с ОЗУ DDR4 уже меньше — 16%, но все равно довольно заметный.

О различиях Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X

Представленный в обзоре Hardware Unboxed процессор Ryzen 5 5600X обычно стоит немного дороже своего младшего брата без приставки «X», но различий между ними очень немного. Ryzen 5 5600 появился на два года позднее Ryzen 5 5600X, и различаются эти модели в первую очередь частотами, у Ryzen 5 5600 базовая частота составляет 3,5 ГГц против 3,7 ГГц у Ryzen 5 5600X. А частота турборежима у младшей модели составляет 4,4 ГГц против 4,6 ГГц у Ryzen 5 5600X.

Еще у Ryzen 5 5600 есть поддержка режима ECC, у Ryzen 5 5600X ее нет. И максимальная рабочая температура у Ryzen 5 5600 на пять градусов ниже и составляет 90 градусов. Несмотря на потерю 200 МГц частоты, Ryzen 5 5600 отстает от Ryzen 5 5600X в играх в среднем всего на 2–3%, но эту разницу легко вернуть простейшим разгоном, который даже не потребует увеличения лимита мощности процессора.

Итоги

Во-первых, владельцам процессоров Zen 3 теперь можно рекомендовать перейти на Windows 11, новые оптимизации перекроют ту разницу, что съедала более требовательная новая операционная система. Ну а во-вторых, учитывая стоимость игрового ПК на Ryzen 5 5600X, которая будет гораздо ниже, чем у самых новых моделей процессоров за счет использования ОЗУ типа DDR4, и выдаваемую им производительность, его смело можно назвать лучшим процессором для игрового ПК в 2026 году. Лучшим, конечно же, по соотношению цены и выдаваемой производительности, а не по максимальному FPS в играх.

Ну а платформу Intel LGA 1700 можно теперь рекомендовать только для ультрабюджетных сборок на базе процессора Core i3-12100F или уже на гораздо более мощных процессоров Core i5-12600KF и Core i5-14600KF. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу сборки нового ПК на базе оперативной памяти DDR4? И в конце, как обычно, я предложу вам прочитать три моих блога, вышедших недавно:

Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей

Сравниваем цену ПК с DDR4 и DDR5 - насколько более мощную видеокарту можно купить, сэкономив на ОЗУ

20 захватывающих игр, ради которых геймеры покупали новые видеокарты в начале нулевых годов

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424