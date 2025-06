Довольно часто на форумах и в соцсетях я встречаю геймеров, которые отдали приличные деньги на новую мощную видеокарту, а то и на весь игровой ПК целиком, и при этом практически не играют в игры или запускают в основном старые хиты. Я и сам попал в такую ситуацию, когда поменял GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060 более трех лет назад, отвалив за нее такую сумму, за которую сегодня можно купить GeForce RTX 5070. И количество требовательных игр, которым требовалась производительность GeForce RTX 3060, и которые я прошел полностью за это время, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Horizon Forbidden West, Assassin’s Creed Valhalla и God of War, да и то, их вполне можно было пройти на средне-низких настройках на GeForce GTX 1060.

И даже сознавая все это, все равно после прочтения обзоров GeForce RTX 5060 Ti я почувствовал тот знакомый каждому геймеру зуд, который заставляет нас делать апгрейды. И заметив это, я сел и тщательно обдумал эту ситуацию, после чего желание покупать новую видеокарту полностью пропало. Я задал себе несколько вопросов, ответы на которые дали мне понять, что я еще долго буду сидеть на GeForce RTX 3060 и новая видеокарта мне будет нужно только в том случае, если старая выйдет из строя. Да и то, это будет не предтоповое, и даже не среднее решение, а недорогая и энергоэффективная видеокарта 50-х линейки. Если, конечно, мы дождемся от Nvidia выпуска GeForce RTX 5050 или хотя бы GeForce RTX 6050. Ведь последняя подобная видеокарта, GeForce RTX 3050, появилась уже более трех лет назад.

В какие игры я играю больше всего?

Первое, что стоит сделать, это составить список игр, в которые вы играли последние годы и которые доставили вам удовольствие. В моем случае я большую часть времени за последние годы играл в стратегии: Anno 1800, Disciples II, Age of Mythology - Retold, Lethis - Path of Progress, Age of Empires II - Definitive Edition, Heroes of Might and Magic 5, Northgard и TheyAreBillions. Для этих игр вполне достаточно видеокарты уровня GeForce GTX 1060, и единственная стратегия, где заметен толк от GeForce RTX 3060 — это Anno 1800, и то в режиме очень плотной застройки.

Еще я играл в Assassin’s Creed Odyssey, Grand Theft Auto V, Need for Speed: Rivals, FlatOut: Ultimate Carnage, Fallout 2, Fallout 4, Grim Dawn, Far Cry Primal, Black Mesa и Vampire Survivors. И этим играм тоже не нужна мощная видеокарта. И чем старше я становлюсь, тем заметнее становится то, что я предпочитаю уже привычные игры новинкам, даже с самыми высокими оценками. Несмотря на то, что на ПК уже пару лет установлены Cyberpunk 2077 и Dying Light 2, играть в них у меня практически нет желания и я получу гораздо больше удовольствия, пройдя в десятый раз Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Сколько время я выделяю на игры за ПК?

Еще стоит оценить время, которое уходит на игры на ПК. Если раньше я мог играть до часу ночи в какую-нибудь азартную онлайн игру, доводя общее время, проведенное за играми за сутки, часов до шести, а то и больше, то сегодня хорошо, если я играю пару часов в день. А иногда периоды, когда я вообще не запускаю никаких игр, растягиваются на недели. И уже только пара этих оценок ситуации позволят отказаться от покупки новой видеокарты, ведь какой смысл тратить очень большие деньги на то, чем занимаешься очень мало? Но дальше будет еще несколько вопросов, которые не менее важны.

Что я имею и что получу, купив новую видеокарту?

Еще один хороший вопрос позволит вам осознать, что именно вы получите от новой видеокарты, абстрагируясь от таких ее параметров, как система охлаждения, красивый внешний вид или уровень шума. Нужно всего лишь посмотреть обзоры игр, в которые вы играете и осознать реальный прирост от апгрейда видеокарты в них. Например, сегодня вы можете играть в A Plague Tale: Requiem или Black Myth: Wukong на средних настройках с 50-60 FPS, а после апгрейда сможете получить в них 60-70 FPS уже на высоких настройках.

И тут многих геймеров ждут подвох, заключающийся в том, что в новых играх разница между средними и высокими настройками очень трудноуловима. А эффекты трассировки лучей, наиболее требовательные к мощности видеокарты, иногда приходится искать буквально под лупой, сравнивая скриншоты. И часто получается, что мы покупаем новую видеокарту и получаем мизерный прирост кадровой частоты вместе с очень скромным визуальным улучшением картинки в играх.

Будет ли вау-эффект от покупки?

Наибольшее количество положительных эмоций вызывает покупка нового "железа", когда старое настолько тормозит, что уже не позволяет играть в новые игры совсем. И если вы несколько лет сидели на GeForce GTX 750 и наконец-то купили Radeon RX 6600, то получите гораздо больше эмоций, чем поменяв Radeon RX 6600 на GeForce RTX 4060. Прирост производительности после покупки новой видеокарты должен быть хотя бы 50%, а лучше — все 100% и более для вау-эффекта. Что позволит перейти с низких настроек графики на ультра-настройки в ваших играх.

Вспоминая свои прошлые апгрейды, я могу отметить, что обычно получал двукратный рост FPS, например, при замене GeForce GTX 660 на GeForce GTX 1060, и GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060. А вот мои апгрейды, не дающие существенного роста FPS, воспринимаются сегодня как бессмысленные, даже при покупке и продаже видеокарт на вторичном рынке, например, замена GeForce GTS 250 на ATI Radeon HD 4870.

Увеличится ли объем видеопамяти на новой видеокарте?

На рынке видеокарт сложилась такая ситуация, когда AMD и Nvidia год за годом предлагают нам 8 гигабайт видеопамяти в среднем сегменте видеокарт. И если острой критике за это подвергались уже GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600, вышедшие почти два года назад, то сегодня, когда приличному количеству игр не хватает такого объема VRAM даже в разрешении Full HD, ситуация стала просто вопиющей после выхода GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT с таким же объемом видеопамяти.

Причем корпорация "добра", AMD, точно так же, как и Nvidia совсем недавно, тщательно ограничивает попадание в прессу обзоров Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ, рассчитывая на то, что не слишком разбирающиеся в нюансах геймеры купят эту модель, увидев неплохие отзывы о Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ. И тут нельзя не вспомнить историю о том, как несколько лет назад AMD удалила заметку в своем блоге о том, что "4 ГБ видеопамяти недостаточно для игр", как раз перед запуском продаж видеокарты Radeon RX 6500 XT со всего 4 ГБ VRAM, да еще и на 64-битной шине.

И если вы задумали обновить видеокарту, а объем видеопамяти на ней останется прежним, например, после замены Radeon RX 6600 на GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, то стоит сто раз подумать — имеет ли смысл вкладываться в уже морально устаревшие комплектующие? И в этой ситуации стоит доплатить, взяв новые GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти, или подождать выхода новых моделей. Ведь уже во всю обсуждают линейку GeForce RTX 5000 SUPER, на которой на треть увеличится объем VRAM за счет использования более емких чипов памяти GDDR7.

В какие новые игры я буду играть?

Еще один вопрос, который стоит задать себе перед покупкой новой видеокарты — это список игр, которые будут на ней запускаться. Не стоит ориентироваться на еще не вышедшие хиты, мы еще ничего не знаем о системных требованиях и дате старта продаж Grand Theft Auto VI, The Witcher IV или The Elder Scrolls VI. А имеет смысл посмотреть обзоры уже вышедших новинок и решить — а стоит ли ради них отдавать несколько десятков тысяч рублей? ПК-гейминг сегодня находится в глубоком кризисе, и хороших игр, ради которых не жалко купить дорогую видеокарту, крайне мало.

Например, из требовательных игр 2024 года, высоко оцененных геймерами, а не игровым журналистами, можно назвать только S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Black Myth: Wukong и Indiana Jones and the Great Circle. А остальные хиты этого года можно пройти и на старой видеокарте уровня GeForce GTX 1660 SUPER. Причем разница в картинке между средними и высокими настройками сегодня обычно не очень заметна, и вы мало потеряете, снизив настройки графики для прохождения игры на старой видеокарте.

А не купить ли видеокарту на вторичном рынке?

Вторичный рынок позволяет купить видеокарту гораздо дешевле, экономия составляет примерно 20-30% за модели, активно продающиеся в магазинах, и до 50% за переоцененные бюджетные видеокарты, типа GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT. Да и времена майнинга давно прошли и такие видеокарты, как Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4070 можно покупать на Авито, будучи уверенными в том, что они работали в геймерском ПК. Конечно, покупка на вторичном рынке несет определенные риски и неудобства, и весьма солидная часть геймеров готова переплатить, но взять видеокарту новой и с гарантией.

Я тоже отношусь к этой категории и на Авито обычно покупаю только недорогие комплектующие, чтобы в случае, если в них выявится скрытый дефект, потерять не так много денег. И если бы моя GeForce RTX 3060 вышла из строя, мне пришлось бы идти в магазин за новой видеокартой. Но, так как мощная модель мне не нужна, я бы присмотрелся к вот таким видеокартам на Яндекс Маркете, с ценой до 30000 рублей. GeForce RTX 3050 8 ГБ — стоит очень недорого, но при этом позволит задействовать в играх апскейлер DLSS, что уже позволит ей побороться с главным конкурентом.

Radeon RX 6600 — конкурент GeForce RTX 3050, стоит буквально копейки, но в играх без трассировки лучей не так уж и сильно отстает от GeForce RTX 3060.

Почти по такой же цене можно найти Radeon RX 6600 XT, несмотря на возраст, эта видеокарта все еще актуальная для игр в разрешении 1080p.

Немного доплатив, можно взять Radeon RX 7600, которая уже заметно мощнее GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT.



Но с большей вероятностью я бы взял GeForce RTX 4060. Ее вполне хватит для моих игр, а цена опустилась уже ниже 30000 рублей.

Пишите в комментарии, а вы испытывали разочарование после покупки новой видеокарты? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

