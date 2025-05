Гонки на ПК — особый жанр игр, который может стать для вас как хардкорным увлечением, требующим больших затрат сил, так и средством, позволяющим расслабится после работы, если на игру у вас есть всего полчаса. Большинство гонок, особенно аркадных, обладают минимальным порогом вхождения — включил игру, выбрал машину и трассу и начал играть. А поиграв пару дней можно снова забросить игру на полгода и больше, и без проблем вернуться в нее в любое время. Этим они сильно отличаются от "умных" игр, особенно стратегий и RPG. Ведь если начать новую игру в Sid Meier's Civilization VI, Baldur's Gate 3 или ANNO 1800, поиграть неделю и сделать перерыв, то попробовав вернуться в нее через полгода, вы сразу поймете, что проще начать все заново.

Гоночные игры традиционно не требуют мощного ПК и даже самые популярные хиты прекрасно идут на средней конфигурации, и на сегодня одними из самых требовательных являются Forza Motorsport и Forza Horizon 5, которые вполне сносно пойдут даже на старенькой видеокарте GeForce RTX 2060. Конечно, есть энтузиасты гоночных симуляторов, у которых только один игровой руль стоит, как весь игровой компьютер начального уровня, а еще добавьте к этому удобное кресло, большой монитор с 4K разрешением и мощный ПК, выдающий больше 150 FPS в любой гонке.

Но их доля не высока и, к примеру, из всех моих друзей и знакомых гоночный руль был только у меня, хотя я купил довольно недорогую модель от Genius Speed Wheel 3, увлекшись гонками особенно сильно после выхода легендарной игры Need for Speed: Most Wanted в середине нулевых годов. Этот руль мы с друзьями, приходившими поиграть, "ушатали" довольно быстро, а так как после руля возвращаться на клавиатуру в гонках было очень неприятно, я нашел компромиссное решение. И с тех пор играю в них на геймпаде, ведь даже самая недорогая модель будет гораздо эргономичнее клавиатуры за счет более удобного хвата.

Сейчас я играю на геймпаде от Xbox One, а вот список гоночных игр у меня очень консервативен и преобладают в нем игры тех лет, когда трава была зеленее, а каждый выход гонки серии Need for Speed был событием. И со самых старых игр я и начну сегодня рассказ про самые любимые гонки, в которые регулярно играю.

Need for Speed 2 Special Edition

"Второй НФС" стал одной из первых игр на ПК, к которым я приобщился у друга, ставшего счастливым обладателем компьютера на базе Intel Pentium MMX 166 МГц. Играя в гостях, надо знать меру, поэтому Fallout 2 и прочие RPG хиты я наблюдал только со стороны, а вот покатать полчаса в гонки можно было без проблем. Тем более, что игра поддерживала режим "split screen" и можно было с азартом соревноваться вдвоем за одним ПК.

По сегодняшним меркам игра довольно бесхитростна — простая физика машин, закольцованные трассы с несложными поворотами. Но по меркам второй половины 1990-х годов это был хит и тот ностальгический вайб, который он дает, до сих пор заставляет меня периодически запускать Need for Speed 2 Special Edition, несмотря на то, что игре уже 28 лет.

Carmageddon

Еще одной игрой, которую нельзя было пропустить в те годы, стал Carmageddon, гонка на выживание, которая от обычных гонок тех лет, с трассами - коридорами, отличалась очень просторными локациями. А еще, неплохой физикой, сложной моделью повреждений и полной анархией, творящейся на экране.

Need for Speed: Porsche Unleashed

Когда я наконец смог купить свой первый ПК в самом начале нулевых, одной из первых гонок на нем стала Need for Speed: Porsche Unleashed, которая оказалась заметно сложнее обычных аркадных игр серии Need for Speed, вышедших до нее. Устроить управляемый дрифт на десятки метров в этой гонке не получится при всем желании и машиной приходилось управлять ювелирно, тем более, что и трассы стали гораздо сложнее.

Игра подводила к этому постепенно, позволяя в начале карьеры ездить на медлительных моделях Porsche начала 1950-х годов, например — Porsche 356 1100 Cabriolet. И заканчивая супербыстрыми 911 GT1 из конца 1990-х годов. Баланс между хардкором и аркадностью в Need for Speed: Porsche Unleashed был идеальным и в нулевые годы я наиграл в нее сотни часов, перепроходя снова и снова даже в те годы, когда на ПК появились гораздо более красивые и разнообразные гонки нового поколения.

FlatOut: Ultimate Carnage

Еще одна гонка с практически бесконечной реиграбельностью — это FlatOut: Ultimate Carnage, улучшенная версия вышедшей всего годом ранее, в 2006 году, игры FlatOut 2. В то время FlatOut: Ultimate Carnage произвела фурор реалистичной физикой, которая учитывала на трассе поведение сотен объектов, к которым добавлялись части от разрешенных элементов окружения. Обычный заезд в эту гонку представляет из себя бесконечные столкновения с противниками, которые реалистично отражаются на вышей машине, вплоть до полного разрушения. Фишкой игры стал вылет водителя через лобовое стекло при столкновении, которое используется в дополнительных мини играх, которые тоже интересно проходить, соревнуясь с друзьями, кто выше и дальше закинет своего пилота.

Еще одним плюсом игры стала шикарная графика, запустив первый раз FlatOut 2 на старенькой ATI Radeon 9600 Pro, я поразился, как такое великолепие умудряется не тормозить, одновременно обсчитывая сложную физику на одноядерном Athlon XP. Ремастер FlatOut: Ultimate Carnage я очень ждал и был чрезвычайно разочарован, когда он не запустился, потребовав шейдеры версии 3.0. Я отложил эту игру к тем, что нормально не шли на ATI Radeon 9600 Pro, где она соседствовала с такими хитами, как Crysis и S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и после покупки ATI Radeon HD 4850 в 2008 году прошел ее одной из первых.

Интересно то, что графика FlatOut: Ultimate Carnage вполне сносно выглядит и сегодня, в отличие от многих игр тех лет, где перебарщивали с дешевыми спецэффектами, типа свечения или цветовых фильтров. Графика очень реалистична и игра без проблем работает с широкоформатными разрешениями, так что перепрохожу ее я каждые пару лет, а то и чаще.

Need for Speed: Hot Pursuit

Need for Speed: Hot Pursuit является калькой игры Need for Speed III: Hot Pursuit, вышедшей еще в 1998 году, акцент в которой сделан на погонях с полицией, причем играть вы можете и за полицейского, но этот режим всегда казался мне менее азартным. Игра вышла в 2010 году, но графика у нее все еще очень неплоха и вполне устраивает такого любителя старых игр, как я. Но, если вы захотите попробовать ее с нуля, то начинайте с ремастера Need for Speed Hot Pursuit Remastered, вышедшего в 2020 году, и который стал, по сути, ремастером ремейка. Да, с новыми идеями в гонках все плохо и разработчикам приходится выезжать на ностальгии и бесконечных переизданиях.

Need for Speed: Rivals

Мой консерватизм в выборе игр, да еще и то, что эмоций ПК-гейминг вызывает все меньше, проявился в том, что последняя гоночная игра, которая прописалась в моем списке любимых игр — это Need for Speed: Rivals, которая вышла еще в 2013 году. Конечно, я продолжал играть в новые гонки, но сколько бы я не начинал Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, Dirt 5 или Need for Speed: Unbound, но заканчивалось это одинаково. Я терял к ним интерес и возвращался к своим старым добрым и привычным гонкам из прошлого, от которых я получаю гораздо больше удовольствия.

И Need for Speed: Rivals довольно простая и аркадная гонка, стала последней, которая смогла зацепить меня и попала в мой список игр, которые я перепрохожу снова и снова. Эта игра стала для меня улучшенной в плане графике Need for Speed: Hot Pursuit, ведь различий в геймплее между ними немного — погони с полицией на бешеных скоростях, встроенное оружие и живописные трассы, которые расположены на природе, а не в мегаполисе.

Grand Theft Auto V

Среди моей подборки чисто гоночных игр затесалась и более новая GTA V, и это не случайность. После того, как я с удовольствием прошел GTA V после того, как она вышла на ПК, то, как и многие геймеры, не стал удалять ее. Ведь в огромном городе и пригородах можно было развлекаться часам и без всякого сюжета. И главным развлечением стали гонки на разнообразных транспортных средствах, от квадроциклов и спортбайков, до маслкаров, отлично подходящих для дрифта и суперкаров, развивающих огромные скорости. Добавьте к этому широкий тюнинг машин и возможность устроить самый настоящий "кармагеддон", введя код "DEATHCAR" и получив очень крепкую и быструю машину.

Причем то, что достойных компьютерных соперников в игре нет, не играет роли, по Лос-Сантосу можно часам гонять и одному. Со времен первого прохождения Grand Theft Auto V я пытался перепройти ее еще раз пять, но спустя пару дней игры забрасывал сюжет и играл в эту игру просто как в гоночный симулятор с открытым миром. И даже в 2025 году, после выхода Grand Theft Auto V Enhanced, я установил ее для тестов, чтобы посмотреть изменения в графике, и сам не заметил, как уже накатал в игре не меньше семи часов.

Итоги

Как видите, список гонок, которые я часто перепрохожу, довольно небольшой и мне самому удивительно, почему в нем нет таких хитов, как обеих частей Need for Speed: Underground или Need for Speed: Most Wanted. Я с огромным удовольствием играл в них в нулевых, и не один раз, но вот в последние 15 лет уже почему-то не возвращался к ним.

Возвращаясь к теме управления в гонках, по своему опыту могу сказать, что даже в старых играх без встроенной поддержки геймпада можно без проблем использовать современный геймпад, воспользовавшись утилитой Xpadder и переназначив кнопки. Ну а сами геймпады сегодня стоят очень недорого, например, на Яндекс Маркете беспроводной геймпад XSeries стоит чуть дороже 3000 рублей, проводной — уже намного дешевле. А совместимый с Xbox 360 и вовсе можно найти дешевле 1000 рублей.

На игровом руле для ПК, как я понял на своей шкуре, лучше не экономить, и сегодня популярные рули стоят немало, например, Logitech G923+ коробка передач Driving Force Shifter, обойдется дороже 30000 рублей.

Немного дешевле стоит Logitech G G29 Driving Force.

Ну а если вы хотите сэкономить и не собираетесь играть на руле пять лет, то бюджетный GC-W600 обойдется дешевле 5000 рублей.

