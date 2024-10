Если начать подробно разобраться в сюжетной основе большинства видеоигр, или как это еще называют — "сеттинге", то выясняется, что миры, в которых происходит действие наших любимых игр, не так уж и разнообразны. Огромная масса игр имеет фэнтезийный сеттинг, основу которого заложил писатель Джон Рональд Руэл Толкин в знаменитом романе "Властелин колец" — от Heroes of Might and Magic III и до The Elder Scrolls V: Skyrim. В этих играх мы встречаем эльфов, гномов, орков и имеем возможность использовать волшебство, а технический уровень их миров находится примерно на уровне средневековой Европы.

Еще один огромный пласт игр использует научно-фантастический сеттинг с возможностью межзвездных перелетов, высоким уровнем технологий и модификаций человеческого тела и даже генома. Это Dead Space, Cyberpunk 2077, Deus Ex: Human Revolution и еще огромное количество игр разных жанров — от стратегий, до RPG, основой для которой послужили фантастические книги и фильмы, начавшие бурно развиваться с 50-х годов прошлого века.

У этих двух основных фундаментов фантастических и фэнтезийных книг, фильмов, сериалов и игр есть много поджанров — от нашествий пришельцев и зомби, то стимпанка и античности с оригинальной магией. И если одни из них уже давно приелись читателям, зрителям и геймерам, то другие остаются не особо заезженными. Как, например, мир времен мифический древней Греции, который вместе с скандинавским, египетским и атлантийским сеттингом используется в недавно вышедшей и ставшей очень популярной стратегии Age of Mythology: Retold. Ставшей уже вторым по счету переизданием оригинальной игры, вышедшей в далеком 2002 году.

И особняком среди этих сеттингов стоит постапокалиптический, в котором остатки человечества или герои одиночки выживают на руинах погибшей цивилизации, используя оставшиеся ресурсы, а окружающие скатываются в анархию, где территория, пригодная для выживания, поделена между различными бандами. Причем причина случившегося конца человечества может быть разной — от смертоносного вируса или климатических изменений, до ядерной войны и атаки злобных инопланетян. А особенным этот сеттинг делает то, что на него в большей мере влияют видеоигры, и до конца 1990-х годов, когда появились знаменитые Fallout и Fallout 2, фильмов и книг на эту тему появилось не так уж и много. На сегодняшний день франшиза Fallout насчитывает восемь игр:

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Fallout 4

Fallout Shelter

Fallout 76

И бесчисленное число фанатских модов и дополнений, среди которых особо выделяются две крупные игры на изометрическом движке от Fallout 2 — Fallout of Nevada и Fallout Sonora.

Популярность этих игр вызвала всплеск интереса к жанру постапокалипсиса, и фильмы, сериалы, книги и новые игры в этом сеттинге появляются в наше время как из рога изобилия. И сегодня мы с вами вспомним в хронологическом порядке лучшие фильмы этого жанра, наиболее близкие к играм серии Fallout, а это значит, что в них героям придется искать оставшиеся от погибшей цивилизации ресурсы и технологии и сражаться с бандами мародеров, монстрами или мутантами. Поэтому нам подойдет далеко не каждый постапокалептический фильм, и такие хиты, как "Я — легенда", "Послезавтра" или "Война миров" придется обойти стороной.

А еще мы пропустим слишком старые фильмы этого жанра, такие, как "Парень и его пес" 1974 года, или не имеющие достаточной динамики и экшена, например, советский фильм "Письма мертвого человека" 1986 года, даже учитывая то, что в нем выживание после ядерной войны показано максимально реалистично. Ведь несмотря на то, что они часто встречаются в подборках постапокалептических фильмов, досмотреть их до конца в 2024 году осилит далеко не каждый любитель жанра.

Безумный Макс (1979)

Стоит вам только включить фильм "Безумный Макс", вышедший в 1979 году, как сразу станет понятно, чем вдохновлялись создатели игр Fallout и Fallout 2, создавая в них разнообразные банды, с которыми вам придется сражаться. А еще фильм и игры роднит пустынная атмосфера и небольшие городки, в которых пытаются выживать оставшиеся нормальные люди. Причины, приведшие к апокалипсису в мире Безумного Макса, не называются, но главной валютой в нем стало топливо для машин и мотоциклов, на которых, как и на зрелищных погонях, делается акцент в фильме.

Фильм, снятый в Австралии буквально за копейки, принес огромные прибыли и 1981 году выходит вторая часть — "Безумный Макс 2: Воин дороги", а спустя четыре года, третья — "Безумный Макс 3: Под куполом грома", но успеха первой части им добиться не удалось. И франшиза встала на долгую паузу, длившуюся 30 лет, и только в 2015 году выходит великолепный фильм "Безумный Макс: Дорога ярости", получивший отличные оценки зрителей. А в этом году вышла и пятая часть — "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", фильм, не получивший слишком высоких оценок, но вполне стоящий вашего времени, потраченного на его просмотр.

Водный мир (1995)

Битва за контроль над оставшимися запасами топлива встретит вас и в фильме "Водный мир", вышедшем в 1995 году, и на первый взгляд на этом сходство с франшизой Fallout заканчивается. Но стоит только взглянуть на харизматичных бандитов, как становится понятно, что и "Водный мир" сделал вклад в развитие игр Fallout и жанра постапокалипсиса в целом. А еще — оставшимися мирными поселениями, которые пытаются сохранять порядок и отбиваются от этих банд на бесконечных водных просторах в условиях жесткой экономии и будучи враждебными к чужакам. Сходство прослеживается и в бережном использовании ресурсов, оставшихся от старого мира, когда ценным стал каждый кусок металла и пластика.

Почтальон (1997)

Гораздо ближе к серии игр Fallout стал фильм "Почтальон", вышедший в один год с первой частью знаменитой франшизы. Главного героя, как и в "Водном мире", в фильме играет актер Кевин Костнер, путешествующий по обезлюдевшим после ядерной войны просторам Северной Америки, и которому предстоит сражаться уже не с простыми бандами и отдельными мародерами, а с целой армией злодеев. Ядерная катастрофа в этом мире произошла в 2013 году, поэтому упор делается на стрелковое оружие и соответствующие времени технологии, и фильм очень близок по духу к играм серии Fallout, покритиковать его можно лишь за излишний пафос и затянутость.

Власть огня (2002)

В фильме "Власть огня", вышедшем в 2002 году, цивилизацию погубили не вирусы или климатические изменения, а самые что ни на есть фэнтезийные драконы, пробудившиеся от многовековой спячки, а до этого виноватые еще и в гибели динозавров. Человечество в фильме практически полностью уничтожено, а сопротивление оказывают оставшиеся замки и форпосты, истребляющие драконов не магией и заклинаниями, а обычным стрелковым оружием.

Терминатор: Да придёт спаситель (2009)

Весьма похожая ситуация и в фильме "Терминатор: Да придёт спаситель", но здесь планету превратили в безжизненные руины роботы под управлением искусственного интеллекта Скайнет. Фильм интересен в первую очередь визуальным рядом, чрезвычайно близким к трехмерным играм серии Fallout, и стоит лишь заменить противоборствующие фракции на Братство Стали и Анклав, как все встанет на свои места, особенно вспоминая многочисленных роботов разных видов из тактической игры Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Дорога (2009)

В фильме "Дорога" есть почти все атрибуты постапокалипсиса из франшизы Fallout — выживание с поиском консервов и остатков топлива, банды мародеров, стрелковое оружие и подземные бункеры. Но все это наличествует в столь небольшом количестве, что история становится камерной и реалистичной, ведь сюжет завязан на выживании отца и сына, в револьвере у которых всего несколько патронов, а их убежище больше похоже на погреб. Но, глядя на этот фильм, создается впечатление, что эта история максимально близка к реальному апокалипсису.

Книга Илая (2010)

А вот фильм "Книга Илая", вышедший в 2010 году, оказался наиболее близок к играм серии Fallout, ведь мы имеем закаленного героя одиночку, выжженную после ядерной войны пустыню, небольшие поселения выживших, которые щедро тратят патроны на многочисленные перестрелки. И глядя на этот фильм, сразу становится понятно, что в его случае именно франшиза Fallout стала источником вдохновения для режиссера и сценариста. А учитывая звездный состав — Дензела Вашингтона, Малкольма Макдауэлла и Гари Олдмана, этот фильм никак нельзя пропускать любителям игр Fallout и жанра постапокалипсиса.

Колония (2013)

Создатели фильма "Колония" сделали верный шаг, не став использовать уже ставшую банальной бесплодную пустыню, а придумав рукотворный погодный катаклизм, который погрузил нашу планету в ледяной холод. Выжившие люди борются за жизнь в подземных убежищах, которые очень напоминают те, что мы видели в играх Fallout и фильм начинается с получения сигнала бедствия обитателями соседнего убежища и отправке небольшого отряда, во главе со звездой из "Матрицы", Лоренсом Фишбёрном, им на помощь.

Итоги

Конечно, в этот блог вошли не все постапокалиптические фильмы, похожие на игры серии Fallout, но их объединяет одно — вы точно не заскучаете за их просмотром, драйва, динамики и известных актеров в них достаточно. А если рост цен на комплектующие продолжится теми же темпами, что и сейчас, то в будущем не исключено появление фильма о выживании на древних видеокартах. Но, если вы все еще готовы играть в разрешении Full HD, то осенью 2024 года пройти лучшие игры в жанре постапокалипсиса можно будет на видеокартах стоимостью от 22000 до 34000 рублей. Например, на Яндекс Маркете я нашел весьма недорогую Radeon RX 6600.

А чтобы получить следующий уровень производительности и новую архитектуру, нужно будет доплатить до Radeon RX 7600 или Radeon RX 7600 XT с вдвое большим объемом видеопамяти. Или еще немного — за одну из самых популярных видеокарт 2024 года, GeForce RTX 4060.

