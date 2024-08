Стратегии — это один из самых реиграбельных жанров игр на ПК, играть в которые можно даже не годами, а десятилетиями. Например, на моем ПК уже более 20 лет всегда установлена стратегия в реальном времени Age of Empires II, которая получила уже два ремастера, Age of Empires II: HD Edition в 2013 году и Age of Empires II: Definitive Edition в 2019-м. А еще из старых хитов я часто запускаю Warcraft 3: The Frozen Throne, Heroes of Might and Magic V и Disciples II: Dark Prophecy. Но, как не были бы хороши старые стратегии, играть бесконечно в них нельзя, и я периодически ищу новые игры этого жанра, лучшие из которых добавляю в свою коллекцию.

И сегодня расскажу про игры, достойные вашего внимания, вышедшие за последние пять лет, в период с 2020 по 2024 годы. Но перед началом рассказа про них стоит акцентировать ваше внимание на том, что стратегии в последнее время все чаще балансируют на стыке жанров, беря лучшее из пошаговых тактик, симуляторов выживания и RPG-игр и, надеюсь, вы не будете против, если некоторые из игр в этой подборке будет трудно отнести к какому-то определенному жанру.

Age of Empires IV

И начнем мы с продолжения знаменитой серии Age of Empires, четвертая часть которой вышла в конце 2021 года. Разработчики старались как можно меньше менять классический геймплей прошлых частей, так полюбившийся игрокам, и мы, по сути, получили в лице Age of Empires IV еще одну стратегию старой школы. Но, с приличной и современной графикой, отличным режимом кампаний и шикарным саундтреком. Игра делает акцент на исторической достоверности, но пока количество наций в ней все еще меньше, чем в старой доброй Age of Empires II: Definitive Edition. Но, будем надеяться, что разработчик в лице Relic Entertainment, и издатель — Xbox Game Studios, будут долго поддерживать игру патчами и обновлениями.

The Riftbreaker

Стратегия The Riftbreaker относится к новому типу игр этого жанра, использующим элементы отстройки базы и башенной защиты или Tower defense, которые в изобилии появились за последние несколько лет. Но это уже не те примитивные, простенькие казуальные игры, где вам предстояло держать оборону против мультяшных орков, а серьезный симуляторы с десятками построек, множеством исследований и улучшений, тщательным планированием обороны и великолепной графикой. И в центре всего этого в The Riftbreaker станет дрон, которым вы будете управлять напрямую, и который будет отстраивать базу, подвергающуюся все более опасным нападениям орд инопланетных монстров.

Factorio

Если даже игры типа The Riftbreaker кажутся вам слишком простыми, то попробуйте Factorio, одну из самых сложных стратегий последних лет, в которой вам предстоит отстраивать огромные автоматические заводы на негостеприимной планете. Количество производственных цепочек в Factorio просто поражает, а энтузиасты отстраивают в ней гигантские заводы, на постройку которых уходит не одна неделя. Игра вышла в релиз в 2020 году и стала самым настоящим подарком для любителей сложных стратегий, а еще стоит отметить весьма скромные системные требования — Factorio можно запустить на любом старом ПК с двухъядерным процессором и видеокартой уровня Radeon HD 4850.

Crusader Kings III

Еще один подарок для любителей умных игр, глобальная стратегия Crusader Kings III, вышла в 2020 году. В этой стратегии от знаменитых разработчиков Paradox Development Studio вам предстоит погрузиться в подробнейшие нюансы средневековой политики, возглавив одно из государств, и развивая его с помощью интриг, браков по расчету и войн. В Crusader Kings III, как и во многие другие стратегии от "парадоксов" можно погрузиться на месяцы, главное — выдержать первые несколько часов и не забросить игру, не сумев разобраться в ее сложной механике.

Total War: Warhammer III

Еще одна игра — продолжательница популярной серии стратегий Total War, Total War: Warhammer III, вышла в 2021 году и предлагает очень зрелищный и затягивающий геймплей, сочетая пошаговый режим и бои в реальном времени. В пошаговом режиме вы находитесь на глобальной карте, управляя поселениями, а в стратегическом режиме можете столкнуть между собой тысячи юнитов в захватывающих битвах, чем всегда славилась серия игр Total War. Игра получила отличные отзывы и стала лучшей возможностью приобщиться к серии Total War, если вы никогда раньше не играли в подобные игры. Total War: Warhammer III заметно дружелюбнее к новичкам, а системные требования, несмотря на красочную картинку, довольно невысоки.

Farthest Frontier

Годы идут, а многообещающая стратегия Farthest Frontier все еще никак не выйдет из раннего доступа. Но, в конце 2024 года уже можно однозначно констатировать, что это сложнейший симулятор управления поселением достаточно отточен и сбалансирован для того, чтобы погрузиться в него на пару недель. Фундамент для подобных игр заложила стратегия Banished еще десять лет назад, и в Farthest Frontier геймплей очень похож на нее — вам предстоит заниматься охотой, сбором нужных ресурсов, строительством, отладкой производственных цепочек и противостоянем с очень враждебной средой дикого, не освоенного людьми мира.

Manor Lords

Еще одна игра с похожим геймплеем — Manor Lords, тоже довольно долго находится в раннем доступе, но после последних обновлений уже вполне пригодна к прохождению. В ней вам предстоит заняться отстройкой и развитием городов в средневековье, и помимо сложной экономической системы позволит поучаствовать еще и в захватывающих битвах. Коме отстройки сложной экономической системы в Manor Lords придется уделить время и настройке сложных общественных связей и отношений, а рано или поздно еще и столкнуться с неизбежным упадком ваших поселений. Что интересно, игру разрабатывает всего один энтузиаст игродел, что в наше время встречается все реже и реже.

Before We Leave

Если вы устали от хардкорных экономических симуляторов и хотите поиграть в простую и не напрягающую стратегию, чтобы расслабится и отдохнуть, то попробуйте Before We Leave. Эта игра интересна тем, что в ней совсем нет битв и сражений, а довольно простая экономическая система позволит разобраться во всех нюансах всего за час. Но, за внешней простотой скрывается отточенный и продуманный геймплей, который может увлечь надолго. Спешить здесь некуда, но после освоения одной уютной планеты, вас ждет следующая, а затем еще одна, и рост уровня сложности и давления внешней среды очень плавный.

Terminator: Dark Fate — Defiance

Олдскульная стратегия, выполненная по канонам старой школы начала нулевых годов и к разработке которой приложила руку российская студия Cats Who Play, вышла в релиз в феврале 2024 года. Это игра с мрачной и суровой атмосферой будущего, где человечество борется против восставших машин во вселенной знакомой вам по серии фильмов "Терминатор". В игре доступны три фракции и большое количество юнитов, оружия и техники, что позволит с азартом провести в этой игре неделю, а то и больше.

Endzone: A World Apart

Еще один альтернативный вариант не самого приятного развития человеческой цивилизации показали разработчики стратегии Endzone: A World Apart. В ней вам предстоит отстраивать поселение выживших после ядерной войны людей и, помимо заготовки строительных материалов, ресурсов для крафта, пищи и борьбы с врагами, вам предстоит еще и защищаться от вездесущей радиации. Создатели игры вдохновились знаменитым симулятором выживания поселения — Banished, но добавили довольно много новых механик, делающих игру гораздо увлекательнее. Это и оборона вашего поселения от мародеров, и способность отправлять на поиски ресурсов разведчиков и многое многое другое. Если вам нравятся игры серии Fallout, а также суровые симуляторы поселений, где ваш народ постоянно находится в шаге от гибели — Frostpunk и Banished, то и от игры Endzone: A World Apart вы получите массу удовольствия. Тем более, что графика в ней весьма приятная, а разобраться в механиках можно очень быстро.

Dune: Spice Wars

Я долго думал, про какую стратегию рассказать в конце блога, ведь их хватит еще на пару выпусков, и наиболее подходящей мне кажется Dune: Spice Wars, вышедшая в конце 2023 года. Интерес к вселенной Дюны, которую создал в своих великолепных книгах Френк Херберт, сильно вырос после выхода фильмов «Дюна: Часть первая» и «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнёва и игра Dune: Spice Wars появилась в очень удачное время. В ней сочетаются черты стратегии в реальном времени и глобальной 4Х-стратегии, что делает игру динамичной и не даст игроку заскучать, а боевая система довольно простая и в ней вы разберетесь за несколько минут. А все остальное знакомо игрокам еще по древним стратегиям Dune II и Emperor: Battle for Dune — три фракции, интриги и сражения, бескрайние пески планеты Арракис и добыча спайса.

Стратегии на ПК, как правило, предъявляют невысокие требования к его производительности, и во многие из них можно поиграть даже на процессорах со встроенной графикой. И здесь вне конкуренции будут модели от AMD, оснащенные мощной графикой VEGA, причем купить такие процессоры прошлых поколений можно буквально за копейки. Например, на Яндекс Маркете четырехъядрник Ryzen 3 3200G с графикой Radeon Vega 8 можно найти всего за 6399 рублей.

Более новый и быстрый 12-ти поточный Ryzen 5 4600G с "встройкой" Radeon Vega 7 стоит ненамного дороже.

Хит продаж, на котором собрано немало мультимедийных компьютеров, которые позволяют поиграть в нетребовательные игры — мощный шестиядерник Ryzen 5 5600G с графикой Radeon Vega 7, стоит еще на пару тысяч рублей дороже, но еще несколько месяцев назад за него просили около 12000 рублей.

Причина, по которой так снизились цены на APU процессоры прошлых поколений — выход свежих моделей для платформы AM5. Эти процессоры получили гораздо более шуструю графику, которая вместе с оперативной памятью DDR5 уже позволяет поиграть во многие новинки на минимальных настройках графики. Одна из младших моделей — 12-ти поточный Ryzen 5 8500G с графикой Radeon 740M.

