В своих блогах про старые игры я часто упоминал 2004 год, который стал очень важным геймеров, ведь в течении этого года один за другим выходили хиты, определившие развитие ПК-гейминга на годы вперед. Half-Life 2, Far Cry, Doom 3, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay — эти игры дали не только шикарный геймплей, но и графику совершенно нового уровня. А еще в этот год вышли такие хиты разных жанров, как Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Need for Speed Underground 2, Warhammer 40.000: Dawn of War, Космические Рейнджеры 2: Доминаторы и много других.

Но, оказывается, самым урожайным на хиты стал не 2004 год, а предшествующий ему год — 2003-й. Именно в этот год вышло самое большое количество игровых хитов, наиболее высоко оцененных геймерами и игровыми журналистами. Gothic 2: Night of the Raven, WarCraft 3: The Frozen Throne, Star Wars: Knights of the Old Republic, Disciples 2: Gallean's Return, Homeworld 2, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Age of Mythology: The Titans, Операция Silent Storm, Need for Speed Underground, Демиурги II, SimCity 4 — хиты разных жанров сыпались в этот год на игроков как из рога изобилия.

реклама





Было готово в 2003 году к новым играм и компьютерное железо, прогресс в котором шел тогда как никогда быстро — недорогие и шустрые процессоры Athlon XP на ядре Barton, революционные Athlon 64 и массовые Pentium 4. А из видеокарт стоит отметить мощнейшие флагманы Radeon 9800 XT и GeForce FX 5950 Ultra, хотя большинство геймеров выбирали Radeon 9800 PRO, Radeon 9600 PRO или GeForce FX 5600. Но в большинство игр 2003 года все еще можно было поиграть на популярнейшей бюджетной видеокарте GeForce 4 MX 440, которая не могла рисовать красивые шейдерные эффекты.

реклама





Это был отличный год и в сегодняшней подборке шутеров и экшенов будет несколько игр, вышедших в 2003-м, и которые за прошедшие 20 лет геймеры успели основательно подзабыть.

Chrome

Начнем сегодняшнюю подборку с недооцененного шутера Chrome, вышедшего в 2003 году и который я в те времена прошел раз пять. В нем мы играем за наемника Болта Логана, противостоящего огромной корпорации в 22 веке, в мире, выполненном в научно-фантастическом сеттинге с элементами киберпанка. Вы можете устанавливать своему герою различные импланты, использовать разнообразный арсенал оружия, но выбор усложняет ограниченный инвентарь, как в RPG играх тех лет — придется выбирать между разными пушками. Chrome выделяется очень большими и разнообразными локациями, которые позволяют бороться с врагами разными способами — идти в лоб со штурмовым оружием, действовать издалека со снайперской винтовкой, или продвигаться тихо, с бесшумным оружием.

Venom. Codename: Outbreak

реклама





Venom. Codename: Outbreak — научно-фантастический шутер, вышедший в 2001 году, разрабатывали который создатели игр S.T.A.L.K.E.R. и на котором они обкатали некоторые идеи, вошедшие потом в знаменитого трилогию. Вам предстоит бороться с пришельцами, захватившими нашу планету в 2034 году и которые могут проникать в мозг людей. Управлять можно сразу парой солдат, отдавая второму команды и переключаясь между ними. В игре есть универсальная винтовка с различными модификациями, являющаяся основным оружием, высокотехнологичный костюм, способный поглощать урон и инвентарь, как в играх жанра RPG. Игра подталкивает игрока к аккуратному стелс прохождению, но, если вас обнаружили, ничто не мешает устроить инопланетянам мясорубку из автоматического оружия. А картинка в игре очень напоминает S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля "на минималках", нарисованную технологиями 2001 года.

Unreal Tournament 2003

Несмотря на то, что в названии популярного сетевого шутера Unreal Tournament 2003 красуется цифра 2003, вышел он в 2002 году. Но в плане графики Unreal Tournament 2003 не уступал большинству игр 2003 года, рисуя отличную картинку с помощью нового графического движка

Unreal Engine 2, который использовали потом во многих играх в течении нескольких лет. С геймплеем у нового шутера тоже все было хорошо — разнообразное оружие, множество режимов игры, одиночная компания, очень умные боты, новые и классические карты. Но вот популярности предыдущей игры серии — Unreal Tournament, новинке добиться не удалось.

XIII

реклама





XIII — необычный шутер по мотиву комикса с аналогичным названием, вышедший в 2003 году, графика в котором выполнена в виде комиксов. Игра выделяется не только оригинальной графикой, но еще интересным и запутанным шпионским сюжетом с неожиданными поворотами, которые не дадут заскучать за ее прохождением. Несмотря на мультяшный внешний вид, XIII — очень жестокий шутер с натуралистичными анимациями убийства врагов, особенно при использовании холодного оружия. Хватает в игре и разнообразного огнестрельного оружия, но предпочтение отдается незаметному прохождению. Забавно то, что оригинальная рисованная графика, за которую игру критиковали в момент выхода, позволяет ей выглядеть не особо устаревшей даже спустя 20 лет.

Shadow Man

Shadow Man — еще одна забытая игра по одноименным комиксам, вышедшая в далеком 1999 году. В ней вам предстоит играть за воина вуду, сражающегося с врагами представленными различной нежитью и нечистью, на границе мира живых и мертвых и собирающего темные души. Это мрачная и мистическая игра выполнена в стиле метроидвании, то есть вам иногда придется возвращаться на уже пройденные локации, которые нелинейны, многослойны и имеют секретные проходы. Оригинальная графика, заточенная под консоли PlayStation и Dreamcast, безнадежно устарела, но в 2021 году вышел ремастер с обновленными текстурами и поддержкой широкоформатных разрешений.

Red Faction II

После успеха шутера Red Faction, в котором можно было максимально разрушать игровое окружение, вплоть до проделывания туннелей между помещениями, компания разработчик, Volition, Inc, сразу засела за разработку продолжения и уже в 2003 году на ПК вышла вторая часть — Red Faction II. При игре в Red Faction II сразу чувствуется, что бюджет, выделенный на разработку, увеличился в несколько раз — в озвучке задействованы известные актеры, локации стали гораздо интереснее и проработаннее, помимо множества видов оружия появились различные боевые гаджеты, типа очков ночного видения или медпакетов. Действие игры было перенесено с Марса на Землю, а сюжет стал гораздо более кинематографичным и играть в Red Faction II очень интересно, несмотря на то, что игра стала ближе к обычным шутерам и некоторые оригинальные идеи первой части были упразднены.

Conflict: Desert Storm

Conflict: Desert Storm — тактический шутер, вышедший в 2002 году и посвященный операции "Буря в пустыне", проводящейся в 1990 году в Ираке. Вам предстоит взять отряд из четырех бойцов и выполнить 15 сложных миссий, которые предполагают несколько вариантов прохождения. С наскока их пройти не удастся, так как искусственный интеллект врагов довольно изощренный, а выдержать несколько попаданий по персонажу, как в обычных шутерах, не получится. Поэтому вам придется тщательно продумать как действовать бойцами, имеющими различную специализацию: командир, сапёр, пулемётчик и снайпер.

Postal 2

Postal 2 — еще один шутер в подборке, вышедший в 2003 году и наделавший немало шума в свое время, будучи даже запрещенным в некоторых странах. Postal 2 наполнен черным юмором, сатирой на современное общество, жестокими сценами и отсылками к другим играм и фильмам. В игре вам предстоит побыть Чуваком, разработчиком компьютерных игр, живущим в городе Парадайз и провести неделю, выполняя различные задания в обширных локациях, где у вашего персонажа довольно большая свобода действий. Для решения квестов есть разные методы, но с каждым следующим днем неделя атмосфера в городе будет накаляться, доходя до полного безумия.

Call of Duty

Начало нулевых годов было отмечено выпуском множества игр, посвященных Второй мировой войне, и после успеха шутера Medal of Honor: Allied Assault, давшему начало целой серии игр, как грибы после дождя стали появляться похожие игры. Одной из самых успешных стала игра Call of Duty, вышедшая в 2003 году и тоже давшая старт одноименной серии, ставшей гораздо более успешной, чем серия Medal of Honor. В Call of Duty вам предстоит побывать на полях сражений в нескольких компаниях, ведущихся от лица СССР, Британии и США. Игра отличается реализмом, ведь вы можете нести ограниченное количество оружия и часто будете испытывать нехватку патронов, а обычные миссии, где вам предстоит быть пехотинцем, будут разбавляться миссиями на различной технике, от танка и грузовика, до зенитного орудия.

Hitman 2: Silent Assassin

Игра Hitman: Codename 47, вышедшая в 2000 году и получившая высокие оценки критиков и отличные продажи, открыла для многих игроков жанр стелс-экшенов, которые в начале нулевых годов стали выходить один за другим. И вторую часть игры про лысого наемного убийцу долго ждать не пришлось — в 2002 году выходит Hitman 2: Silent Assassin, игра, ставшая еще более популярной у геймеров, чем первая часть. В Hitman 2: Silent Assassin разработчики исправили некоторые недостатки первой части, например, неудобное управление и заметно улучшили графику. А еще добавили систему, поощряющую игрока к максимально скрытному прохождению без лишних жертв и свидетелей, за это вы теперь разблокируете новое оружие. Противники стали намного умнее и теперь реагируют не только на отсутствие маскировки, но и на нестандартное поведение игрока.

Если вы помните офисные компьютеры 2003 года, то наверняка знаете, что в те годы они были настолько слабы, что запустить на них можно было только двухмерные игры 1990-х годов. На современных "офисниках" будут летать не только игры тех лет, но запустится и немало новых нетребовательных проектов, особенно от инди разработчиков. В Регарде мне попались несколько популярных ПК начального уровня, на которых и поработать можно, и поиграть: IRBIS Groovy MT (PCB301) и IRBIS Groovy SFF (PCB306) со встроенной графикой Intel UHD Graphics 730, и чуть более дорогой IRBIS Groovy SFF (PCB556), но уже с мощным шестиядерным Ryzen 5 5600G и встроенной графикой Radeon Vega 7.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого списка запомнились вам больше других?

Блоги про старые шутеры: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.