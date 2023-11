Продолжая разговор о графике старых шутеров, начатый в прошлом блоге, стоит отметить, что именно ПК-платформа идеально подходит для старых игр, в отличие от консолей. Даже если у вас есть винтажные консоли PlayStation или PlayStation 2, играть на ПК в старые игры все равно приятнее, если, конечно, исключить ностальгическую составляющую, которая всегда есть при использовании аутентичного железа. Практически любую старую игру удается запустить на ПК под современными операционными системами, а очень часто еще и в широкоформатном разрешении. Причем прогресс в этом деле не стоит на месте и под Windows 10 и Windows 11 удается запустить даже те игры, которые раньше никак не хотели запускаться на ОС старше Windows 7, например, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim.

Если вы просто купите старую игру в Steam, скачаете ее и установите, то вас может ждать разочарование. И если она просто запустится на новом ПК — это уже хорошо. А вот добавлять в нее широкоформатный режим придется с помощью патчей, например, из огромной коллекции Widescreen Fixes Pack. Но не всегда старые игры работают корректно на новых видеокартах, хороший пример этой проблемы — стелс-экшен Tom Clancy's Splinter Cell, вышедший в 2002 году. В этой игре, механика которой работает на различной освещенности, позволяя вам прятаться в тенях, на новых видеокартах во многих местах рисуется почти сплошная темнота, которая не позволяет вам выбрать "правильную" тень.

Такие проблемы решаются с помощью эмулятора старых видеокарт DgVoodoo2, который вдобавок может улучшать графику и включать широкоэкранный режим в играх. Особенно хорошо DgVoodoo2 показывает себя в играх, написанных под API Glide, поддерживаемом в 1990-е годы видеокартами Voodoo Graphics. А таких игр немало, например, широко известные Carmageddon и Carmageddon II: Carpocalypse Now, Daikatana, Descent 3, Need for speed II SE.

Но если ваша игра достаточно популярна, то для нее уже мог быть выпущен ремастер, официальный или любительский, с исправлением всех проблем и добавлением высоких широкоформатных разрешений. Любительские ремастеры или игры с уже интегрированным widescreen fix можно найти на торрентах, где фанаты уже сделали все, что можно, с любимой игрой. В этом плане сказать, что пиратство — это плохо, не поворачивается язык, ведь довольно много старых игр живы только благодаря торрентам, их уже попросту негде купить, и в этом случае пираты сохраняют наше игровое цифровое наследие.

А сегодняшнюю подборку давайте и начнем с игры Tom Clancy's Splinter Cell, если уж упомянули ее и решили в прошлых блогах разбавлять обычные "стрелялки" шутерами с элементами стелса. Но и пострелять в Tom Clancy's Splinter Cell при желании можно немало.

Tom Clancy's Splinter Cell

После выхода стелс-экшена Hitman: Codename 47, который обрел огромную популярность, многие именитые разработчики обратили внимание на этот жанр, до той поры остававшийся нишевым. В 2002 году выходит игра Tom Clancy's Splinter Cell, разработанная студией Ubisoft Montreal, и которая взяла некоторые идеи не только из Hitman: Codename 47, но и из серии игр Thief, а также из очень популярной тогда на консолях серии Metal Gear. В игре вам предстоит стать специальным агентом Сэмом Фишером, который будет бороться с террористами, используя скрытность и бесшумность, применяя глушители, холодное оружие и шпионское спецоборудование. Сперва его арсенал довольно скуден, но постепенно в нем появятся даже гранаты и разрывные патроны.

RoboCop

В этом году вышла отличная игра по вселенной Робокоп — RoboCop: Rogue City, которая очень понравилась и игрокам, и критикам. Ведь большинство геймеров никогда до этого не видели игры по этой вселенной на ПК, однако они были. Например, RoboCop, шутер, вышедший ровно 20 лет назад, в 2003 году. В нем вам предстоит зачищать Детройт-сити от бандитов и бороться с главным злодеем, доктором УМНИКОМ, используя не только стандартный стрелковый арсенал оружия Робокопа, знакомый нам по фильмам, но еще мощный лазер и пушку, снятую с робота. Игровой процесс довольно прост, и в свое время этот шутер не стал хитом, но сегодня, на ностальгической волне, воспринимается совсем по-другому и на него вполне можно потратить пару вечеров.

Max Payne 2: The fall of Max Payne

После выхода шутера Max Payne, который стал очень успешным в продаже и понравился геймерам, компания разработчик — Remedy Entertainment, решила выпустить сиквел и справилась с этой задачей всего за два года. Игра Max Payne 2: The fall of Max Payne вышла в 2003 году и стала наглядным примером, как надо делать продолжения хитов, ничем не уступающие оригиналу. Разработчики оставили на месте атмосферу мрачного нуара, подачу сюжета через рисованные комиксы, перестрелки с бандитами с замедлением времени, с высоким уровнем кровавости и жестокости. Сделали игру немного длиннее по времени прохождения, при этом втиснув в нее гораздо больше интересных локаций и событий. Заметно улучшили графику, благодаря которой Max Payne 2: The fall of Max Payne стала одной из самых красивых игр 2003 года, а еще добавили любовную линию Макса с киллершей Моной Сакс.

Carnivores: Cityscape

Игра Carnivores: Cityscape, вышедшая в 2002 году, стала одной из последних, эксплуатирующей тему динозавров в играх, и вот уже почти 20 лет мы лишь изредка встречаем их. Игроки вдоволь "наелись" динозаврами за те годы, что прошли с выхода блокбастера Парк Юрского периода в 1993 году. Вот и игра Carnivores: Cityscape уже не стала хитом, и многие геймеры даже не слышали про нее, хотя задумка в ней была интересная. В ней вы попадаете на далекую планету, на которой толстосумы из таинственной корпорации устраивают охоту на динозавров, которых завозят на планету в криокамерах. Но в Carnivores: Cityscape вам предстоит не только побыть в роли агента, устраняющего угрозу, но и самим поохотится на людей, взяв под управление динозавра.

Doom 64

Даже сегодня, спустя почти 30 лет после выхода культовый игры Doom, трудно найти современного геймера, который не видел кадры геймплея из нее, но вот играли в этот хит, скажем честно, немногие. Это любимый хит "олдов", начавших свою игровую карьеру еще в 1990-е годы, но даже из них мало кто играл в шутер Doom 64. Это игра 1997 года для консоли Nintendo 64 является сиквелом Doom II: Hell on Earth, и которую уже затем, только спустя 23 года, портировали на ПК. Да, вы не ошибаетесь, игра Doom 64 вышла в 2020 году и стала самой красивой игрой классической серии, а геймплей остался все таким же ураганным и увлекательным, получив совершенно новые уровни, монстров и оружие.

Final Doom

Final Doom — еще один малоизвестный проект, созданный на базе культового шутера Doom II: Hell on Earth. Для его создания объединились фанаты оригинальной игры, занимающиеся моддингом и их число в команде, называющей себя Team TNT, достигало 100 человек. На базе игры Doom II: Hell on Earth эти энтузиасты создали практически новую игру, состоящую из пары эпизодов, по 32 уровня в каждом, и использовали ресурсы старого движка игры на максимум, сделав игру заметно красивее. А еще — заметно повысили сложность прохождения.

Aliens versus Predator 2: Primal Hunt

Aliens versus Predator 2: Primal Hunt — малоизвестное дополнение к игре Aliens versus Predator 2, вышедшее в 2002 году и которую можно назвать ее приквелом, ведь события в нем развиваются раньше, чем в сюжете оригинала. Вас ждут три компании, за Ксеноморфа, Человека и Хищника, причем Хищником вы будете действовать аж в 18 веке. В игре появилось новое оружие, например, автоматические турели, которые можно брать с собой, играя человеком, пушка flechette у Хищника, а хвост Чужого теперь заметно замедляет врагов при ударе.

Battlefield 1942

Сегодня многопользовательские шутеры Battlefield стали привычны и давно знакомы каждому геймеру, однако на заре своего появления им приходилось отвоевывать место на ПК игроков, конкурируя с такими хитами, как Quake III Arena, Counter-Strike и Unreal Tournament. Первая игра серии, Battlefield 1942, вышла в 2002 году, а ее фишками разработчики сделали большие карты, использование крупной техники и огромное по тем временам количество противников в командах. И они не прогадали, Battlefield 1942 стала хитом и дала старт отличной серии игр. Но многие современные геймеры пропустили эту игру, однако даже сейчас в нее можно поиграть в онлайне благодаря выпущенному фанатами патчу, а можно просто пройти одиночный режим.

Will Rock

Will Rock — это классический шутер в духе игр серии Serious Sam, в котором вам предстоит уничтожать полчища врагов, прорвавшихся в наш мир из астрального плана. Множество мифологических существ из Древней Греции будут идти на вас волнами, а поможет в борьбе с ними не только огнестрельное оружие, но и множество элементов окружения: бочки с порохом, катапульты и батуты. Игра вышла в 2003 году и выглядела тогда гораздо лучше игр Serious Sam в плане графики.

Thief II: The Metal Age

Продолжая разбавлять ураганные шутеры более спокойными стелс экшенами, нельзя не вспомнить вторую часть серии Thief — игру Thief II: The Metal Age. В игре вам вновь предстоит стать вором Гарретом, который опять оказывается в центре опасных интриг и, скрываясь в тенях и действуя бесшумно, крадет улики и ценные вещи. Сиквел остался верным геймплейным механикам, заложенным в первой части, но заметно похорошел в плане графики, а мир игры заметно сместился от фэнтези в сторону стимпанка — появились паровые роботы и даже камеры слежения, а вот мистические существа почти исчезли. Заметно расширился арсенал Гаррета, а враги стали еще умнее и играть в Thief II: The Metal Age еще интереснее, чем в первую часть серии — Thief: The Dark Project.

Игры конца 1990-х и начала нулевых годов сегодня способны с комфортом работать практически на любом железе, даже самом бюджетном. Например, на стремительно набирающих популярных неттопах — крошечных компьютерах, которых, тем не менее, хватает для большинства рабочих офисных задач, серфинга интернета, общения, просмотра фильмов и прослушивания музыки. И теперь для этих целей не нужно держать на столе огромный и тяжелый ПК, а можно купить неттоп, который легко можно брать с собой на работу.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого списка запомнились вам больше других?

