Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ТОП-7 претензий к разработчикам, издателям и локализаторам компьютерных игр

Рассказываю об актуальных проблемах игровой индустрии, некоторые из которых вечны, другие же можно исправить без особых сложностей
[ ] для раздела Блоги
1
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о 7 претензиях, накопившихся у меня к разработчикам, издателям и локализаторам компьютерных игр, а также ко всей индустрии в целом. Некоторые из них, возможно, покажутся вам справедливыми, другие же – надуманными. А может, вам захочется добавить к списку претензий одну или несколько своих – в таком случае добро пожаловать в комментарии. Но хватит предисловий, поехали!

Огромные объемы занимаемого места

реклама

Первая моя претензия к игроделам – это огромный размер их творений. Когда-то The Elder Scrolls 3: Morrowind с парой дополнений и Gothic 2: Night of Raven – игры AAA-класса с огромным миром, занимали всего несколько гигабайт. Всего несколько гигабайт занимала и следующая часть «Древних Свитков» - The Elder Scrolls 4: Oblivion. Сейчас же, в 2023 году, даже какой-нибудь короткий коридорный шутер, как правило, занимает десятки гигабайт, а более крупные проекты нередко весят 100 или даже 150 гигов. Да, твердотельные накопители постепенно дешевеют, но забить подобными тяжелыми проектами даже двухтерабайтный SSD очень легко – свободное место может закончиться буквально за пару месяцев. А ведь кроме игр место еще занимают операционная система, драйвера, программное обеспечение, всевозможные временные файлы и многое другое.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Действительно ли современным играм требуется столько места? Я считаю, что нет. Просто во времена CD и DVD разработчики были вынуждены прибегать хоть к какой-то оптимизации, чтобы проект не пришлось записывать на десять двухслойных DVD. Сейчас же, в эпоху безлимитного интернета, можно забить на удаление из игры неиспользуемых ресурсов или на их частичное дублирование в архивах – геймеры и так схавают. Мне такая ситуация не нравится, и многим другим, думаю, тоже.

Отсутствие модульности

реклама

Вторая моя претензия связана с первой, и касается она отсутствия модульности. Многие игры могли бы весить гораздо меньше, если бы они были более модульными, и игрок скачивал только то, что необходимо конкретно ему. Например, зачем геймеру со слабой видеокартой качать «тяжелые» текстуры для 4K-разрешения, если он все равно не будет их использовать? Сейчас подобная схема в большинстве игр реализована только для языков – можно выбрать, какие будут скачаны озвучки. Стоит пойти дальше – это сэкономит небогатым любителям компьютерных игр десятки и сотни гигабайт места на их твердотельных накопителях. И новые движки для реализации модульности разрабатывать не придется – ее несложно реализовать по аналогии с докачиванием дополнительных озвучек.

Плохая оптимизация

Третья претензия – в некотором роде вечная. Речь идет о низком качестве оптимизации игр – в некоторых проектах качество графики на глаз не выше, чем 7-8 лет назад, при этом для получения 60+ FPS на ультра хотя бы в FullHD им требуются графические ускорители среднего игрового сегмента. Некоторые разработчики ленятся использовать даже давно отработанные приемы – например, когда вместо целого камня рендерится только та его часть, которую видит или может увидеть игрок в ближайшую секунду. Нет, я не прошу снова использовать спрайтовую траву, кусты и листья деревьев, но многие современные проекты, особенно однопользовательские, оптимизированы крайне плохо. В мультиплеерных и сессионных играх разработчики вынуждены проводить оптимизацию, чтобы увеличить свою аудиторию – ведь геймеры со слабыми ПК и ноутбуками иногда тоже донатят, а если и не донатят сами, то стимулируют на донат других или зовут в игру друзей. Хорошим примером нетребовательных, хорошо оптимизированных игр могут служить такие киберспортивные дисциплины жанра MOBA, как DOTA 2 и League of Legends.

Обилие доната и микротранзакций

Впрочем, у мультиплеерных и околомультиплеерных игр есть свой бич – это донат и микротранзакции. В новостях не так уж редко проскакивают случаи, когда ребенок, взяв кредитку одного из родителей, опустошает ее, закупая на несколько тысяч долларов скинов или иных виртуальных «прибамбасов». И даже если речь идет не о детях, а о взрослых людях, то микротранзакции, и, особенно, «гача» (китайская система доната, похожая на онлайн-казино) эксплуатируют азарт и склонность к зависимостям, негативно влияя как на финансовое благополучие, так и на психическое здоровье некоторых игроков.

реклама

В некоторых странах с этим пытаются бороться, запрещая лутбоксы и микротранзакции, но неповоротливая машина законодательства явно не поспевает за хитрыми разработчиками, желающими максимизировать свою прибыль. Да и хорошо ли это – запрещать? Скорее нет, чем да, ведь каждый взрослый человек свободен, и, если он хочет тратить в игре деньги, пусть и во вред себе, это его право. Нужно искать какое-то иное решение проблемы, возможно, обязывать разработчиков игр включать в свои проекты функцию самоограничения, подобную тем, что есть в букмекерских конторах, покер-румах и онлайн-казино, работающих в рамках законодательства большинства развитых стран.

Низкое качество на релизе

Издатели часто подгоняют разработчиков, и, с одной стороны, это мешает им работать, но с другой – многие айтишники крайне ленивы и без «волшебного пенделя» не всегда способны к продуктивной деятельности. Лично я знаю нескольких программистов-фрилансеров, которые, получив месяц на ту или иную задачу, приступали к ее решению в последние несколько дней, ожидаемо не справлялись вовремя и несколько раз просили у заказчиков продлить сроки. Аналогичная ситуация складывается и с играми, в результате чего геймеры нередко получают выбор из двух зол: многократные задержки релиза или низкое качество игры и обилие багов. Иногда собирается «комбо», включающее в себя и задержки, и баги – здесь можно вспомнить пресловутую Action/RPG Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red. На то, чтобы довести игру до ума, полякам потребовалось немало времени.

Отсутствие полноценной локализации или низкое качество последней

Еще одна претензия касается локализаций. Игры с каждым годом стоят все дороже, при этом множество проектов AAA-класса не получают русской озвучки. Ладно хоть Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077 полностью перевели, причем очень даже хорошо, если не считать глюка с замедлением и ускорением голосов в оригинальной, не next-gen версии «Ведьмака». А вот в сериях Mass Effect и Dragon Age озвучили на русском только первые части, причем «Золотое издание» игры о приключениях коммандера Шепарда оказалось не тем, чего ожидали поклонники. Возможно, иногда действительно лучше оставлять английскую озвучку. Но у игроков, по крайней мере, должен быть выбор. Ну или делайте скидку прямо с релиза.

Искусственное увеличения проводимого в игре времени

реклама

Во многих онлайн-играх существуют «дейлики» и «виклики» - ежедневные и еженедельные квесты. В другие нужно много играть, чтобы получать те или иные награды, которых нередко невозможно добиться, пропустив тот или иной «сезон» или период. Нельзя не вспомнить и всевозможные системы «боевого пропуска» – способов удержать геймеров в игре масса. Не брезгуют ими и разработчики сингл-проектов – взять хотя бы The Elder Scrolls 5: Skyrim с генерируемыми случайно квестами или Dragon Age: Inquisition с заданиями в стиле MMORPG: убей 10 волков, собери 15 цветков. Полагаю, что геймерам стоит голосовать рублей и словом, не покупая проекты, в которых игровой процесс намеренно затянут в ущерб впечатлениям пользователя.

Заключение

В этой статье я рассказал о семи, на мой взгляд, справедливых претензиях, которые можно предъявить разработчикам, издателям и локализаторам компьютерных игр, да и всей индустрии в целом. А что вы думаете по этому поводу – возможно, какая-то из претензий кажется вам неактуальной, или вы, напротив, хотели бы добавить свою? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)

Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли

Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году

ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры гейминг игровая индустрия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
21
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
26
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
15
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
13
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
65
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
2
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
10
Трамп предложил американцам «молиться» после размещения Россией ТЯО в Беларуси
4
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
5
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Искусственный интеллект приходит в Gmail и Google Docs
+
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
7
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
2
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
5
Дональд Трамп допустил, что через полтора года от Украины «ничего не останется»
9
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
1
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
4
Twitter теперь стоит 20 миллиардов долларов, половину того, что Илон Маск заплатил за компанию
3

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
96
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
56
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
9
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
21
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
5
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
61
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
15

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
13:10
При чем тут все это. Этнический конфликт был еще и во времена СССР. Так что там почву готовили уже за долго до этого. Амерам уже не впервой свергать правительства и садить своих марионеток, яркий прим...
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
Эовейн Триада
13:10
Только на 7900ХТХ тормоза даже в 2К, а на 4070Ti и fps сразу выше на максималках, а когда не хватает включается DLSS2-3 и всё летает, на 7900 не поможет даже разгон под азотом, только апгрейд или на с...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Александр Пунга
13:09
Видимо там именно утечка видеопамяти, потому что я пробовал менять качество текстур и потребление видеопамяти падает временно. До абсурда доходит, когда поднимаю настройки со средних на высокие, а фп...
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
Максим Кляцкий
13:08
Ты посмотри тесты этих мелких ядер. Производительность на уровне ядер на пару поколений младше при энергопотреблении в разы меньше. Их цель ведь в этом. Хорошее соотношение эффективности
Intel подтвердила выход процессоров Xeon со 144 ядрами в первой половине 2024 года
Антон Воронврот
13:07
смотри как бы 3070 быстрее 2080ti, выходит твоя статья про ложь хуанга кал на лопате? тебя приятно тыкать носом в свои же "статьи".
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Гоогле Гооглев
13:07
Фантазер
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Чёрный Сталкер
13:06
Такие как Некрасова Злата, с пометкой мародёр на миротворце? Или замглавы Зеленского Тимошенко, который погорел на гуманитарке так, что шли обыски в офисе президента? А может сбежавший генерал Наумов,...
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
Александр Пунга
13:03
Я не понимаю, чего автор докопался до мнимых "разработчиков, попивающих смузи и устраивающих забастовки". Забастовки устраивают рабочие, условия труда которых далеки от "попивания симузи" и прокрастин...
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
Антон Воронврот
13:03
у 6700xt больше памяти чем у 3060ti, но она слабее даже в 4к, с 7900 тоже самое, памяти больше но даже в 4к она слабее 4080.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Дмитрий Клюшник
13:03
Двигателями - нет. Надо что-то хитрое типа прыжков и прочее непонятное. Вообще надо бы далеко-далеко потом уже в другие галактики прыгать, пора бы уже космос изучать а не делить власть на шарике до б...
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем