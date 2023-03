За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о 7 претензиях, накопившихся у меня к разработчикам, издателям и локализаторам компьютерных игр, а также ко всей индустрии в целом. Некоторые из них, возможно, покажутся вам справедливыми, другие же – надуманными. А может, вам захочется добавить к списку претензий одну или несколько своих – в таком случае добро пожаловать в комментарии. Но хватит предисловий, поехали!

Огромные объемы занимаемого места

Первая моя претензия к игроделам – это огромный размер их творений. Когда-то The Elder Scrolls 3: Morrowind с парой дополнений и Gothic 2: Night of Raven – игры AAA-класса с огромным миром, занимали всего несколько гигабайт. Всего несколько гигабайт занимала и следующая часть «Древних Свитков» - The Elder Scrolls 4: Oblivion. Сейчас же, в 2023 году, даже какой-нибудь короткий коридорный шутер, как правило, занимает десятки гигабайт, а более крупные проекты нередко весят 100 или даже 150 гигов. Да, твердотельные накопители постепенно дешевеют, но забить подобными тяжелыми проектами даже двухтерабайтный SSD очень легко – свободное место может закончиться буквально за пару месяцев. А ведь кроме игр место еще занимают операционная система, драйвера, программное обеспечение, всевозможные временные файлы и многое другое.

Действительно ли современным играм требуется столько места? Я считаю, что нет. Просто во времена CD и DVD разработчики были вынуждены прибегать хоть к какой-то оптимизации, чтобы проект не пришлось записывать на десять двухслойных DVD. Сейчас же, в эпоху безлимитного интернета, можно забить на удаление из игры неиспользуемых ресурсов или на их частичное дублирование в архивах – геймеры и так схавают. Мне такая ситуация не нравится, и многим другим, думаю, тоже.

Отсутствие модульности

Вторая моя претензия связана с первой, и касается она отсутствия модульности. Многие игры могли бы весить гораздо меньше, если бы они были более модульными, и игрок скачивал только то, что необходимо конкретно ему. Например, зачем геймеру со слабой видеокартой качать «тяжелые» текстуры для 4K-разрешения, если он все равно не будет их использовать? Сейчас подобная схема в большинстве игр реализована только для языков – можно выбрать, какие будут скачаны озвучки. Стоит пойти дальше – это сэкономит небогатым любителям компьютерных игр десятки и сотни гигабайт места на их твердотельных накопителях. И новые движки для реализации модульности разрабатывать не придется – ее несложно реализовать по аналогии с докачиванием дополнительных озвучек.

Плохая оптимизация

Третья претензия – в некотором роде вечная. Речь идет о низком качестве оптимизации игр – в некоторых проектах качество графики на глаз не выше, чем 7-8 лет назад, при этом для получения 60+ FPS на ультра хотя бы в FullHD им требуются графические ускорители среднего игрового сегмента. Некоторые разработчики ленятся использовать даже давно отработанные приемы – например, когда вместо целого камня рендерится только та его часть, которую видит или может увидеть игрок в ближайшую секунду. Нет, я не прошу снова использовать спрайтовую траву, кусты и листья деревьев, но многие современные проекты, особенно однопользовательские, оптимизированы крайне плохо. В мультиплеерных и сессионных играх разработчики вынуждены проводить оптимизацию, чтобы увеличить свою аудиторию – ведь геймеры со слабыми ПК и ноутбуками иногда тоже донатят, а если и не донатят сами, то стимулируют на донат других или зовут в игру друзей. Хорошим примером нетребовательных, хорошо оптимизированных игр могут служить такие киберспортивные дисциплины жанра MOBA, как DOTA 2 и League of Legends.

Обилие доната и микротранзакций

Впрочем, у мультиплеерных и околомультиплеерных игр есть свой бич – это донат и микротранзакции. В новостях не так уж редко проскакивают случаи, когда ребенок, взяв кредитку одного из родителей, опустошает ее, закупая на несколько тысяч долларов скинов или иных виртуальных «прибамбасов». И даже если речь идет не о детях, а о взрослых людях, то микротранзакции, и, особенно, «гача» (китайская система доната, похожая на онлайн-казино) эксплуатируют азарт и склонность к зависимостям, негативно влияя как на финансовое благополучие, так и на психическое здоровье некоторых игроков.

В некоторых странах с этим пытаются бороться, запрещая лутбоксы и микротранзакции, но неповоротливая машина законодательства явно не поспевает за хитрыми разработчиками, желающими максимизировать свою прибыль. Да и хорошо ли это – запрещать? Скорее нет, чем да, ведь каждый взрослый человек свободен, и, если он хочет тратить в игре деньги, пусть и во вред себе, это его право. Нужно искать какое-то иное решение проблемы, возможно, обязывать разработчиков игр включать в свои проекты функцию самоограничения, подобную тем, что есть в букмекерских конторах, покер-румах и онлайн-казино, работающих в рамках законодательства большинства развитых стран.

Низкое качество на релизе

Издатели часто подгоняют разработчиков, и, с одной стороны, это мешает им работать, но с другой – многие айтишники крайне ленивы и без «волшебного пенделя» не всегда способны к продуктивной деятельности. Лично я знаю нескольких программистов-фрилансеров, которые, получив месяц на ту или иную задачу, приступали к ее решению в последние несколько дней, ожидаемо не справлялись вовремя и несколько раз просили у заказчиков продлить сроки. Аналогичная ситуация складывается и с играми, в результате чего геймеры нередко получают выбор из двух зол: многократные задержки релиза или низкое качество игры и обилие багов. Иногда собирается «комбо», включающее в себя и задержки, и баги – здесь можно вспомнить пресловутую Action/RPG Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red. На то, чтобы довести игру до ума, полякам потребовалось немало времени.

Отсутствие полноценной локализации или низкое качество последней



Еще одна претензия касается локализаций. Игры с каждым годом стоят все дороже, при этом множество проектов AAA-класса не получают русской озвучки. Ладно хоть Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077 полностью перевели, причем очень даже хорошо, если не считать глюка с замедлением и ускорением голосов в оригинальной, не next-gen версии «Ведьмака». А вот в сериях Mass Effect и Dragon Age озвучили на русском только первые части, причем «Золотое издание» игры о приключениях коммандера Шепарда оказалось не тем, чего ожидали поклонники. Возможно, иногда действительно лучше оставлять английскую озвучку. Но у игроков, по крайней мере, должен быть выбор. Ну или делайте скидку прямо с релиза.

Искусственное увеличения проводимого в игре времени

Во многих онлайн-играх существуют «дейлики» и «виклики» - ежедневные и еженедельные квесты. В другие нужно много играть, чтобы получать те или иные награды, которых нередко невозможно добиться, пропустив тот или иной «сезон» или период. Нельзя не вспомнить и всевозможные системы «боевого пропуска» – способов удержать геймеров в игре масса. Не брезгуют ими и разработчики сингл-проектов – взять хотя бы The Elder Scrolls 5: Skyrim с генерируемыми случайно квестами или Dragon Age: Inquisition с заданиями в стиле MMORPG: убей 10 волков, собери 15 цветков. Полагаю, что геймерам стоит голосовать рублей и словом, не покупая проекты, в которых игровой процесс намеренно затянут в ущерб впечатлениям пользователя.

Заключение

В этой статье я рассказал о семи, на мой взгляд, справедливых претензиях, которые можно предъявить разработчикам, издателям и локализаторам компьютерных игр, да и всей индустрии в целом. А что вы думаете по этому поводу – возможно, какая-то из претензий кажется вам неактуальной, или вы, напротив, хотели бы добавить свою? Пишите в комментариях!

