ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов

Рассказываю о том, почему я предпочитаю производительность и автономность, а не эстетику
Всем привет. С вами Zero, и тема сегодняшней статьи — сверхтонкие смартфоны. Как сообщают СМИ, ссылаясь на данные инсайдеров и экспертов, Apple приняла решение сократить выпуск модели iPhone Air. В свою очередь, Samsung, по слухам, отказалась от разработки модели Galaxy 26 Edge. Почему спрос на сверхтонкие мобильные устройства оказался ниже ожидаемого? Какие у таких смартфонов есть недостатки? Разберем подробнее, а потом, чтобы сделать оценку более объективной, перечислим и преимущества упомянутых девайсов. Поехали!

Малая емкость аккумулятора и проблемы с автономностью

Первый минус очевиден. Чем тоньше корпус смартфона, тем меньше внутри него места для размещения компонентов. А сильно уменьшить габариты SoC, материнской платы, чипов памяти не представляется возможным без значительного снижения характеристик устройства. Поэтому страдает в первую очередь аккумулятор. И если у ударопрочных «кирпичей» весом за 500 г емкость батареи порой переваливает за 20 000 мА*ч, то у легкого и компактного смартфона, аккумулятор, напротив, не дотягивает даже до отраслевого стандарта в 5000+ мА*ч. Так, у Samsung Galaxy 25 Edge емкость батареи составляет 3900 мА*ч, а у iPhone Air — менее 3200 мА*ч.

Разумеется, даже если задействовать всевозможные оптимизации и энергосберегающие технологии, указанных значений не хватает на целый день активного использования смартфона. В городских условиях это редко становится проблемой, ведь поддержка быстрой зарядки никуда не делась. Если же работа, повседневная деятельность, отдых или хобби пользователя предусматривают частые разъезды, то здесь не обойтись без пауэрбанка, зарядного чехла или иных ухищрений.

Частично решить проблему можно, используя кремний-углеродные аккумуляторные батареи. В обычных смартфонах (не «кирпичах») уже можно встретить аккумуляторы емкостью 7500 или 8000 мА*ч — на подходе и первые решения на 10 000 мА*ч. Значит, в теории, в сверхтонких смартфонах можно будет увидеть хотя бы 7000 мА*ч.

Сниженная производительность и/или повышенный риск перегрева

Из-за малого объема свободного места внутри корпуса приходится урезать не только габариты, а следовательно, и емкость аккумулятора. Еще один компонент, от размеров которого в значительной степени зависит его эффективность — это испарительная камера, играющая в случае многих смартфонов ключевую роль в организации отвода тепла от SoC.  Из-за ограниченных возможностей системы охлаждения приходится или искусственно снижать производительность чипа, или мириться с повышенным риском перегрева. При перегреве же автоматически начинается троттлинг — система снижает рабочие частоты ядер процессора, из-за чего могут наблюдаться микрофризы, подтормаживания и даже зависания, особенно в играх или бенчмарках.

Ограниченные фотовозможности и торчащие камеры

Для камер места тоже остается мало. Например, на задней панели iPhone Air расположен всего один 48-мегапиксельный модуль. Нет ни телескопического объектива с оптическим зумом, ни ставшей уже привычной сверхширокоугольной камеры. У Galaxy S25 Edge камеры две — против четырех у Galaxy S25 Ultra. Конечно, в большинстве случаев съемка все равно производится на основную камеру, но полноценный «телевик» уже стал одним из отличительных признаков настоящего флагманского смартфона.

А главное — камера или камеры все равно торчат! Из-за этого смысл «сверхтонкости» практически полностью теряется. Иногда камеры выпирают чуть ли не на еще одну толщину корпуса. Использование чехла также заметно увеличивает габариты смартфона.

Компромиссы по разъемам и функциям

Да, у iPhone Air есть разъем USB Type-C, а 3.5 jack нет и у других «яблочных» смартфонов — он в принципе постепенно уходит в прошлое, если говорить о мобильных устройствах. Но есть и другие нюансы. Так, аудиосистема сверхтонкого смартфона вряд ли порадует кристальным качеством звука. Но тут хотя бы можно использовать наушники. Проблему с качеством работы вибрации решить сложнее — вибромоторчики сверхтонких смартфонов могут быть менее мощными и точными, чем у полноразмерных аналогов.

Повышенная хрупкость (не всегда)

Если корпус тонкий — это не означает автоматически, что он хрупкий или непрочный. Использование ребер жесткости, а также других ухищрений, связанных с материалами или конструкцией устройства, позволяет достичь адекватного уровня устойчивости к падениям и другим физическим воздействиям. Но все-таки сделать тонкий и при этом устойчивый на изгиб корпус заметно сложнее, чем толстый. И у некоторых сверхтонких смартфонов наверняка будут проблемы с прочностью. Здесь можно вспомнить «Bendgate» — скандал с гнущимися iPhone 6 и iPhone 6 Plus в 2014 году. Впрочем, прошло уже больше десяти лет, и производители мобильных устройств за это время многому научились.

Соотношение стоимости и характеристик

Один из ключевых минусов сверхтонких смартфонов — это соотношение стоимости и характеристик. Такие устройства подаются как флагманские, премиальные, и стоят они соответственно. Но по совокупности характеристик новомодные Air и Edge до флагманов явно не дотягивают. Так, большинство экспертов называют среди признаков смартфона топ-уровня высокую производительность и расширенный набор камер, которые еще и выдают качественные фотографии. По производительности все понятно — SoC в сверхтонких смартфонах может быть топовой, но будет троттлить под высокой нагрузкой из-за недостатка места для системы охлаждения. А вот с камерами — тотальный провал.

Преимущества сверхтонких смартфонов

Справедливости ради, стоит отметить, что у сверхтонких смартфонов есть и свои преимущества, хотя они перевешивают недостатки далеко не для всех пользователей.

  1. Малый вес. На десятки процентов меньше, чем у обычных моделей.
  2. Эстетика и ощущение премиальности. Для кого-то важнее технических характеристик.
  3. Маркетинговая новизна. Компании вкладывают в продвижение новинок немалые средства, и находятся люди, которым хочется первыми попробовать разрекламированный продукт. Порой это влияет и на ощущения от использования — от того, как преподносятся предмет или явление, частично зависит и то, как они будут восприниматься.

Заключение

Как статистика продаж, так и результаты опросов демонстрируют, что потребители в массе своей выбирают функциональность и автономность, а не эстетику. Сверхтонкие смартфоны остаются нишевым продуктом — красивым, технологически интересным, но слишком компромиссным. Тем не менее, своя аудитория у таких устройств все-таки есть — просто производители переоценили ее количество. А что вы думаете по поводу сверхтонких смартфонов? Взяли бы себе такой? Пишите в комментариях!

Сейчас обсуждают

Alexander Muz
22:32
Да в чем проблема то... 10-ка после несложных манипуляций может критические обновы аж до 2028 года получать (а остальное и не нужно). А там глядишь за это время на ̶ ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶а̶х̶ бета-тестера...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
AKS
22:25
малый боцманский загиб: 4 минуты кайфа... большой боцманский загиб: 8 минут потрясения...
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Chaтo-OverBoт
22:24
Есть мнение, что этих денег не будет. Как не будет и евросоюзика скоро.
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Chaтo-OverBoт
22:22
Сделка века между клошарами, йопть! И теперь одна сторона пошла шукать 50 лямов, а вторая - ракеты для С-300. Удачи обеим.
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
Chaтo-OverBoт
22:21
Зашкварк, договорились - ещё не значит что выделяют. А так-то доо, очередное переможное выделение из шнобеля имеет место быть.
В ЕС договорились выделить Украине кредит в размере €90 млрд без использования российских активов
Chaтo-OverBoт
22:19
Очередная влажная мрiя из шнобеля блумберга, усиленно разжёвываемая нашим ресурсным зашкварком.
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
Вячеслав Безруков
22:07
Но UFS 3.0 в нормальных смартах по прежнему не будет,а 8K HDR по прежнему никому не нужно да и вообще HDR бесполезен потому что Моники с нужным сертификатом дороги.
Samsung официально представила Exynos 2600 как первый в мире 2 нм чип для смартфонов
REY_B_
22:01
Да просто раньше небыло спичек и зажигалок. А поджигать лес путём трения или высекания искр, дураков небыло. Да и и вообще, тогда и людей то было всего ничего.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
E. S.
21:52
Глобальные потепленьщики все никак не напилят бабла.... При поддержке либро-гомоты. У них "такого никогда не было". А на Аляске массово находят кости теплокровных динозавров.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
OhOtNiChEk
21:51
Использую винду 11 с момента выхода, перешел с 10 в тот же день, обновой. До сих пор стоит она же, пережила две смены железа. Всего один раз за годы, наткнулся на проблему, когда после обновы, переста...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
