Февраль насыщенный на релизы подходит к концу, а мы все еще ждем на анонс GTA VI, на релиз Starfield, The Day Before, Forza и Test Drive. К сожалению, ничего из этого списка в марте не выйдет, но есть куча других интересных, в том числе больших проектов. Так что, раскрывайте свои кошельки, и доставайте свои деньги. Издатели нынче берут денег еще больше, чем раньше. К сожалению, самых больших проектов мало. Самые большие игры подготовлены на осень текущего года, в принципе, как и всегда. Могу прямо сейчас отметить Resident Evil 4 Remake, WWE 2k23, The Great War Eastearn Front и бету Diablo IV (к сожалению, только бета). Давайте детально разберем, что выходит в марте, и что стоит вашего времени (и денег). Увы, но не все проекты достойны ваших денег сейчас.

Бета Diablo IV:

Бета Diablo IV пройдет с 17 по 19 марта для тех, кто предварительно заказал игру. Для остальных смертных бета состоится 24 марта и пройдет до 26 марта соответственно. Именно в этот период все желающие смогут протестировать проект самостоятельно, и проверить, насколько сильно разработчики облажались с оптимизацией. Конечно, на бетке будет сильно ограничен геймплей, но уже можно прокачать своего персонажа до 25 уровня. Если вы сумеете прокачаться до 20 уровня, вы получите приятные бонусы. Во время тестирования можно пройти пролог и весь первый акт. То бишь уже сможете начать ознакамливаться с сюжетной линией проекта. Также будут доступны все побочные квесты первого акта. К сожалению, перенести прогресс в релизную версию не получится, и придется проходить все с самого начала. Вот минимальные системные требования проекта:

RAM: 8 GB; Nvidia GeForce GTX 660; Intel Core i5 2500K;

Релиз Diablo IV намечен на 6 июня. Важно отметить, что все косметические предметы и бонусы будут перенесены в финальную версию игры. А вот трассировки лучей в проекте не будет. Да и в целом, для того, чтобы поиграть в новенькую игру не требуется супер-ПК 2023 года. Достаточно достать видеокарту прямиком из 2012 и поставить ее в свой ПК, если она конечно еще не мертва. Стартовая цена на проект на официальном сайте - 70 долларов. Доплатив несколько десятков, можно получить "бесплатный" боевой пропуск с ускоренной прокачкой и бонусы в виде косметики. Надеюсь, тестирование не будет таким же скучным, как было несколько месяцев назад (по мнению тех, кто туда попал). После теста можно сформировать окончательное мнение, покупать игру или нет. За месяц никто ничего не переделает, так что это почти что официальная релизная версия. Разве что, багов будет меньше, но это мы еще посмотрим.

WWE 2k23:

Спортивный симулятор для специфической категории геймеров. В целом игра никогда популярностью не пользовалась, но она стала в разы лучше. Разработчики перелопатили карьеру, добавили бойцов, отполировали игровые режимы и многое другое. Релиз проекта состоится 17 марта на PC и консолях нового поколения. Проект 2023 года обговаривают в СМИ с большим интересом, поскольку 2K возвращает франшизу к жизни. А еще режим, где вместо ринга — стальная клетка. Будет мультиплеер, и конечно косметика с боевым пропуском. А вы думали, что разработчики откажутся от монетизации в 2023 году? Нет конечно. Главная звезда нового сезона — Джон Сина, для него создали отдельную сюжетную линию. Правда играть вы будете не за Сину, а за его противников. На главной обложке изображен также Сина, и для каждого издания подобрали разную позу. Чем дороже издание — тем красивее обложка.

Само собой разумеющееся, улучшили графическую составляющую, физику и анимации. Режим MyGM был обновлен. Туда добавили новых бойцов, а также позволили самостоятельно создать своего героя. Теперь можно вести своего собственного бойца к успеху на протяжении нескольких сезонов. Ну и дополнительный функционал тоже добавили, чтобы была возможность настроить отдельный матч под себя. Вероятно, такая же настройка будет доступна и для мультиплеера. MyFACTION, MyRise, Universe вернутся с улучшениями и с многопользовательским режимом.

К слову главный конкурент WWE 2k23 - AEW Fight Forever задерживается из-за проблем с оценкой ESRB. Проект должен был выйти еще в январе. Создатели хотели опередить WWE, но не получилось из-за крови в проекте. Компания THQ Nordic никак не может вернуться к успеху, и вечно сталкивается с проблемами: то плохой релиз, то баги, то переносы из-за споров. Компания ожидала, что AEW получит рейтинг T, но получила M для взрослых. Это означает, что аудитория будет меньше, а соответственно и итоговый заработок, чего допустить никак нельзя. Правда тут уже конкурент выходит, так что теперь заработок будет меньше в любом случе, причем значительно. Перенос оказался куда большим, чем ожидали разработчики. Теперь придется переждать конкурентов до конца года. При этом AEW также имеет проблемы с обложкой и другими организациями, но это совершенно другая история. Надеемся, что проект не отменят.

Resident Evil 4 Remake:

Мы ведь так обожаем всякие ремейки и ремастеры, так устали от нормальных игр, что хочется поиграть в что-то старое. Resident Evil 4 Remake с донатом призван решить данную проблему, и избавить нас от переживаний и всех проблем. Уже 24 марта вы сможете приобрести игру и начать в нее играть на PC и некстген консолях (включая PlayStation 4). Я думаю, подробно рассказывать об игре не стоит, ибо все (наверное) знают о ней. Однако в ремейке главных героев должны показать с другой стороны, и лучше раскрыть их характер. Может быть, главный герой игры не тот, за кого мы его принимаем?

Это считайте, переосмысление старой игры. Ну, все же помнят как изменилась Call of Duty в 2019 году. Я бы не сказал, что в плохую сторону, но привыкать, конечно, пришлось, ибо видеть старых героев в новом обличии довольно сложно. Так и хочется на автомате ассоциировать их со старой историей, в которой их уже нет... Хорошо, что такая проблема решается после второго ремейка, ибо ты ко всему привык. Создатели сказали, что смогли сохранить атмосферу оригинального проекта, но сделали ремейк более глубоким. Разумеется серьезно улучшится графика, а управление станет более удобным и сделанным на современный лад. В ремейке появится новое вооружение, новые противники и локации. Сам геймплей также расширят, и улучшат систему прокачки. Само меню выглядит вполне себе хорошо, даже чем-то напоминает старый добрый интерфейс. Само собой разумеющееся, появятся абсолютно новые способности и возможности. Даже стелс несколько улучшили, и можно будет поиграть тихо ночью. Так скажем, расширили геймплей.

Что тут скажешь. Если попытка вернуть доверие фанатов релизом Resident Evil 3, то они провалились. А с четвертой частью вроде все выглядит куда лучше. По крайней мере на бумаге выглядит неплохо. В особенности мне нравится, что создатели уделили внимание стелс механикам, которых мне в последних играх серьезно не хватает. Capcom может исправить свой провал с третьей частью, но нужно постараться и допилить игру до релиза. А вот системные требования проекта:

ОЗУ: 8 ГБ;

GPU: GeForce GTX 1050 Ti;

Процессор: Intel Core i5-7500

Чтобы выставить самую лучшую картинку в игре, придется обзавестись видеокартой GTX 1070 и увеличить оперативную память на 8 ГБ. А вот если есть желание поиграть с трассировкой лучей, то необходимо купить 2070 и выше. Вопрос, станет ли данный ремейк таким же успешным как Dead Space? Electronic Arts своими сотрудниками довольна.

Forza Horizon 5: дополнение про ралли:

Разработчики Forza Horizon 5 снова удивили. И естественно в плохом смысле этого слова. Как и с первым дополнением, второе оказалось довольно пустым и слабеньким. Оно еще не вышло, но сообщество уже критикует разработчиков. Как минимум в моем кругу общения люди не очень рады новому дополнению. Даже взглянув на новую карту, захотелось всплакнуть, и вернуться в четвертую часть, где было два больших дополнения про остров и лего. Я бы не удивился, если бы создатели ввели в качестве второго DLC Лего, но все таки некоторые усилия были приложены. Но, их было приложено очень мало.

И так, дополнение Rally Adventure выходит 29 марта, и оно входит в пакет премиум-версии. Собственно, его я смогу протестировать спустя месяц, а сейчас давайте бегло разберемся, насколько дополнение стоит вашего внимания, и возможно денег. Если, Hot Wheels определенно точно не стоит, то здесь не все так однозначно.

Во-первых, было добавлено целых ДЕСЯТЬ новых автомобилей. Вы только представьте, целое платное дополнение (для базовой версии) имеет целых десять авто. И все они, конечно, уникальные и разные. А если серьезно, то повторяется ошибка первого дополнения, когда контента было банально мало для того, чтобы получить удовольствие. Отмечу, что новые механики, к счастью, в дополнении имеются, например будет видна степень сложности поворота. Это все таки будет полностью новая карта, вот она:

Очень интересно, как создатели смогут сделать так, чтобы мы свободно исследовали карту. Все таки раллийный трек не предназначен для того, чтобы выезжать за его пределы. Правда в Hot Wheels это нас не останавливало, и можно было провалиться прямиком в темную пещерку под водопадом. Это кстати было красиво, правда сложно реализовать. На карте есть и грязь, и дороги, и вода с джунглями — есть возможность собрать различные раллийные автомобили под разные гонки. Главное, чтобы создатели нас мотивировали это делать. Сюжетная линия Hot Wheels с этим делом не справилась. Появятся новые детали для кастомизации автомобилей. Я надеюсь, что на другие автомобили такие детали также появятся.

В плане автомобилей, появятся багги. Есть также легендарный автомобиль, которым управлял Колин Макрей - 2001 Ford Focus World Rally. Появится специальная версия Ford F-150. Добавили багаж сзади этому пикапу, выглядит интересно. Есть Volkswagen Beetle Baja 1973 года. Уверен, с ним будет связана сюжетная линия нового дополнения. В остальном это багги, даже есть похожие на автомобили прямиком из nascar. И мне понравились только некоторые автомобили (Ford...). Разнообразие? Нет, его нет. Автомобили быстро закончатся, и это проблема всех дополнений в Forza Horizon.

Интересный момент: теперь по карте будут летать вертолеты. Интересно, можно ли до них достать в прыжке. Есть даже подобие трафика на раллийном треке. Выглядит интересно, но это скорее типичное препятствие. В некоторых местах карта отлично проработана, имеются различные детали. Сама растительность выглядит отлично и по-новому. Также есть взлетная полоса. Не думаю, что в обычной сессии там будет самолет, но в прологе есть, и выглядит красиво. Карта насыщенная. В целом, пролог мне понравился. Можно будет заехать в что-то типа каньона. В общем карта мне понравилась, а вот режим багги ничем не отличается. Надеюсь разработчики завезут новых мини-игр сюда, ибо они отлично впишутся в карту. Сама карта имеет несколько различных биомов, включая карьер, и этакие джунгли с горами.

Ну и добавят радио прямиком из Forza Horizon 3. Мое мнение об этом дополнении смешанное. Если карта мне понравилась, то режим и остальной контент не очень (кроме музыки). Трафик на карте есть, и делает ее более живой, как и все остальные детали. Но в остальном это будет таким же пустым дополнением, как и Hot Wheels. Вывод — если имеется премиальное издание поиграть стоит, а тратиться на DLC не стоит. Скорее всего, вы захотите вернуть деньги спустя десяток часов, но сделать этого уже не сможете. В этом смысле четвертая часть форзы мне нравилась больше.

The Great War Eastern Front:

А теперь переходим к более серьезным играм. Это стратегия в реальном времени, которая выходит на ПК уже 30 марта. Проект поведает вам историю Первой мировой войны. И важно отметить, что данная стратегия выходит от студии, которая занималась ремастером легендарного Command & Conquer. Конечно, это не C&C, но зато нет издателя в лице Electronic Arts. Если бы он был, стратегию точно можно было бы хоронить уже на стадии разработки. Как следует из названия, нас перенесут на западный фронт, и мы будем сражаться против немцев за французов или британцев. Битвы будут проходить как в реальном времени, так и в перспективе пошаговой стратегии. Интересная задумка: с одной стороны это Company of Heroes, а с другой Civilization. В роли командира, вы будете управлять отрядами, исследовать технологии и все это на глобальной мировой карте. Также присутствует менеджмент ресурсов. Каждый навык или решение влияет на исход битвы, так что выкопать очередной окоп придется самостоятельно. Имеется погода, которая влияет на игровой мир. Сама игра запоминает все, что происходит в битвах, и за счет этого меняется мир — он буквально живой. Разработчики обещают историческую достоверность. Будет даже четыре режима игры: сюжетка, исторические битвы, ключевые битвы и обычные битвы. Конечно же имеется мультиплеер. Вот системные требования:

8 GB RAM;

Intel i5-4590;

NVIDIA GeForce GTX 780;

В итоге получается некая смесь из Command and Conqueror и цивы, и выглядит все это вполне играбельно. После просмотра трейлера появилось ощущение, будто запустил старую добрую стратегию из легендарной франшизы. Да и наконец-то появится хорошая замена CoH. Если бы такая же игра с такими механиками была про современную войну — цены бы разработчикам не было. Но пока, довольствуемся лишь Первой мировой. Может, в будущем разработчики сделают новую игру в таком стиле. Если, конечно, The Great War принесет успех.

System Shock:

О - очередной ремейк. Впервые разработан проект был в 1994 году. Это шутер с элементами ролевой игры в стилистике киберпанка. Вам придется сражаться с искусственным интеллектом, который захватил умы людей на колонизированной планете. Разумеется, игра сильно улучшилась в графическом плане от проекта 1994 года, особенно в плане освещения. И что хорошо, так это то, что ремейк не полный. Разработчики пообещали сохранить ключевые моменты из сюжета игры 1994 года, и передать их в новой версии. Конечно, то же самое вы не увидите, но оно будет приближено к оригинальному лору. Разработчики попробовали улучшить старые текстуры с помощью различных технологий, чтобы передать атмосферу старого шутера. И, это у них удалось. Будет даже базовая разрушаемость. С управлением и интерфейсом все будет нормально, и его адаптируют под современных игроков. В остальном ремейк повторяет оригинал 1994 года. Ремейк выйдет 30 марта на ПК в Steam. А вот системные требования:

4 GB RAM;

Intel Core i5-2400;

NVIDIA GTX 670;

Отмечу, что в Steam доступна бета-версия для всех желающих. Можно сыграть в несколько миссий до релиза и понять, подойдет ли вам игра для полного прохождения.

Apex Point:

Apex Point или симулятор механика и гонщика в одном лице. Проект вышел в ранний доступ 5 марта. Он все еще довольно сырой, и не может предложить многого, но помочь разработчикам можно. В планах у создателей расширять автопарк, улучшить систему трафика и локацию. Реализовать мультиплеер, улучшить интерфейс, создать систему ПДД и регистрацию автомобилей, создать физические магазины вместо онлайн покупки запчастей и систему повреждений. Уже сейчас имеется система штрафов и базовая экономика, а также полная кастомизация автомобиля в режиме механика. Уже имеется полная поддержка руля, и различные способы вождения с помощниками и без. Сама карта еще не готова для полноценной игры, но подойдет для кратковременных сессий. Проект разрабатывается на Unity, и до финальной версии еще очень далеко.