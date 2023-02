За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Иногда денег на топовый ПК не хватает, на Rog Phone тоже, приходится выбирать дешевый игровой смартфон для комфортного мобильного гейминга, который постепенно развивается, особенно надежды подает 2023 год и релиз Rainbow Six Mobile, Racing Master с консольной графикой, мобильный Need for Speed, The Division: Resurgence, Warzone Mobile и многое другое. Короче, с большим желанием имея хорошее бюджетное мобильное устройство можно временно заменить ПК, но какое устройство выбрать, чтобы не взять печку с троттлингом либо устройство, которое тормозит банально в оболочке (Xiaomi привет). На это я и здесь, чтобы разобраться, что можно взять в 2023 году, что будет показывать себя достойно в играх 2023 года, и что будет хорошо держать заряд. Давайте разбираться, ведь не у всех есть деньги на RTX 40 серии и Rog Phone за сотню тысяч.

На что ориентироваться? Процессор:

Если уж мы говорим про бюджетное геймерское решение, то конечно необходимо забывать про такие вещи, как хорошая камера, крутые материалы, приятный 2К экран. Но, обязательно смотреть на количество и тип оперативной/встроенной памяти, также желательно выбирать процессор от Qualcomm (та компания, которой доверяет весь мир, в том числе и я), ведь он зачастую энергоэффективен и не троттлит (исключение — флагманы прошлых лет, но это благодаря Samsung и ее криворуким программистам/инженерам). Конечно же, на рынке большое количество различных устройств с красивым дизайном, потому выбрать красивое устройство не составит труда.

Как я и сказал, лучшие устройства базируются на SoC Qualcomm Snapdragon. Особое внимание можно уделить чипам с приставкой G - например 730G (не лучшее решение, просто пример названия). Хотя, если вы не хотите ставить максимальную графику и готовы пожертвовать FPS, можно взять и 730G, его хватит на пару лет стабильной работы точно, и поиграть на минимальных настройках тоже получится.

Второй производитель, который сейчас набирает обороты и зарабатывает хорошую репутацию — это конечно MediaTek, в последнее время оптимизация чипа и игр под него не отстает от топа Snapdragon. Хотя топовое решение все еще уступает по производительности/нагреву, однако по ценнику он значительно привлекательнее.

Kirin - худший выбор в 2023 году по моему мнению, да и Huawei рассматривать для игр, это довольно странно. В общем процессоры данной компании совершенно не предназначены для игр, и для мощных приложений, а вот если нужна хорошая камера, то обращайтесь к этим китайцам, правда с Google у них беда из-за соответствующих санкций от США.

Один из лучших процессоров на рынке - Apple Bionic. Однако если брать бюджетное решение, то вам просто не хватит на хороший процессор для 2023 года. Чтобы спокойно играть и не беспокоиться по крайней мере года три, необходимо брать примерно Iphone 13, 12 модель уже не так актуальна, а 11 вовсе в мусорку, если рассматривать ее в 2023 году для игр. Да и с нагревом тут тоже имеются проблемы, только в Iphone 14 решили данную проблему, и устройство теперь держит стабильную яркость в Genshin Impact (примерно то же самое наблюдалось на 8 Gen 1, но играть можно было дольше).

Вот топ процессоров, которые по моему мнению, сейчас лучшие в 2023 году для гейминга в бюджетном сегменте.

1. Snapdragon 8 Gen 2 (лучшее решение 2023 года) 2. Dimensity 9200 (топ 2 2023 года) Бюджетные: Snapdragon 870 5G Snapdragon 7 Gen 1 Snapdragon 778G Plus Dimensity 1100 Dimensity 930

Оперативная память и другие аспекты смартфона:

Кто-то скажет, ему хватает комплектации 32/3, кто-то скажет, что ему мало 1TB/16, но все это сугубо личное мнение, которое совершенно не совпадает с реальной жизнью. Давайте посмотрим объективно, без слов "главное — чтобы как у топов", ведь не всегда нужно ставить максимальное количество доступной памяти. Для примера, компьютеру сейчас хватает 16ГБ, вполне, однако 32ГБ оптимальное решение. Что выше — уже бессмысленная трата без увеличения производительности. Так вот и здесь: 16ГБ в мобильном мире это 8ГБ, а 32ГБ - 12ГБ. Исходя из этого, оптимальный размер оперативной памяти в 2023 году для мобильного устройства - 8 ГБ, такого количества будет хватать на десяток приложений в фоне, на любую игру и приложение, на рендер и 4К, и на съемку в 4К тоже. 12ГБ помогут в определенных сценариях пользования, например два тяжелых приложения одновременно, игра с YouTube, рендер с игрой и так далее. В общем если любите смотреть YouTube и использовать тяжелые программы одновременно то берите 12ГБ, а в остальном хватит 8 ГБ, нагрузить будет довольно сложно. Если, конечно, вы не поставите отличную оптимизированную оболочку от сторонних разработчиков, в таком случае гарантировать стабильную работу не получится.

Если вы любите рисковать, и одновременно экономить существенную сумму, можно взять и 6ГБ оперативной памяти, но предупреждаю, в некоторых играх этого недостаточно в 2023 году. В рендере он будет медленным, а приложений в фоне открываться будет не так уж и много на новой оболочке. Иногда, можно потерять важную информацию из-за вылета, или увидеть глюк в оболочке. Обычно смартфон забирает в стандартном сценарии использования половину памяти.

А что по встроенной памяти? Ответ очевиден — от 256ГБ и выше. Если вы только играете и пользуетесь типичными приложениями: YouTube, Chrome, Telegram, то вам этого хватит. 512ГБ и выше нужно брать, если вы любите сохранять фильмы в офлайне, музыку (много музыки), записывать длинные 4К ролики, или скачиваете все подряд и не удаляете годами. В 1ТБ смысла почти нет... Хотя, мой друг умудряется и такое количество памяти заполнить фильмами.

А вот 128ГБ встроенной и меньше критически не хватает, скачав пару тяжелых игр и приложений, Telegram, и записав пару роликов 4К вы окажетесь в ситуации "что бы удалить, чтобы освободить память, да поскорее, пока установка не отменилась... Черт! Отменилась". 64ГБ и меньше это вообще постоянная проблема с памятью, вечно приходится жертвовать каким-либо приложением/игрой, либо видеороликами с фотографиями, либо телеграмом. 32ГБ просто промолчу... Это невозможно использовать в 2023 году, если у вас в целях не звонилка, конечно, в таком случае даже 16ГБ будут жить, трудно, но жить.

Выбор типа дисплея — сугубо личное решение, но для игр и экономии энергии конечно лучше взять Amoled. Если с шимом проблем нет, то берите Amoled и даже не думайте. Если имеются проблемы с шимом, или работаете с графикой — привет IPS. В плане разрешения экрана — чтобы экономить, необходимо брать Full HD или Full HD+, поскольку в 2К смысла даже в 2023 году, даже на флагманах не вижу. В таком случае даже Snapdragon 8 gen 2 не может обеспечить работу в 120 Гц в играх и тяжелых приложениях, так что, выбор за Full HD конечно же.

Наконец с батареей все просто — от 4500 мАч и выше, все что ниже рассматривайте как устройство на постоянной зарядке.

Разобрались с характеристиками, можно перейти и к выбору устройства: дешевого, сердитого, и мощного за малую сумму, все про Poco и Xiaomi, и мы начнем именно с народной легенды игрового мира Poco, суб-бренда Xiaomi.

Poco X3 Pro:

Народная легенда всех мобильных геймеров, которые не имеют деньги на нормальное флагманское устройство. В целом, можно отнести к бюджетному решению, поскольку за мощное устройство у вас просят всего 33 тысячи рублей, при этом вы получаете действительно хороший процессор и 8ГБ оперативной памяти и 256 встроенной. Можно взять решение на 6ГБ оперативной, но за 27 тысяч рублей.

За 33 тысячи вы получаете экран с разрешением 2400х1080 и размером в 6,67 дюйма (лопата), это Full HD IPS матрица с поддержкой 120 Гц (стандарт для игр 2023 года, даже в бюджетных устройствах обязаны ставить герцовку не ниже 90). Число пикселей на дюйм (PPI) - 393, и самое главное это очень маленький вырез для фронталки по центру экрана, он почти не бросается в глаза. Сами рамки довольно большие, но почти симметричные, не флагман Iphone конечно, но тоже весьма неплохо.

За производительность монстра отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 860 с частотой 2960 МГц, это 8 ядер и Adreno 640. Процессор уверенно набирает 639.148 баллов в AnTuTu (флагманы на 8 Gen 2 берут 1,3 миллиона баллов). Смартфон поддерживает SD карту, потому можно добавить встроенной памяти для фотографий и видео, тут уже можно рассматривать к покупке даже версию на 128ГБ встройки. В убийце всех устройств Genshin Impact смартфон выдает на высоких настройках 35 FPS, в остальных играх все хорошо, даже в новый CarX Street без оптимизации можно поиграть на минималках со стабильными 30 кадрами (это максимум в игре).

Камера здесь на 48 МП, имеется сверхширик и макро-сенсор, поддерживается съемка в 4К разрешении, а фронталка может снимать в 20 МП, поддерживается 3,5мм для подключения проводных топовых наушников. По дизайну камера весьма неплоха, как и все флагманы прошлого года, когда пошла мода на крупный блок камер по центру, отвращения не вызывает, а вот царапается очень просто, хотя смартфон прошел тесты на прочность. Смартфон сделан из пластика, защищен по стандарту IP53, может упасть в лужу и не умереть. Весит 215 Грамм, работает на Android 11.

Отмечу, что есть поддержка NFC, можно использовать смартфон для бесконтактной оплаты. Galileo, GPS, ГЛОНАСС включены, есть ИК-порт и стандарт Bluetooth 5.0. Аккумулятор на 5160 мАч (процессор не самый энергоэффективный, но держать зарядку день при отсутствии игр будет). Поддерживается быстрая зарядка за час, Gorilla Glass 6, отпечаток пальца сбоку и сканер лица, и стереодинамики.

В общем и целом народное идеальное решение даже в 2023 году, за умеренную цену, для всех типов геймеров и пользователей социальных сетей. Правда камера не топ, и это Poco (Xiaomi) с посредственной прошивкой.

Poco X4 GT:

Слышал я краем уха, Poco удалось сделать хорошее устройство за умеренные деньги, и это Poco X4 GT за 31 тысячу рублей в комплектации 8/256, можно сэкономить и купить 8/128 за 27 тысяч рублей. Отличное игровое решение в 2023 году для любых игр и задач, включая рендер, съемку, ютуб, социальные сети и телеграм. С топовым экраном прям все хорошо, и он позиционируется как народник в играх.

Разработчики за такую малую цену предлагают экран с разрешением 1080 x 2460 пикселей и размером в 6,6 дюйма (лопата), матрица IPS LCD щадит ваши глаза и оберегает от жестокого шима, стандартное соотношение сторон 20:9 позволит адекватно смотреть все ролики, а плотность 407 точек на дюйм это отличный результат для 30 тысяч рублей. Яркость 500 нит в базовом использовании позволяет пользоваться устройством даже на солнце, в жаркий день на пляже (только не играйте, это смерть для устройства из-за троттлинга и нагрева, и не смейте заряжать на солнце быстрой зарядкой...). Экран защищен Corning Gorilla Glass 5, может падать на землю, и не потеряет свои игровые 144 Гц. Если важно, то вот время отклика - 24 мс. Частота работы сенсора тоже увеличена до 270 Гц, это существенно улучшает реакцию в динамичных играх типа PUBG и Call of Duty. Есть поддержка HDR10 и Dolby Vision.

Производители собрали устройство из пластика, везде только пластик и защита по сертификации IP53 (в лужу упадет, будет жив). Сканер отпечатка пальцев установлен в кнопку сбоку, а экран покрывает 85% смартфона. Он довольно легкий - 200 грамм.

Работает зверь на процессоре MediaTek Dimensity 8100 с частотой 2850 МГц (8 ядер), графика - Mali-G610 MC6. Процессор набирает в AnTuTu 825910 баллов, или 3695 в GeekBench в многоядерном тесте. В 3DMark успешно берет 5836 баллов. Правда у процессора посредственная стабильность - 61%, это означает, что в теплой комнате или перед вентилятором, вам, скорее всего, придется охлаждать руки и охлаждать телефон, прежде чем сыграть очередной матч в игре — иначе, закономерный троттлинг, падение яркости и FPS неизбежно. Увы. Однако несмотря на такую стабильность, телефон выдает на максимальных настройках в Genshin Impact 45 FPS в среднем, в остальных играх проблем нет от слова совсем, даже в CarX Street. Побегает еще пару лет, но со стабильностью беда, не поспоришь.

Телефону дали 8ГБ оперативной памяти и 128/256ГБ встроенной с типом LPDDR5 и UFS 3.1 (топчик для прошлого года). Но, без карты памяти. Работает устройство на Android 12 с обновлением на 13, и MiUi 13 (вроде получит MiUi 14).

Батарея на 5080 мАч позволяет использовать устройство весь день в базовом сценарии, а при игровом сценарии часов пять, мощность зарядки на 67 Вт позволяет зарядить смартфон за час, а то и быстрее. В режиме ожидания работает 123 часа.

Основная камера здесь на 64 МП, разрешение фото - 9248 x 6936 (до флагмана далеко). Есть слабая стабилизация и зум, и запись в 4K/30 FPS либо 1080/60 FPS. Есть сверхширик на 8 МП и макро-сенсор на 2 МП. Фронталка на 16 МП может снимать в 1080/60 FPS (Xiaomi 13 только в 1080/30 FPS, уделали флагмана).

Имеется NFC, можно оплачивать без карточки, ИК-Порт и все основные бенды для 4G. Правда версия USB 2 огорчает, передавать файлы будете очень долго с ПК и на ПК. eSim нет, 5G - да. Имеется 3,5мм для подключения геймерских наушников и стереодинамики, а также Dolby Atmos. В комплект ложат чехол и защитную пленку.

В общем и целом отличное геймерское решение, но только если в вашей комнате холодно.

Black Shark 4:

Неплохое решение за 32 тысячи в комплектации 12/256 ГБ. Данный смартфон уже ориентирован только на геймеров, мобильных. Компания Xiaomi создала специальную линейку смартфонов Black Shark, с улучшенным охлаждением на топовом процессоре. При этом цена остается приемлемой, производительность хорошей, а все остальное — как и на всех геймерских устройствах. То бишь, про камеру можно забыть, она здесь просто чтобы была. Дизайн здесь тоже посредственный, но за то имеется неплохой экран.

Создатели решили поставить сюда экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей, это матрица Super Amoled с соотношением 20:9, и размером в 6,7 дюйма (лопата). Плотность пикселей - 395, а герцовка как раз для геймеров - 144. Пиковая яркость в 1300 нит позволит играть даже на солнце, при этом можно бороться с шимом благодаря функции DC Dimming. Учитывая отличное время отклика в 8.5 мс, все очень даже неплохо, но только для игр. При этом шим не заставит вас плакать по ночам от боли в глазах.

Корпус сделан, внимание... Из стекла и металла! Победа, в бюджетном устройстве хорошие материалы. При этом защиты от воды здесь нет, вообще никакой. Сканер отпечатка пальцев установили сбоку в кнопку.

За работу устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G, довольно горячий камень, но при должном охлаждении выдает отличный FPS. Максимальная частота камня - 3200 МГц, а графика здесь - Adreno 650. В AnTuTu процессор почти набрал 700 тысяч баллов, а в Geekbench 1025 и 3440 в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. В 3DMark устройство взяло отметку в 4295 баллов, и самое интересное это стабильность - 99%. Короче говоря, будете играть с одинаковым FPS все время. Смартфон без проблем выдает 60FPS в Genshin Impact, в других играх соответственно никаких проблем не будет, даже в CarX Street на максимальной графике.

Разработчики не поскупились и создали комплектацию 12/256ГБ, экономить пару тысяч на памяти точно не стоит. Установлена оператива LPDDR5 и накопитель на 256ГБ со стандартом UFS 3.1, но без карты памяти. Устройство работает на Android 11/Joy UI 12.5.

Питает зверя аккумулятор на 4500 мАч с зарядкой на 120 Вт, однако беспроводной и реверсивной зарядки нет. Полная зарядка устройства займет примерно 25 минут, за один прием пищи успеет зарядиться несколько раз. Заряда должно хватать на полноценный рабочий день без игр, а вот с играми придется делать зарядку каждые 5-6 часов. В ожидании работает 80 часов.

По камерам тут все не так радужно, как по железу: 48 мегапикселей с разрешением 8000 x 6000, без нормального зума и стабилизации, но процессор позволяет записывать видео 4K/60FPS. Также разрешена замедленная съемка, имеется сверхширик на 8 МП и макро на 5 МП. Фронталка выдает 20 МП и записывает видео в 1080/30FPS.

Версия USB - 2.0. NFS позволит расплачиваться за покупки смартфоном, поддерживаются основные бенды и Wi-Fi 6, но без eSim. 5G также можно будет использовать в будущем. Стереодинамики прилагаются, 3,5мм для подключения наушников тоже есть. Dolby Atmos есть, а вот чехла в комплекте нет.

Huawei Honor 70 5G:

Бюджетное, но элитное решение от компании Huawei за 45 тысяч в комплектации 8/256ГБ. Можно взять версию на 8/128ГБ и сэкономить порядка десяти тысяч рублей, цена сильно зависит от прошивки и региона продажи. Данный смартфон позиционируется как сбалансированное решение за умеренные деньги, но процессор здесь довольно стабильный - Snapdragon 778 5G.

Здесь установлен экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей и матрицей OLED, 6,67 дюйма с PPI 395 и яркостью до 800 нит (755 по тестам). Частота обновления экрана - 120 Гц, есть новейший HDR и время отклика всего 2 мс. Цветовой охват и топовая матрица позволяют работать даже с графикой и монтажом в специальных программах, а соотношение экрана к корпусу 90.8% говорит нам про буквальное отсутствие рамок. Да, их здесь почти нет, да и сам экран загнут. Фронталку установили по центру в экран, вид не портит. В общем на вид экран сочный и красивый, даже не стыдно показать это на публику.

Разработчики использовали пластик для рамки и стекло для задней панели, защиты от воды нет, а градиент есть. Изогнутое стекло защищено, но не с помощью Gorilla Glass.

За производительность отвечает топовый бюджетный процессор от Qualcomm - Qualcomm Snapdragon 778G Plus с частотой 2500 МГц. Улучшенное видеоядро Adreno 642L позволяет устройству выдать в тесте AnTuTu 540 тысяч баллов, а в Geekbench 924 и 2795 баллов. В 3DMark устройство отбилось с результатом в 2637 баллов, стабильность хороша. Оперативная память - 8ГБ типа LPDDR4X и накопитель до 512ГБ с UFS 3.1. Устройство работает с коробки на Android 12 и Magic UI 6.1. Смартфон выдает стабильные 40 кадров в Genshin Impact, в других играх все еще лучше, но в новейших проектах, вероятно придется снижать графику.

Аккумулятор тут довольно крупный, как для бюджетника Huawei - 4800 мАч с блоком зарядки на 66 Вт. Имеется реверсивная зарядка, но без беспроводной. Телефон заряжается до 100% за примерно час, может чуть меньше. Батареи хватает на целый день при умеренном использовании, и даже посидеть в социальных сетях можно не опасаясь за аккум, а вот в играх живет 5 часов.

Камера на 54 МП помогает делать красивые фотографии, а софт Huawei позволяет сделать отличное фото для социальных сетей. Да, разрешение не такое и большое, крутой стабилизации нет, и съемка только в 4K/30FPS, но софт решает. На блоке по центру расположилось три камеры: основа, сверхширик на 50МП и слоу-мо на 2МП. Фронталка снимает в 1080/30FPS.

Есть NFC, 5G, и USB Type-C 2.0. Правда динамики тут моно, конечно, не смертельно, но стерео брать предпочтительнее. 3.5мм не дали, подключить наушники только через переходник либо Bluetooth гарнитура.

В общем и целом смартфон неплох за свои деньги для пользователей, которые хотят и поиграть, и что-то сфотографировать.

realme GT Neo 3T:

realme GT Neo 3T - отличное решение для гейминга в 2023 году за умеренную цену в 34 тысячи рублей за комплектацию 8/256ГБ. В смартфоне установлен отличный горячий камень от Qualcomm, хороший экран с 120 Гц, и DC Dimming против шима. Китайцы вперед!

Китайцы оснастили устройство экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей и матрицей Amoled, опять-таки имеется функция DC Dimming против шима, потому с глазами все будет нормально, даже после активного дневного пользования. PPI - 397, и 120 Гц обеспечивают плавную работу в играх. Но главное, это время отклика в 1 мс, не каждый флагман позволит себе такое. А еще здесь очень и очень маленькие рамки с установленной сбоку фронталкой, если подобрать хороший цвет то можно сделать красивое устройство. И экран не закруглен, случайных нажатий в отличие от прошлого не будет.

Смартфон полностью выполнен из пластика и не имеет влагозащиту, а вот сканер отпечатка встроен под экран. Но самое интересное это конечно процессор — горячий камень производства Qualcomm - Qualcomm Snapdragon 870 с частотой 3200 МГц и видеоядром Adreno 650. В бенчмарке AnTuTu выдает 703 тысячи баллов, а в Geekbench 1015 и 3172 баллов соответственно. В 3DMark выдал 4245 балла и получил стабильность в размере 99%, отличный результат для горячего камня. ОЗУ - 8ГБ типа LPDDR4X и встройка 128/256ГБ UFS3.1 без карты памяти. Смартфон хорошо работает в играх, не троттлит, и выдает в Genshin Impact стабильные 50FPS. В других играх можно получить результат даже в 120FPS (Moba например). В PUBG: New State тоже все плавно и без существенного нагрева, частоты и яркость не сбрасывает, Realme сделала отличное охлаждение в бюджетное устройство. Из коробки работает на Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI, она очень похожа на Oxygen OS, то бишь отличная производительность и плавность работы вкупе с энергоэффективностью и отсутствием багов и глюков со временем. Устройство обновилось до последнего Android. Оболочка позволяет настроить почти все аспекты под себя, в нашем случае под отличную производительность и энергоэффективность с сохранением автономности.

Что же по части автономности? Аккумулятор на 5000 мАч позволяет играть в игры почти 6 часов без остановки, и использовать смартфон на работе хоть целый день, сидя в социальных сетях. Заряжается за 40 минут благодаря блоку на 80 Вт, но не поддерживает реверсивную и беспроводную зарядку.

Камера на 64МП позволяет снимать в 4K/60FPS, имеется сверхширик на 8МП и макро на 2МП. Фронталка, как всегда, снимает в 1080/30FPS.

Здесь есть NFC для оплаты в магазинах без карточки, UFC 2.0 и расширение оперативной памяти за счет встроенной. Конечно, есть 5G, но нет eSim. За то в этот раз добавили стереодинамики, но забыли выпилить место для 3.5мм чтобы подключать геймерские наушники. Dolby Atmos поддерживается.