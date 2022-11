За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Need for Speed очень старая серия игр, она берет начало аж из 1994 года, за это время к разработке приложили руку самые разные студии: Criterion Games, Black Box, slightly mad studios и другие. Одни игры вышли отличными и популярными, люди их любили и искренне ждали продолжения, другие проекты проваливались, но до сегодняшнего дня не было ни одного весьма огромного провала, такого, чтобы серия закрылась насовсем.

Когда мы говорим про Need for Speed, что сразу приходит на ум фанатам? Конечно, это зависит от того, когда человек начал играть в серию, однако, скорее всего, многие вспомнят первый Most Wanted, Undeground 1 и 2, Shift, Hot Pursit. Когда мы говорим про Heat, 2015, Payback – зачастую многие сразу говорят, что эта игра недостойна внимания и она плоха. Может быть, в этом есть доля правды, но если разобраться, новые игры NFS в разы лучше старых: физика, графика, контент и геймплей с сюжетом.

Почему людям не нравится играть в новые NFS, и почему некоторые даже отказываются попробовать? Ностальгия делает свое дело, ведь во времена Most Wanted жилось легче, хотя сама игра объективно не идеальна, никакой сложности и нормальной физики.

Но наконец в 2022 году за работу над NFS вновь отвечает Criterion Games, легендарная для ветеранов студия, которая работала над такими играми, как:

Hot Pursuit 2010;

Most Wanted 2012;

Burnout;

Помогала в создании Rivals и Battlefield 2042;

Но, что же должна сделать студия, чтобы вернуть доверие старых фанатов с помощью NFS: Unbound? Конечно, учтем то, что доверие уже немного упало из-за мультяшного стиля смешанного с реалистичными автомобилями и красивым городом.

Эффекты:

Очевидно, что фанаты желают вернуть стилистику Hot Pursit или Underground – ночные гонки и суровые погони с полицией, реалистичная графика и физика, классный сюжет с частичкой боевика. Частично в этом Criterion уже провалилась, решив использовать «аниме-стилистику», если честно, увидев первые кадры и персонажей с этими мультяшными эффектами на автомобилях стало очень плохо и грустно, тогда я подумал «это конец, видимо ожидать нормальную гонку в этом году не придется». Сейчас же разработчики нас заверили, что частично эффекты можно будет отключить, а персонажей все равно не часто будешь видеть на улицах города, так что стилистика вполне уже подходит под описание «реалистичности» - ночной город очень красив, много неона, вкупе с проработанными модельками автомобилей и более «умной» полицией, ожидания повышаются.

Именно после публикации геймплейного ролика пару дней назад, где показали активную погоню (увы, с эффектами), я решил добавить игру в список желаемого, если разработчики продолжат радовать таким образом, проект определенно будет стоить своего предварительного заказа в ультимативном издании.

Погони, сложность и искусственный интеллект:

Те, кто пробовал играть в Need for Speed: Heat, определенно знают, какая агрессивная и жестокая полиция получилась у Ghost Games. Копам плевать на свою безопасность, государственные автомобили, знаки, деревья и трафик – они крушат все, врезаются в вас, а их главная задача, похоже не нейтрализовать вас и арестовать, а просто убить с помощью тарана в ближайший столб. Все копы летают, спавнятся буквально у вас за спиной и оторваться от них сложно – это хорошая сторона, сложность и риск, вот что должно обязательно перейти в Unbound, но Criterion должна добавить ума полиции, я хочу, чтобы полицейские использовали адекватную тактику поимки, которая похожа на действия полиции в реальных условиях в США. Пусть сложность остается такой же, риск потерять автомобиль и все деньги с репутацией – это хорошо, и определенно добавляет плюсик к Heat.

Сложность в прохождении гонок тоже должна оставаться, я хочу испытывать сложность при прохождении гонок – врезался в трафик или бордюр, у тебя почти не осталось шансов на победу над соперниками.

Режим игры за полицию:

Какой бы плохой не была Rivals от «Ghost Games», она запомнилась мне в первую очередь режимом игры за полицейского, это интересный опыт, а если суметь перенести данный режим в мультиплеер – это идеально. Unbound определенно должен получить такой режим, может не сразу, может с каким то крупным обновлением спустя несколько месяцев – но должен получить. Это интересно и революционно для новых NFS.

Мультиплеер, с множеством активностей, и сложность в коллекционировании автомобилей:

Конечно, не все любят сложность в добыче и коллекционировании автомобилей, но в той же Forza Horizon мне дико не хватает такой сложности, мне слишком легко получать автомобили и спустя несколько десятков часов теряется интерес к коллекционированию, что очень неприятно, ведь я люблю всяческие ККИ, особенно связанные с техникой и автомобилями. Игра не должна быть полностью про гринд, игрок не должен зарабатывать на один ржавый автомобиль десятками часов, как например в GTA: «псевдо-рп или замена реальной жизни», но и в то же самое время игрок не должен получать автомобиль каждую минуту, должен быть баланс – допустим по 1 крутому автомобилю в несколько часов, можно сделать эксклюзивные автомобили выдающиеся только в качестве приза за определенный «онлайн-турнир», где необходимо показать свой скилл и победить остальных игроков. Это в первую очередь добавит активностей в онлайне, во-вторых, это добавит желания коллекционировать редкие автомобили, и не убьет желание играть в игру через несколько часов из-за своей простоты. Need for Speed – не должна быть песочницей, где ты развлекаешь сам себя, это поле занято за аркадной Forza Horizon. Если я хочу просто развлечься в фановых режимах на любом автомобиле, я зайду в Forza, а если я захочу побороться за призы – NFS. Примерно так, я вижу хорошую сложность в коллекционировании.

Мультиплеер должен иметь множество режимов, тут все просто, иди к Forza Horizon и черпай идеи сколько тебе заблагорассудиться. Неплохо создать рейтинговый режим, с уникальными наградами, сезонные испытания, и вполне можно добавить баттл-пас с наградами, я не против такой активности, она стимулирует играть в игру после покупки премиум-линейки наград (хотя не во всех играх так это работает, иногда возьмешь себе батл-пасс, и забудешь про него на несколько месяцев, а когда остался день ты начинаешь играть часами, чтобы нафармить все оставшиеся награды и не потерять деньги впустую).

Итоги:

NFS: Unbound имеет все шансы на успех вернуть бывалую популярность серии, я как ветеран действительно начал надеяться на хороший проект от Criterion Games. Хотя и вышло всего несколько трейлеров, большинство кадров геймплея меня порадовали, приятная графика, красивый ночной город, проработанные модельки автомобилей игрока и полиции, и вроде умная полиция с множеством различных классов. Вроде как может появиться аналог сезонам, как в Forza Horizon (календарик в последнем ролике говорит именно об этом), и будет подобие еженедельных онлайн-турниров с наградами, надеюсь конечно эксклюзивными, чтобы было желание оттачивать навыки езды в новом NFS, вероятно там понадобится вносить первоначальный взнос в кредитах, которые зарабатываются во время ночных гонок и погонь.

В остальном Criterion Games довольно просто не испортить игру, просто добавьте вышеназванное, сохраните физику, улучшите графику, поменяйте сюжет на что-то более схожее на серию фильмов «форсаж» и успех не заставит себя ждать.

Старые NFS, так и останутся «добротными играми», но которые определенно стали хуже новых гоночных игр от EA, не давайте себе замылить глаза ностальгией, смотрите на вещи здраво, и поймете, что серия еще не в таком тупике, как например Battlefield или FIFA, но это совсем иная история, она никоим образом не относится к сегодняшней теме.

Что из себя представляет NFS: Unbound по описанию, какой ценник и доступность в регионах с санкциями (Беларусь и Российская Федерация:

Гоняйте до самого верха, но не падайте духом. Обгоняйте копов и участвуйте в еженедельных отборочных соревнованиях The Grand - лучших уличных гонках. Соберите в своем гараже точно настроенные, индивидуальные тачки и озарите улицы своим стилем. - описание Steam.

Unbound - улучшенная версия Heat, с невероятным количеством деталей тюнинга и раскрасок. Эта игра точно понравится любителям по залипать в редакторе, создавая очередную ливрею, чтобы после похвастаться своим творчеством. В игре на релизе будет присутствовать более десяти тысяч различных деталей: начиная от аниме-эффектов во время погони, и заканчивая платными боди-китами от создателей игры, которые меняют общий вид автомобиля до неузнаваемости, хотя показанные боди-киты выглядят если честно, по-колхозному. В общем разработчики уже готовы запускать систему, которая отожмет у вас все деньги до последней копейки, и даже попробует забрать то, чего нет, будьте осторожны, особенно если вы любитель "мультяшных", розовых аниме скинчиков на автомобили, и любите автомобили.

18 октября разработчики также в кратком ролике показали полицейские погони, времени на то, чтобы разобраться в новых системах очень мало, но выглядит добротно — мне понравилось, пока что разработчики справляются с задачей и поддерживают у меня интерес к игре, и пока я готов к приобретению предварительного заказа, просто выкатите еще пару роликов, и добейте мои сомнения в качестве.

А вот если вы из Российской Федерации или Беларуси, для вас плохие новости (на самом деле к ним уже все привыкли) - данную игру приобрести в этих регионах не выйдет. Необходимо сменить его (если вы этого не сделали раньше), либо искать того, кто готов подарить проект на ваш регион, за умеренную переплату. А вот основные регионы, где выгодно взять проект, и сложно попасть под блокировку аккаунта Steam:

Украина - 2842 рубля или 1699 гривен. Казахстан - 22999 тенге или 3041 рубль. Аргентина - 8999 песо или 3546 рублей. Сложный регион, но самый выгодный Китай - 248 юаней или 2099 рублей. Польша и Турция - 3900 рублей.

Как видите, турецкий регион потихоньку становится совсем убыточным, и не подходит для экономии на покупке игр, как минимум от крупных компаний, да и Steam выкатила новые подсказки по региональным ценам, все таки лучше остаться на своем СНГ регионе, нежели искусственно переезжать в Турцию, на крайний случай ищите друзей из Китая, там всегда дешево, все крупные тайтлы покупать выгодно именно оттуда, только пополнять баланс немного сложно, и провести первую покупку должен житель Китая.

Ценник по регионам для Palace Edition немного отличается, Филиппины внезапно подскочили до пятого места, а Турция вообще вылетела из видимого топа, что вновь доказывает "выгоду" региона в конце октября 2022 года. NFS: Unbound выйдет 2 декабря на ПК и некстген консолях, у меня все.