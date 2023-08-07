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OSINT существенно улучшает обработку разведданных и прогнозирование в США

Разведка с открытым исходным кодом, или OSINT, значительно улучшила в последнее время обработку в США разведывательных сведений, ведение аналитического прогнозирования и планирование военных операций.
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Как свидетельствует поступающая из США информация,  разведка с открытым исходным кодом, или OSINT (Open Source Intelligence), значительно улучшила в последнее время обработку разведывательных сведений, ведение аналитического прогнозирования и планирование военных операций. С использованием OSINT аналитики могут скорректировать свои предположения, обогатить их, сравнить, подтвердить. И все это с минимальными затратами.

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В 1999 году американский хакер Эрик Рэймонд опубликовал эссе " The Cathedral and the Bazaar", в котором изложил принципы «открытого исходного кода». Там Рэймонд рассказывает о разработке операционной системы Linux и программного обеспечения Fetchmail, раскрывает фундаментальные различия между процессом разработки этого программного обеспечения с открытым исходным кодом и процессом разработки программного обеспечения Emacs и gcc. «Cathedral», в его представлении, соответствует «классическому» способу разработки программного обеспечения, то есть организованной, многоуровневой, разобщенной структуре с армиями программистов, отладчиков, разработкой годами продукта, который часто несовершенен или на момент выхода даже уже отстает от потребностей быстро развивающегося рынка. Совершенно  иным ему видится «Bazaar» - философия Linux, то есть открытый исходный код, которым свободно пользуются и который позволяет его пользователям вносить в него улучшения и изменения. Это сетевая логика в сравнении с вертикальной иерархией.

Революционное использование разведывательными службами США OSINT началось на заре 2010-х годов. Тогда Америка вела активную борьбу с терроризмом. Несмотря на свои возможности глобального наблюдения, американская разведка в тот период с трудом идентифицировала своих врагов внутри отдаленных долин Афганистана или в пустыне Ирака. Однако, хотя террористы умели прятаться от спутниковой разведки, у всех них были телефоны, благодаря чему и быстрому анализу социальных сетей в сочетании с данными геолокации, американцам удалось совершать целенаправленные их уничтожения с помощью беспилотников, управляемых на расстоянии 10 000 километров. Уже тогда использование OSINT впервые продемонстрировало свою военную ценность в сравнении с использованием разведкой электронных средств и человеческих ресурсов.

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С экспоненциальным ростом цифровых сведений общедоступного или коммерческого типа в военной разведке, файлов cookie, IP-адресов, «постов» в соцсетях, веб-страниц, волновых файлов, фото, видеоизображений и прочей «цифровой пыли»  по всему миру, OSINT предложило секретным службам США обойтись для их анализа «минимальными» средствами, по сравнению с прежними традиционными.

И, как указывают американские СМИ, именно такое сопоставление военной информации, коммерческих спутниковых снимков, социальных сетей и данных геолокации позволило США еще в 2021 году предсказать начало российской спецоперации на Украине. С использованием OSINT разведывательное сообщество США быстро оценило ситуацию на основе рога изобилия  поступившей информации. Алгоритмы, основанные на ключевых словах национального языка, позволили мгновенно идентифицировать интересовавший американских военных контент, классифицировать его, анализировать, синтезировать. Программное обеспечение для распознавания и просмотра крупномасштабных видеороликов, в частности, SunCalc, помогло определить точное время снимка на основе длины и расположения теней…

Кроме того, открытые источники помогли «управлять» общественным мнением, например, публикуя конфиденциальную информацию в открытом доступе, без риска скомпрометировать секретные источники, как это было видно с начала украинского кризиса. Вооруженная огромным объемом данных, разведка США смогла перерабатывать их по ходу дела, оказывая постоянное давление на своих противников, взяв определенную инициативу в общении.

В течение восемнадцати месяцев, указывают аналитики НАТО, благодаря систематическому анализу астрономического количества информации из открытых источников, американская разведка получала объективную информацию о развитии украинского конфликта. Обрабатывая данные, которыми делятся в социальных сетях, OSINT смогла анализировать передвижения российских военных, составлять точный отчет о их неудачах и успехах, документировать военные инциденты...; с помощью данных геолокации определялось скопление солдат и сопоставлялись изображения, полученные с военных спутников. Благодаря объединению данных использования электронных и людских средств разведки аналитики смогли уточнить свои предположения, обогатить их, сравнить, подтвердить - и все это с минимальными затратами. В недавнем отчете RUSI - Королевского Института исследований обороны и безопасности Объединенных служб Великобритании, стоимость использования OSINT оценивается в 1% от общего бюджета анализа разведывательных сведений. Со своей стороны, Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) оценивает долю участия OSINT в обработке информации в 80%.

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В указанных условиях, согласно публикуемым американскими СМИ сведениям, соответствующие спецслужбы США, для более активного последующего внедрения в свою практику OSINT намерены увеличить набор не только специалистов по информационным профессиям, владеющих новейшими инструментами, но и экспертов по анализу поступающих сведений, способных обрабатывать огромные объемы данных, лингвистов, поведенческих психологов, программистов, способных разрабатывать проприетарные алгоритмы. Одновременно с этим в их планы входит налаживание партнерских отношений с коммерческими субъектами, крупными компаниями, привыкшими работать с государством, или стартапами, располагающими огромными массивами цифровых данных. В этой связи ожидается, что в ближайшее время в США будет происходить дальнейшая стандартизация протоколов и процедур для улучшения анализа неструктурированных баз данных, что является необходимым условием для лучшей интеграции исходной информации из открытых источников с традиционными источниками.

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