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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC

GeForce RTX 3050 остаётся одной из самых недорогих видеокарт с поддержкой трассировки лучей и может подойти для офисной работы и игр в разрешении FHD с включенным DLSS.
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Оглавление

Вступление

Делать обзор по графическому ускорителю GeForce RTX 3050 в 2025 году – это странное занятие, особенно когда уже вышли RTX 5080 и RTX 5090. Однако всё не так просто, ведь не все люди достаточно обеспеченные, и кто-то подыскивает себе видеокарту по карману. В линейке NVIDIA RTX 4000 не было видеокарты с индексом 50, поскольку дядя в куртке решил немного набить карманы и самой младшей версией стала RTX 4060.

Я давно подыскивал замену GT 1030, но в итоге так и не нашёл её – везде требуется дополнительное питание, а это не всегда удобно. Присматривал также модели на RTX 3050, но нашёл только с объёмом памяти на 6 Гбайт, и она получалась достаточно громоздкая в пассивной модификации. В итоге я забил на эту затею и купил RTX 4060, но с одним вентилятором для компактных ITX сборок, чтобы карта не выступала за пределы материнской платы. Покупал в прошлом году за 30 000 рублей. В то время новые карты на базе RTX 3050 стоили 23-25 тысяч рублей, и мне было проще доплатить за новую в магазине. Да, для кого-то это бесполезный мусор, который ничего не может без DLSS с апскейлером и генератором кадров, но для FHD вполне хватает, а RTX 3060 стоила местами даже дороже (если говорить о новой карте в магазине), возможно из-за наличия 12 Гбайт видеопамяти.

Кроме этого, видеокарты GeForce RTX 3050 и RTX 4060 достаточно близки по потребляемой мощности. Это где-то 115 Вт. Кодовые обозначения чипов отличаются только буквами, а индекс 107 у них одинаковый. Объём видеопамяти одинаковый, как и её шина. Поэтому карты легко перепутать. Тем не менее, RTX 3050 остаётся одной из самых недорогих видеокарт для доступа к волшебным лучам дяди Хуанга. Сейчас отрыв в цене между поколениями заметно увеличился. Поэтому может прийти мысль, что для развлечений сегодня вполне хватит RTX 3050, если сильно не задирать настройки, а лучи включать просто для того, чтобы посмотреть на картинку.

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Так уж получилось, что у меня оказалась новенькая видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G в белом облачении, и я хотел посмотреть на неё в действии, а местами даже сравнить с RTX 4060, чтобы можно было понять, стоит ли переплачивать.

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Ventus – это самая доступная линейка компании MSI, и мы таких моделей ещё не рассматривали. Сегодня мы практически сорвали джекпот – бюджетную карту на бюджетном графическом процессоре NVIDIA RTX 3000 серии.

Упаковка и комплектация

Упаковка выглядит несколько проще, чем на более дорогих версиях карты того же производителя. Она изготовлена из плотного картона и сверху мы видим цветную полиграфию. Габариты достаточно скромные потому, что карта относительно компактная и комплект поставки не большой.

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Спереди мы также можем заметить крупное изображение устройства на сером фоне, который имитирует клубы дыма. При этом на упаковке карта сразу в белом оформлении.

В левом верхнем углу находится эмблема серии MSI Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа есть зелёная вставка с указанием графического ускорителя.

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На обратной стороне коробки также есть вставка с фрагментом изображения устройства. У модификации Ventus подсветки обычно нет, и на верхнем торце кожуха мы видим только надписи. На этой стороне упаковки можно обнаружить несколько вставок с текстом, где описаны ключевые особенности устройства: Dual FAN, Backplate, Afterburner и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 500 Вт.

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Открыв коробку, сверху видим пару инструкций и каркас из вспененного полиэтилена.

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В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта.

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Дизайн и особенности

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Габариты видеокарты составляют: 205 х 112 х 45 мм, масса – 570 г. Для сравнения те же характеристики у моей видеокарты на базе чипа RTX 4060: размеры 163 х 117.6 х 39.5 мм, а масса – 520 г. Потребляемая мощность видеокарт одинаковая, поэтому требования к блоку питания также не отличаются.

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Карта по габаритам и весу получается не совсем компактная. Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

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Может показаться, что карта совсем маленькая, но это иллюзия. На самом деле она всё равно крупнее одновентиляторной модификации MSI GeForce RTX 3050 Aero ITX. Моя RTX 4060 по размерам скорее напоминает последнюю.

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Здесь есть как плюсы, так и минусы. Например, здесь вентиляторы останавливаются во время слабой нагрузки или её отсутствия. Радиатор получается немного крупнее, и он позволяет такой режим пассивной работы. На моей видеокарте он вращается постоянно, хоть и на минимальных оборотах.

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Внешне видеокарта смотрится хорошо благодаря белому оформлению. Однако всё равно можно заметить черные детали. Например, текстолит печатной платы и коннектор дополнительного питания. Можно было сделать их белыми? Скорее всего, но для этого потребовались бы дополнительные ресурсы в производстве, а здесь всё максимально унифицировано с другими версиями.

Сама видеокарта занимает два слота расширения.

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Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бекплейт). В данном случае она больше используется для защиты потому, что на ней нет термопрокладок, которые контактировали бы с печатной платой. Кроме этого, она пластиковая и поэтому тепло не проводит. Снимается она не так просто, поскольку сперва нужно снимать кулер.

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С обратной стороны платы находится множество керамических емкостей. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все расположены спереди.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по упрощённой схеме с одной секцией и двумя тепловыми трубками. Несмотря на скромные размеры кристалла, используется технология прямого контакта тепловых трубок. Они проходят по центру крупного алюминиевого основания сверху вниз. Графический процессор контактирует с ними через термопасту, микросхемы памяти – через тонкие термопрокладки.

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Далее уже из алюминиевого основания тепловые трубки расходятся и пронизывают массив алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм. Соответственно в месте контакта с кристаллом слой никеля снят и трубки сделаны заподлицо с алюминиевой пластиной.

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Сами наборные пластины радиатора тоже относительно крупные и их много. Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода необходимого количества тепла, для обеспечения работы карты в пассивном режиме. В спецификации указано 115 Вт, такое же значение указано в BIOS как лимит.

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Пластиковый кожух белый с серебристыми вставками. Он фиксируется четырьмя саморезами через специальные отверстия в пластинах. Вентиляторы здесь крепятся непосредственно к кожуху.

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Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются два вентилятора Hong Hua HA9015H12SC-Z с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 46.5 дБ.

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Это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и солидный запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно на треть от максимальной мощности. Спереди на всех находятся белые наклейки с логотипом компании MSI.

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Рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу и поэтому нужно хорошее давление, чтобы их продуть.

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Радиатор предназначен для отвода тепла от графического процессора и чипов памяти. Все остальные компоненты лишь обдуваются проходящим сквозь рёбра воздухом.

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Никакой дополнительной рамки на GPU тут нет. Память GDDR6 не такая прожорливая и поэтому питание для неё достаточно скромное. Для неё мы видим всего одну фазу.

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Слева и справа от графического процессора идут линии питания GPU, которых здесь всего четыре. Логику производителя понять можно. Чип потребляет меньше, значит и питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной.

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Основной ШИМ-контроллер распаян спереди. Это микросхема Richtek RT8845A.

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На каждую фазу приходится по три транзистора и одному драйверу. Видимо, четыре элемента дешевле одной DrMOS сборки, иначе непонятен смысл такой конфигурации. Также на каждую из четырёх фаз приходится по одной катушке индуктивности.

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По центру находится графический процессор NVIDIA GA107-350-A1, он же GeForce RTX 3050. Чип изготовлен на 21 неделе 2024 года. У RTX 4060 используется другой графический процессор с маркировкой NVIDIA AD107-400-A1.

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200 кв. мм выполненных по 8 нм техпроцессу Samsung. Четыре микросхемы памяти типа GDDR6 распаяны только спереди. Пустых мест нет, и в BIOS платы не упоминаются более ёмкие чипы. У RTX 4060 площадь чипа кристалла на четверть поменьше, но там используется другой техпроцесс от другой компании.

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Используются микросхемы производства компании SKhynix. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через обычный разъём 6-pin PCI-e.

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На задней панели размещен классический набор видеовыходов.

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  • 1x – DVI-D;
  • 1x - Display Port;
  • 1x – HDMI 2.1.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: JGINYUE B650I Night Devil;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гббайт DDR5-6000, Asgard (SKhynix);
  • Видеокарты:
  • MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X White 8 Гбайт (1830 / 2595 / 2125 МГц (ядро/boost/память));
  • GeForce RTX 4060 (1830 / 2595 / 2125 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, уровень шума составлял 27.2 дБ.

Тестирование

Конфигурация как раз более-менее реалистичная для этой видеокарты потому, что все комплектующие бюджетные и стоимость её низкая. Для неё же я использую обычно RTX 4060. Процессор, скорее всего, может прокачать даже карточку помощнее, но в данном случае этого не требуется.

Запустив утилиты, мы не увидим ничего нового и интересного. В общем всё урезано и обрезано по максимуму. Шина на обеих видеокартах та же самая PCI-e x8 Gen4. Причём, глядя на разъём это можно заметить по отсутствию дорожек к половине контактов. Шина памяти тоже всего 128 бит. Её пропускная способность оказывается очень маленькой для карты среднего уровня, и она даже меньше, чем на GeForce RTX 3060.

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При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются. Такая схема используется не впервые и крупный радиатор может справиться даже с более мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Выше уже упоминалось, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 46.5 дБ с расстояния 1 м.

В «бублике» вентилятор работает только на 48% от полной мощности, что составляет 1730 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 34.2 дБ на расстоянии 30 см. При максимальной нагрузке карта потребляет около 125 Вт, что достаточно скромно.

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Пора переходить к тестированию. Начнём с GeForce RTX 3050.

3DMark Speed Way:

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3DMark Time Spy:

450x211 28 KB. Big one: 1500x702 191 KB

3DMark Port Royal:

450x211 30 KB. Big one: 1500x702 196 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x211 28 KB. Big one: 1500x702 194 KB

Superposition 720P Low:

450x220 30 KB. Big one: 1500x734 244 KB

Superposition FHD Medium:

450x220 31 KB. Big one: 1500x734 246 KB

Cyberpunk 2077, FHD, Трассировка Ультра:

450x241 20 KB. Big one: 1500x804 119 KB

Cyberpunk 2077, FHD, DLSS производительность:

450x241 20 KB. Big one: 1500x804 119 KB

Теперь то же самое на RTX 4060.

3DMark Speed Way:

450x213 30 KB. Big one: 1500x709 206 KB

3DMark Time Spy:

450x213 29 KB. Big one: 1500x709 202 KB

3DMark Port Royal:

450x213 29 KB. Big one: 1500x709 191 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x213 29 KB. Big one: 1500x709 194 KB

Superposition 720P Low:

450x218 30 KB. Big one: 1500x728 242 KB

Superposition FHD Medium:

450x218 31 KB. Big one: 1500x728 241 KB

Cyberpunk 2077, FHD, Трассировка Ультра:

450x238 20 KB. Big one: 1500x792 121 KB

Cyberpunk 2077, FHD, DLSS производительность:

450x238 20 KB. Big one: 1500x792 119 KB

Производительность RTX 4060 я привёл просто для сравнения, чтобы можно было оценить разницу в сравнении с самой слабой видеокартой линейки RTX 4000. Понятно, что есть ещё RTX 4050 Laptop, но она используется только в ноутбуках.

Теперь посмотрим на нагрев MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G во время интенсивной нагрузки.

450x200 31 KB. Big one: 1500x667 154 KB

Крупная система охлаждения обеспечивает низкую температуру и скромный уровень шума.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 132 KB

Заключение

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC – красивая белоснежная видеокарта, которая может подойти для офисной работы, тестов материнских плат и игр. Вопреки ожиданиям, в 2025 году на ней можно неплохо побегать в Cyberpunk 2077 в разрешении FHD с включенным DLSS. Картинка может показаться великолепной, особенно если вы новичок в компьютерах, это ваша первая видеокарта и вам ещё просто не с чем было сравнивать.

Модель достаточно тихая. Это объясняется тем, что в режиме простоя вентиляторы отключаются, а в нагрузке потребление достаточно низкое и даже такая скромная система охлаждения отлично справляется. Задняя поверхность платы закрыта белой пластиковой пластиной. Это не только защищает её от механических повреждений, но и выдерживает общий стиль. Даже использование пластика тут не является минусом, ведь охлаждать тут особо нечего.

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Видеокарта сама по себе достаточно простая. Всего пять фаз питания, включая память. Четыре микросхемы GDDR6 составляют объём 8 Гбайт и шину 128 бит, как и у GeForce RTX 4060. Пропускная способность меньше за счёт частоты, но это уже особой роли не играет. Сам графический процессор урезан по максимуму и даже в его разгоне особого смысла нет. Всё это приведёт только к увеличению нагрева и шума. Производительность при этом вырастет незначительно. Например, догнать GeForce RTX 3060 не получится. C RTX 4060 такая же ситуация, но тут дело не в памяти, а самом видеочипе, который банально быстрее при той же потребляемой мощности, поэтому сегодня она смотрится поинтереснее, хотя стоит заметно дороже.

Основная целевая аудитория GeForce RTX 3050 – это нетребовательные геймеры c дисплеями FHD или пользователи, которым необходим вывод изображения на экран, если в процессоре отсутствует встроенная графика.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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