Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Разработкой и строительством инфраструктуры на территории Армении займется компания TRIPP, Вашингтон будет владеть в ней 74%, а Ереван — 26%.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в среду, 21 января, что его страна объединит свою энергетическую систему с соседним Азербайджаном. Выступая на парламентском форуме в Ереване, Пашинян не назвал сроков и не предоставил никаких подробностей проекта.

Премьер-министр Армении заявил, что соединение энергетических систем двух стран «облегчит импорт и экспорт электроэнергии». Пашинян добавил, что в конечном итоге это станет частью более крупного проекта – транзитного коридора через Южный Кавказ, который будет называться «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Ранее о подробностях проекта сообщало издание РБК. Инвестиционный проект предусматривает прокладку коридора через южную Армению, обеспечивая Азербайджану прямой доступ к эксклаву страны – Нахичеванской Автономной Республике – и далее к Турции, которая, как считается, является близким союзником Азербайджана.

В компании TRIPP Development Company, созданной для реализации проекта, Армения предоставит Соединенным Штатам 74% акций на 49 лет. Власти Еревана сохранят за собой оставшиеся 26%. Это обсуждалось в среду министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и США Марко Рубио на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В соответствии с контрактом, который включает строительство или модернизацию железнодорожной инфраструктуры, нефте- и газопроводов и оптоволоконных кабелей, американская компания получит исключительные права на развитие инфраструктуры с правом продления соглашения еще на 50 лет. В течение этого периода доля Армении в проекте увеличится до 49 процентов. Соглашение также передает Еревану полный суверенитет в вопросах таможни, налогообложения и безопасности.

С момента обретения независимости в 1991 году Армения и Азербайджан находятся в состоянии спора из-за Нагорного Карабаха. В августе прошлого года, после встречи с президентом Дональдом Трампом (Donald John Trump) в Белом доме, Ереван и Баку заключили мирное соглашение при посредничестве Соединенных Штатов. Хотя соглашение не было подписано, Азербайджан, после примерно 30-летнего перерыва, начал поставки бензина в Армению.