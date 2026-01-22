Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Транспортный коридор «Маршрут Трампа» соединит энергетические системы Армении и Азербайджана
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Разработкой и строительством инфраструктуры на территории Армении займется компания TRIPP, Вашингтон будет владеть в ней 74%, а Ереван — 26%.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в среду, 21 января, что его страна объединит свою энергетическую систему с соседним Азербайджаном. Выступая на парламентском форуме в Ереване, Пашинян не назвал сроков и не предоставил никаких подробностей проекта.

Премьер-министр Армении заявил, что соединение энергетических систем двух стран «облегчит импорт и экспорт электроэнергии». Пашинян добавил, что в конечном итоге это станет частью более крупного проекта – транзитного коридора через Южный Кавказ, который будет называться «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Может быть интересно

Ранее о подробностях проекта сообщало издание РБК. Инвестиционный проект предусматривает прокладку коридора через южную Армению, обеспечивая Азербайджану прямой доступ к эксклаву страны – Нахичеванской Автономной Республике – и далее к Турции, которая, как считается, является близким союзником Азербайджана.

В компании TRIPP Development Company, созданной для реализации проекта, Армения предоставит Соединенным Штатам 74% акций на 49 лет. Власти Еревана сохранят за собой оставшиеся 26%. Это обсуждалось в среду министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и США Марко Рубио на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В соответствии с контрактом, который включает строительство или модернизацию железнодорожной инфраструктуры, нефте- и газопроводов и оптоволоконных кабелей, американская компания получит исключительные права на развитие инфраструктуры с правом продления соглашения еще на 50 лет. В течение этого периода доля Армении в проекте увеличится до 49 процентов. Соглашение также передает Еревану полный суверенитет в вопросах таможни, налогообложения и безопасности.

С момента обретения независимости в 1991 году Армения и Азербайджан находятся в состоянии спора из-за Нагорного Карабаха. В августе прошлого года, после встречи с президентом Дональдом Трампом (Donald John Trump) в Белом доме, Ереван и Баку заключили мирное соглашение при посредничестве Соединенных Штатов. Хотя соглашение не было подписано, Азербайджан, после примерно 30-летнего перерыва, начал поставки бензина в Армению.

#сша #трамп #энергетика #армения #азербайджан #маршрут трампа
Источник: aif.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
Названы системные требования видеоигры Marathon: минимум GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ памяти
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
+
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
7
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
4
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
2

Сейчас обсуждают

Китя.
16:37
В ДНС дешевле чем на яме маркете заказывать и потом побреет яма с гарантией еще.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Илья Булавский
16:26
Антикризисный - это комп за 350-400 уе. Не вижу тут ничего антикризисного. Новое+БУ= 400 уе. Вот антикризисный пк. И я уверен на нем поираю почти во все.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Анатолич
16:24
Скоро придётся стремиться снизить свою зависимость от американских энергоносителей! Придурки!🤣
Европа стремится снизить свою зависимость от американских интернет-технологий
ChatoBOT
16:22
Жёлтая гойзетёнка "СпекулянтЪ", да ещё и ссылающаяся на какой-то источник в Сирии... Умеет же наш ресурсный зашкварк рассмешить почтенную публику.
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
Сергей Анатолич
16:20
67 800! Какая точность! 🤣
Один из банкоматов в Манчестере «завис» на экране логина Windows 7
ChatoBOT
16:19
Наш ресурсный зашкварк вымучил очередную, заморскую, peremogu.
БПЛА MQ-20 Avenger совершил автономный перехват самолёта
Вячеслав Безруков
15:57
Ну если все собирать в магазине на 3 буквы то там все будет втридорога
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дамир Григорьев
15:48
П-позеры, 480 лживых фпс в синг проекте.... А слабо такое сделать в шутанах без задержек конских + где плохая оптимизация?
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
DTS
15:42
Дешевле может быть (на данный момент времени), но не лучше. Если было бы лучше, то покупали бы там. Ты не путай себя с государством, у него и у тебя разный уровень и разные цели.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Garthar
15:37
А можно меня поставить подержать этот триллион часок? Я обязательно верну 900 миллиардов..
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter