Первый драйвер NVIDIA серии R610.

Компания NVIDIA объявила о выпуске драйвера GeForce Game Ready 610.47 с оптимизациями для игры 007 First Light. Релиз шпионского боевика про молодого Джеймса Бонда запланирован на завтра, 27 мая, однако покупатели, оформившие предварительный заказ, могут ознакомиться с игрой уже сегодня. Новый драйвер обеспечит поддержку масштабирования изображения NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution (SR) и динамической многокадровой генерации Dynamic Multi Frame Generation (Dynamic MFG), а в течение лета игра должна получить обновление с трассировкой пути и шумоподавлением DLSS Ray Reconstruction (RR).

Помимо 007 First Light новый драйвер содержит оптимизации для танкового шутера World of Tanks: HEAT с поддержкой DLSS SR, DLSS Multi Frame Generation (MFG) и технологии снижения задержки NVIDIA Reflex, приключенческий боевик «LEGO Бэтмен: Наследие Тёмного рыцаря», а также оптимизации для сезонного обновления EA SPORTS F1 25. С обновлением 2026 Season Pack в гоночном симуляторе Формулы-1 от EA SPORTS появится не только новый контент, но и эффекты с трассировкой пути. Игра поддерживает полный ассортимент технологий NVIDIA, включая DLSS SR, Dynamic MFG, MFG, RR и Reflex.

С выпуском первого драйвера серии R610 компания NVIDIA отправляет на пенсию «Панель управления NVIDIA». Теперь управление всеми настройками осуществляется через современное приложение NVIDIA App. Новые драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 610.47 не удалят уже установленную панель управления из системы, но в их состав панель управления не входит и при чистой установке она не появится в системе. При необходимости панель управления можно установить отдельно из магазина Microsoft Store. Это изменение пока не затрагивает драйверы NVIDIA RTX PRO.

Среди прочих изменений поддержка CUDA 13.3 и более чем сорока новых мониторов G-SYNC Compatible, исправления ошибок. В Like a Dragon: Infinite Wealth устранили мерцание теней и света, в Enshrouded исправили проблему, из-за которой пропадала растительность. Устранены артефакты в играх на базе движка Godot, повышена стабильность V-SYNC в конфигурациях с несколькими мониторами. Также были исправлены проблемы в программном обеспечении Adobe Lightroom Classic, Autodesk Forma, Apple Studio Display XDR и Samsung The Frame.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться в официальной документации: Game Ready Driver 610.47, Studio Driver 610.47.