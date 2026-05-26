Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Первый драйвер NVIDIA серии R610.
реклама

Компания NVIDIA объявила о выпуске драйвера GeForce Game Ready 610.47 с оптимизациями для игры 007 First Light. Релиз шпионского боевика про молодого Джеймса Бонда запланирован на завтра, 27 мая, однако покупатели, оформившие предварительный заказ, могут ознакомиться с игрой уже сегодня. Новый драйвер обеспечит поддержку масштабирования изображения NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution (SR) и динамической многокадровой генерации Dynamic Multi Frame Generation (Dynamic MFG), а в течение лета игра должна получить обновление с трассировкой пути и шумоподавлением DLSS Ray Reconstruction (RR).

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Помимо 007 First Light новый драйвер содержит оптимизации для танкового шутера World of Tanks: HEAT с поддержкой DLSS SR, DLSS Multi Frame Generation (MFG) и технологии снижения задержки NVIDIA Reflex, приключенческий боевик «LEGO Бэтмен: Наследие Тёмного рыцаря», а также оптимизации для сезонного обновления EA SPORTS F1 25. С обновлением 2026 Season Pack в гоночном симуляторе Формулы-1 от EA SPORTS появится не только новый контент, но и эффекты с трассировкой пути. Игра поддерживает полный ассортимент технологий NVIDIA, включая DLSS SR, Dynamic MFG, MFG, RR и Reflex.

реклама

С выпуском первого драйвера серии R610 компания NVIDIA отправляет на пенсию «Панель управления NVIDIA». Теперь управление всеми настройками осуществляется через современное приложение NVIDIA App. Новые драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 610.47 не удалят уже установленную панель управления из системы, но в их состав панель управления не входит и при чистой установке она не появится в системе. При необходимости панель управления можно установить отдельно из магазина Microsoft Store. Это изменение пока не затрагивает драйверы NVIDIA RTX PRO.

Среди прочих изменений поддержка CUDA 13.3 и более чем сорока новых мониторов G-SYNC Compatible, исправления ошибок. В Like a Dragon: Infinite Wealth устранили мерцание теней и света, в Enshrouded исправили проблему, из-за которой пропадала растительность. Устранены артефакты в играх на базе движка Godot, повышена стабильность V-SYNC в конфигурациях с несколькими мониторами. Также были исправлены проблемы в программном обеспечении Adobe Lightroom Classic, Autodesk Forma, Apple Studio Display XDR и Samsung The Frame.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться в официальной документации: Game Ready Driver 610.47, Studio Driver 610.47.

#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Китайские застройщики из-за убытков инвестируют в производство полупроводников
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
В США 12 млн коллекционных авто бэби-бумеров на $570 млрд грозят наследникам тяжбами за имущество
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter