Казалось бы, что интересного можно придумать в категории недорогих компьютерных корпусов? Однако недавно вышедший на рынок российский бренд игровой периферии 4FAN смог приятно удивить.

Корпус Midi-Tower Zulian может похвастаться просторной компоновкой, не накладывающей серьезных ограничений на используемые компоненты, четырьмя съемными фильтрами (три из которых магнитные), четырьмя 120-мм ARGB-кулерами (и возможностью установить еще столько же), а также открывающейся дверцей из закаленного стекла. И все это – за 4 000 рублей.

Комплектация

4FAN Zulian поставляется в коробке из транспортировочного картона с прорезными ручками и схематичным изображением модели. Сам корпус укутан в полиэтилен и зафиксирован в пенопластовых держателях, а стеклянная стенка обтянута пленкой.

Комплектация меня слегка удивила – помимо разнообразных винтиков, пары дополнительных стоек для материнской платы и пяти стяжек для проводов, производитель добавил еще резиновых демпферов для установки накопителей и крестовую отвертку. С другой стороны, вместо традиционной бумажной инструкции тут была только карточка с QR-кодом, ведущим на сайт с документаций, причем запрятанная в заднем кулере – я ее обнаружил только перед включением. В продаже есть как классический черный, так и белый вариант исполнения.

Конструкция

Выполненный в формате Midi-Tower корпус по форме максимально приближен к прямоугольному параллелепипеду (210x450x410 мм) и лишен каких-либо выступающих элементов. От этого он выглядит строго и компактно. Основной материал – стальные листы толщиной 0.65 мм – не очень много, зато вес получился вполне адекватный – 5.4 кг. Детали покрыты черной порошковой краской. Конструкция ощущается прочной и жесткой.

Металлическая правая панель прислоняется без сдвига и фиксируется при помощи «барашков» на задней стенке, а левая, изготовленная из закаленного стекла толщиной 3 мм, представляет собой отворяющуюся вбок дверцу – редкое решение в этом сегменте. Для удобства предусмотрено складное хромированное колечко в передней части.

Поворачивается панель без посторонних скрипов, а при закрытии дощелкивается за счет магнитов. При желании ее можно снять с расположенных сзади металлических петель. Корпус устойчиво стоит на четырех пластиковых ножках с мягкими накладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха снизу.

В отличие от глухих боковин, остальные панели корпуса испещрены вентиляционными отверстиями, дающими хорошее продувание. Все они для удобного удаления пыли прикрыты съемными фильтрами, которые можно мыть под водой. Квадратная пластиковая сетка фиксируется в небольших пазиках на днище в зоне установки блока питания.

Фронтальный блок охлаждения прикрывает металлическая сетка. Она примагничивается к пластиковой панели, которую тоже можно снять – ее крепление выполнено на защелках. Самое интересно, что кулеры закрыты и с другой стороны с помощью пластикового фильтра с магнитной рамкой. Еще один такой же прикрывает обширную перфорацию в верхней части корпуса.

Спереди установлено три 120-мм кулера (12В 0.25А) с ARGB-подсветкой и ШИМ-регулировкой. В качестве альтернативы, есть возможность разместить ещё 2 вентилятора диаметром 140 мм, или водяное охлаждение размером 240, 280 или 360 мм. Сверху кулеров не установлено, но предусмотрено место для пары «вертушек» диаметром 120 или 140 мм моделей, либо «водянки» на 240 или 280 мм.

На задней стенке находится еще один 120-мм кулер с подсветкой. Все вентиляторы имеют раздельные кабели питания (4-pin) и подсветки (3-pin) – производитель соединил их последовательно. Для предотвращения вибрации, на углах предусмотрены мягкие накладки.

Внутреннее пространство разделено горизонтальной перегородкой, под которой оставлено пространство для установки на резиновые демпферы блока питания и металлическая корзина для накопителей – поперек корпуса можно разместить два 3.5-дюймовых HDD или 2.5-дюймовые SDD. Корзину можно установить в двух положениях, позволяя регулировать доступное для блока питания пространство. Сверху на пластине есть крепления для еще пары 120-мм кулеров.

Панель управления расположена сверху вдоль правого ребра и включает небольшую кнопку включения, индикаторы работы и активности накопителей, клавишу сброса, USB-A 2.0, комбинированный аудиоразъем, USB-A 2.0, USB-A 3.1 Gen 1 и кнопку управления подсветкой. Вопросов возникает два – почему наиболее быстрый порт запрятали подальше и зачем тут клавиша регулировки подсветки при отсутствии соответствующего контроллера.

Сборка

В мою сборку вошла материнская плата ASRock Z390 Extreme4 (ATX) c процессором i9-9900 и башенным кулером AeroCool Cylon 4, 32 ГБ DDR4 3 ГГц, SSD SanDisk 256 ГБ, HDD Seagate 6 TB, блок питания блок питания 4FAN Volcore FBB500.

Корпус рассчитан на установку до семи карт расширения, заглушки одноразовые – их придется выламывать. Кромки отверстий под винты необработанные – можно порезаться. Рядом предусмотрена вертикальная сдвигаемая панель, которая фиксирует загибы видеокарт.

Крепление материнской платы осуществляется на вертикальную пластину. Ограничений по габаритам компонентов практически нет – подходят типоразмеры ATX (стойки под него уже вкручены), mATX и ITX, да и для большинства eATX места тоже хватит. Максимальная длина видеокарты – 360 мм, а высота процессорного кулера – 168 мм. Для удобства установки систем охлаждения процессора (их креплений) в поддоне материнской платы выполнен соответствующий вырез.

С обратной стороны стойки можно закрепить пару 2.5-дюймовых SSD при помощи комплектных демпферов, что не очень логично, поскольку гасить вибрации нужно в первую очередь у 3.5-дюймовых HDD. Передних слотов не предусмотрено. В конструкции присутствует специальные «ушки», к которым можно цеплять стяжки для укладки кабелей. Пространства с обратной стороны пластины достаточно, чтобы аккуратно скомпоновать там все лишние провода.

Разъемы передней панели раздельные – подключать их было не слишком удобно. Так же есть кабель с маркировкой LED_SW для соединения с контроллером, который в комплект не входит. Так что цвет подсветки приходится регулировать через BIOS. Так же пришлось пересобирать в единую цепочку все кабели питания и подсветки кулеров, так как исходно система отказывалась работать.

В DC-режиме минимальная скорость вращения кулеров составляет 700 об/мин, а с ШИМ-контролем – 960 об/мин, п максимальная частота вращения – 2000 об/мин. Воздушный поток проходит через весь корпус весьма неплохо охлаждая компоненты – никаких перегревов не возникало, так что установка дополнительных кулеров в большинстве случаев не потребуется.

Вентиляторы средней громкости – в простом режиме их работы практически неслышно, но под нагрузкой шум может достигать 45 дБА, что может вызвать дискомфорт. Вибраций у корпуса незаметно. При работе светится только крыльчатка кулеров – средствами материнской платы мне удалось установить только единый цвет для них. Иллюминация красиво смотрится в темноте, в значительной степени «оживляя» дизайн.

Выводы

Производитель смог удивить, добавив в доступную модель ряд «фишек», обычно характерных для более дорогих решений – панель из закаленного стекла, выполненную в виде дверцы, фильтры на магнитах, 4 кулера с ARGB-подсветкой, довольно толстый металл. Понравилось, что внутри много пространства – можно поставить eATX, видеокарту длиной 360 мм и кулер высотой 168 мм. Компоненты хорошо продуваются, есть возможность увеличить количество кулеров.

С другой стороны, здесь явно не хватает контроллера подсветки, вентиляторы не слишком тихие, демпферы предназначены для SSD, а не HDD, а на панели управления всего один USB 3.1 и вовсе отсутствует Type-C. Сборка осуществляется довольно просто, хотя раздельные пины фронтальной панели и необходимость пересобрать соединение кулеров могут заставить повозиться.

В целом, 4FAN Zulian – весьма интересный вариант для сборки недорогого ПК.