10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение

Ощущение праздника совсем не обязано заканчиваться вместе с календарём. Зимние вечера всё ещё длинные, за окном по-прежнему холодно. Это отличный повод неспешно собрать из конструктора зимнюю сцену, уютный домик или необычную ёлку, продлив атмосферу праздника без спешки и предпраздничной суеты.
+

Новый год уже позади, ёлки постепенно разбираются, а огоньки исчезают с окон. Но ощущение праздника совсем не обязано заканчиваться вместе с календарём. Зимние вечера всё ещё длинные, за окном по-прежнему холодно, а значит самое время оставить себе небольшой кусочек новогоднего настроения.

Многие праздничные конструкторы заметно подешевели, превращаясь из сезонной прихоти в удачную находку. Это отличный повод неспешно собрать зимнюю сцену, уютный домик или необычную ёлку, продлив атмосферу праздника без спешки и предпраздничной суеты.

реклама



Новогодний экспресс от UNICON

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -63%

Этот набор воспринимается как маленькая история в движении. Сборка поезда постепенно превращается в медитативный процесс, когда из россыпи деталей появляется локомотив с праздничным характером. Он не выглядит игрушкой в привычном смысле, скорее это декоративный объект, который легко поставить под ёлку или на полку, сохранив атмосферу зимнего вечера.

реклама



Отдельного внимания заслуживает световая часть. Мягкая подсветка не отвлекает и не спорит с интерьером, а лишь подчёркивает форму состава, словно поезд действительно готов отправиться в ночной рейс по заснеженному маршруту.

Дом из фильма «Один дома» от Lion King

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ -37%

реклама



Масштабный конструктор, рассчитанный на долгую и вдумчивую сборку. Здесь важна не только внешняя форма, но и внутреннее наполнение. Комнаты, ловушки и знакомые элементы интерьера вызывают ощущение погружения в фильм, а не поверхностного цитирования.

Этот набор скорее подойдёт взрослым. Он требует времени, пространства и терпения, но взамен предлагает редкое ощущение завершённого проекта, к которому хочется возвращаться взглядом.

Также приглашаю посмотреть полный видеообзор данного конструктора,

Ночник со снеговиком в колбе от UNICON

реклама



КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -58%

Этот конструктор воспринимается иначе, чем классические наборы. Здесь важна не масштабность, а камерность. Снеговик внутри стеклянной колбы создаёт ощущение тихого зимнего уголка, который хочется рассматривать вечером, когда свет приглушён, а день уже завершён.

Сборка занимает немного времени, но требует аккуратности. Именно это делает процесс спокойным и сосредоточенным, превращая готовую модель в предмет, который скорее дополняет интерьер, чем просто хранится в коробке.

Ретро телевизор с новогодним экраном от CONUSEA

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ - 64%

Необычный выбор для тех, кому близка ностальгия. Конструктор собирается в виде старого телевизора, в котором новогодний сюжет становится частью композиции. Внешний вид отсылает к эпохе массивных корпусов и механических переключателей, что создаёт сильный визуальный контраст с праздничной тематикой.

Процесс сборки больше ориентирован на подростков и взрослых. Здесь важна не скорость, а внимание к мелким элементам, формирующим характерную форму корпуса и экрана.

Рождественский домик от LELE BROTHER

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -80%

Этот набор строится вокруг идеи вариативности. Возможность сделать сразу несколько моделей превращает конструктор в постоянную альтернативу для пересборки. Так, можно получить модельку новогоднего домика, снеговика, елки, паровоза и даже снегохода. Каждая модель сохраняет общее новогоднее настроение, но при этом выглядит самостоятельной.

Домик хорошо подходит для совместной сборки. Процесс не перегружен сложными этапами, но при этом оставляет простор для фантазии, когда хочется добавить собственные детали в уже готовую сцену.

Ёлочка в колбе от Balody

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -21%

Миниатюрный формат играет тут ключевую роль. Ёлка, собранная из микроблоков, требует внимательности и терпения, зато результат выглядит цельно и аккуратно. Колба придаёт модели завершённость, превращая её в самостоятельный декоративный объект.

Подсветка работает деликатно, не создавая ощущения игрушки с эффектами. В итоге получается спокойный новогодний акцент, который хорошо смотрится на рабочем столе или прикроватной тумбе.

Сани Деда Мороза от Brick Labs

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -55%

Этот набор наполнен деталями, которые хочется рассматривать по отдельности. Сани, упряжка, подарки и мелкие аксессуары создают ощущение плотной композиции, где нет пустых зон. Каждая часть дополняет общую сцену, формируя цельный сюжет.

Сборка подходит для детей и взрослых, поскольку балансирует между простотой и насыщенностью. Готовая модель воспринимается как праздничная диорама, а не просто игрушка.

Домик эльфов Panawealth

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -67%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ -66%

Конструктор создаёт ощущение сказочного мира, который живёт по своим правилам. Домик наполнен мелкими сценами, каждая из которых раскрывает жизнь персонажей. Внимание распределено не только на здание, но и на окружение, что делает композицию живой.

Сборка не кажется однообразной. Элементы меняются по ходу процесса, позволяя сохранять интерес до самого конца.

Рождественская ёлка от JAKI

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -59%

Этот набор подойдёт тем, кто ценит классические формы. Ёлка собирается постепенно, "кубик за кубиком", формируя узнаваемый силуэт. В процессе важно соблюдать порядок,чтобы украшения сочетались и выглядели эстетично.

Готовая модель точно порадует глаз, а подставка с прозрачным куполом и подарочные игрушки под елкой добавляют камерности изделию. Готовая композиция не требует дополнительного оформления и легко вписывается в праздничный декор комнаты на столе или полке.

Ёлка с медведем и пингвином на льдине от SixBricks

КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -35%

Самый необычный набор в подборке. Здесь новогодняя тема переплетается с арктическим сюжетом. Белый медведь, пингвин и миниатюрная железная дорога создают сцену, которая больше напоминает иллюстрацию из детской книги.

Сборка интересна за счёт разнообразия элементов. В итоге получается композиция, которая вызывает улыбку и отлично работает как самостоятельный объект, не требующий контекста.

Надеюсь, подборка хоть немного вернула вам праздничное настроение и разбавила серые будни. Также хочу посоветовать прочитать еще один интересный актуальный материал на "ледяную" тематику: Antarctic Wallet – опыт оплаты криптой за 1 год работы сервиса и новые функции.

aliexpress топ 10 10 новогодних конструкторов 10 новогодних конструкторов с большой скидкой купить новогодний конструктор новогодний конструктор новогодний конструктор с aliexpress
Комментарии Правила

Сейчас обсуждают

Дима
21:54
У нас не просрочка была, а движение назад во всём, но военка держалась на разработках СССР и торговала по миру. Не зря так прославился Виктор Бут.
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
deema35
21:33
"мутировавшим зомби" А когда-то не требовалось превращать людей в зомби роботов и т.д.
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
Nacvark
21:12
да, но ресурсы не бесконечны. без ядерного оружия всегда оказаться в состоянии, когда ты истощаешься в ходе боевых действий.
Результаты ВМС США по перехвату баллистических ракет Ирана указывают на низкую эффективность SM-3
Malfoi
21:07
просрочка на 3 года это смех в сравнении с нашими просрочками на десятилетия.
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
Толстощекая шлюха Непранов
20:44
Видели уже Диджея Дэвида Гуэтто на пляже когда ты написал это я И мужика рядом с Митсубиси Шлюха Непранов ухахахахаха,просто конченая Да на ещё ,мне тоже пофиг на твое эпало опухшее,мне от него бл...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:42
Можешь выкладывать сколько хочешь мне ровно на это фото. могу выложить свое фото но лицо не увидишь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:41
https://tenor.com/ru/view/gungan-star-wars-shake-head-gif-15524324 Непранов,читая комменты
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:41
Тряси щеками шлюха сильнее,чтобы свой дешманский Титан Арми с недохдр слюнами забрызгать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:39
Долпоеп ,я сверху описал пошагово твои действия Ты правда думаешь что проигнорировать это и не прокомментировать - это выход и прокатит ? Ухахаххахаха Жучара непранов.хитрожорый,скользкий,но тупой
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:26
Эту фотку лично тебе кинул вот такая история и сам знаешь. сам себя выдал это как так то странно получается. ХА-ХА ты ложка.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter