Новый год уже позади, ёлки постепенно разбираются, а огоньки исчезают с окон. Но ощущение праздника совсем не обязано заканчиваться вместе с календарём. Зимние вечера всё ещё длинные, за окном по-прежнему холодно, а значит самое время оставить себе небольшой кусочек новогоднего настроения.

Многие праздничные конструкторы заметно подешевели, превращаясь из сезонной прихоти в удачную находку. Это отличный повод неспешно собрать зимнюю сцену, уютный домик или необычную ёлку, продлив атмосферу праздника без спешки и предпраздничной суеты.

Новогодний экспресс от UNICON

Этот набор воспринимается как маленькая история в движении. Сборка поезда постепенно превращается в медитативный процесс, когда из россыпи деталей появляется локомотив с праздничным характером. Он не выглядит игрушкой в привычном смысле, скорее это декоративный объект, который легко поставить под ёлку или на полку, сохранив атмосферу зимнего вечера.

Отдельного внимания заслуживает световая часть. Мягкая подсветка не отвлекает и не спорит с интерьером, а лишь подчёркивает форму состава, словно поезд действительно готов отправиться в ночной рейс по заснеженному маршруту.

Дом из фильма «Один дома» от Lion King

Масштабный конструктор, рассчитанный на долгую и вдумчивую сборку. Здесь важна не только внешняя форма, но и внутреннее наполнение. Комнаты, ловушки и знакомые элементы интерьера вызывают ощущение погружения в фильм, а не поверхностного цитирования.

Этот набор скорее подойдёт взрослым. Он требует времени, пространства и терпения, но взамен предлагает редкое ощущение завершённого проекта, к которому хочется возвращаться взглядом.

Также приглашаю посмотреть полный видеообзор данного конструктора,

Ночник со снеговиком в колбе от UNICON

Этот конструктор воспринимается иначе, чем классические наборы. Здесь важна не масштабность, а камерность. Снеговик внутри стеклянной колбы создаёт ощущение тихого зимнего уголка, который хочется рассматривать вечером, когда свет приглушён, а день уже завершён.

Сборка занимает немного времени, но требует аккуратности. Именно это делает процесс спокойным и сосредоточенным, превращая готовую модель в предмет, который скорее дополняет интерьер, чем просто хранится в коробке.

Ретро телевизор с новогодним экраном от CONUSEA

Необычный выбор для тех, кому близка ностальгия. Конструктор собирается в виде старого телевизора, в котором новогодний сюжет становится частью композиции. Внешний вид отсылает к эпохе массивных корпусов и механических переключателей, что создаёт сильный визуальный контраст с праздничной тематикой.

Процесс сборки больше ориентирован на подростков и взрослых. Здесь важна не скорость, а внимание к мелким элементам, формирующим характерную форму корпуса и экрана.

Рождественский домик от LELE BROTHER

Этот набор строится вокруг идеи вариативности. Возможность сделать сразу несколько моделей превращает конструктор в постоянную альтернативу для пересборки. Так, можно получить модельку новогоднего домика, снеговика, елки, паровоза и даже снегохода. Каждая модель сохраняет общее новогоднее настроение, но при этом выглядит самостоятельной.

Домик хорошо подходит для совместной сборки. Процесс не перегружен сложными этапами, но при этом оставляет простор для фантазии, когда хочется добавить собственные детали в уже готовую сцену.

Ёлочка в колбе от Balody

Миниатюрный формат играет тут ключевую роль. Ёлка, собранная из микроблоков, требует внимательности и терпения, зато результат выглядит цельно и аккуратно. Колба придаёт модели завершённость, превращая её в самостоятельный декоративный объект.

Подсветка работает деликатно, не создавая ощущения игрушки с эффектами. В итоге получается спокойный новогодний акцент, который хорошо смотрится на рабочем столе или прикроватной тумбе.

Сани Деда Мороза от Brick Labs

Этот набор наполнен деталями, которые хочется рассматривать по отдельности. Сани, упряжка, подарки и мелкие аксессуары создают ощущение плотной композиции, где нет пустых зон. Каждая часть дополняет общую сцену, формируя цельный сюжет.

Сборка подходит для детей и взрослых, поскольку балансирует между простотой и насыщенностью. Готовая модель воспринимается как праздничная диорама, а не просто игрушка.

Домик эльфов Panawealth

Конструктор создаёт ощущение сказочного мира, который живёт по своим правилам. Домик наполнен мелкими сценами, каждая из которых раскрывает жизнь персонажей. Внимание распределено не только на здание, но и на окружение, что делает композицию живой.

Сборка не кажется однообразной. Элементы меняются по ходу процесса, позволяя сохранять интерес до самого конца.

Рождественская ёлка от JAKI

Этот набор подойдёт тем, кто ценит классические формы. Ёлка собирается постепенно, "кубик за кубиком", формируя узнаваемый силуэт. В процессе важно соблюдать порядок,чтобы украшения сочетались и выглядели эстетично.

Готовая модель точно порадует глаз, а подставка с прозрачным куполом и подарочные игрушки под елкой добавляют камерности изделию. Готовая композиция не требует дополнительного оформления и легко вписывается в праздничный декор комнаты на столе или полке.

Ёлка с медведем и пингвином на льдине от SixBricks

Самый необычный набор в подборке. Здесь новогодняя тема переплетается с арктическим сюжетом. Белый медведь, пингвин и миниатюрная железная дорога создают сцену, которая больше напоминает иллюстрацию из детской книги.

Сборка интересна за счёт разнообразия элементов. В итоге получается композиция, которая вызывает улыбку и отлично работает как самостоятельный объект, не требующий контекста.