Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen

Проект представляет собой гибрид казуальной игры и бесплатной раздачи призов (акции Nvidia, Google; Plush Pepe и другие)
+

На фоне растущей популярности геймифицированных механик внутри мессенджеров, официальный кошелек Telegram Wallet запустил игровую механику под названием Gift Fest. Проект представляет собой гибрид казуальной игры и бесплатной раздачи призов (акции Nvidia, Google; Plush Pepe и другие), рассчитанный на период до Нового года.

Но, поскольку игра непосредственно связана с NFT подарками Telegram, все может перерасти в большое развитие и на весь следующий год. Механизм игры напоминает логику ранее набравших очень большую популярность проектов, таких как Notcoin и Catizen.

реклама



Кстати, про все эти проекты я в числе из первых пишу в своем Telegram канале. Так что присоединяйтесь, чтобы быть в курсе последних новостей из мира крипто.

Также можете посмотреть видео-разбор данной игры, где я наглядно показал механику, а также затронул тему подарков Telegram и их дальнейшего возможного развития. 

реклама



Суть игрового процесса заключается в комбинировании виртуальных подарков. Необходимо последовательно соединять одинаковые Telegram-подарки на игровом поле, чтобы получать более редкие их варианты и повышать свой уровень. Когда пространство для маневра ограничено, существует возможность обмена излишков на внутриигровую энергию, необходимую для генерации новых для скрещивания. Дополнительные ресурсы можно также получать, выполняя стандартные задания, а также ежедневно открывая новые ячейки в специальном адвент-календаре.


Разобраться в игровой механике совсем нетрудно:

  1. Переходим в игру и попадаем на основное поле вы за энергию выпускаете базовые подарки. После соединяете  два одинаковых, чтобы получить подарок следующего уровня. Цель – открывать новые, более ценные виды подарков и скрещивать из, поднимаясь по уровням.
  2. Если все ячейки заполнены, нажимаем на ненужный подарок и меняем его на энергию, чтобы выпускать новые и продолжать цепную реакцию скрещивания.

реклама




3. В разделе «Задания» ежедневно выполняем простые действия (социальные взаимодействия, прогресс в игре и другие), за что получаем дополнительные порции энергии. Например, за выполнение заданий с Кошельком можно получить больше всего энергии. Также появилось задание по взаимодействию с нейронкой Дурова Mira, но работает оно пока так себе.


4. Каждый день в разделе «Адвент» открываем новое окошко календаря и забираем сюрпризы – энергию, бустеры или даже прямой доступ к розыгрышам. В разделе магазин можно покупать гифтбоксы с редкими подарками для скрещивания, но лучше не тратиться и играть бесплатно. В этом разделе также есть бесплатные гифтбоксы, которые выдают раз в сутки. В них выпадает энергия и подарки для скрещивания. 

реклама



Ключевой особенностью события является программа розыгрышей от Telegram Wallet. В качестве призов заявлены цифровые коллекционные предметы, включая Plush Pepe; криптовалютные активы и даже акции ряда крупных технологических компаний (Nvidia, Google, Tesla и другие).

Старт проекта оказался многообещающим и в первые сутки он набрал почти миллион пользователей. На данный момент в игре уже почти 2,5 миллиона участников. Чтобы принимать участие в розыгрышах, необходимо нажимать на раздел "Розыгрыш 35 000 000" и подтверждать участие на каждом уровне.

С точки зрения экосистемы The Open Network (TON), подобные инициативы выполняют роль мощного инструмента для привлечения новой аудитории. Они в упрощенной форме знакомят пользователей с логикой работы блокчейн-сервисов внутри привычной среды мессенджера. Успех предыдущих подобных проектов показал эффективность этой модели. Если Gift Fest сможет удержать интерес аудитории, есть вероятность его продления или запуска схожих активностей в будущем, что теоретически может оказать положительное влияние на общую активность во всей экосистеме Telegram и NFT-подарках в частности. 

Также есть вероятность, что после завершения предновогоднего ивента в игре активные участники могут рассчитывать на дополнительный дроп. Возможно, это будет эйрдроп токена Telegram Wallet или другие привилегии в развивающейся экосистеме TON. Конечно, это не гарантия, но, по моему опыту, такой сценарий вполне вероятен.

Итоги

Причин почему не стоит пропускать эту миниапку, множество:

  • Бесплатный вход – не требуются финансовые вложения, нужно только ваше время (например, по дороге на работу или с неё).
  • Официальный статус – игру проводит Telegram Wallet, что гарантирует надежность и весомость призов.
  • Отличный старт – более 1 миллиона пользователей за первые дни и виральность проекта являются хорошим сигналом на дальнейшее развитие.
  • Успех Notcoin и Catizen показал, что Telegram-игры могут быть отличным драйвером роста. Gift Fest, будучи проектом от первой команды, закрепляет этот тренд на официальном уровне и позволяет привнести в Telegram и TON экосистему.
  • Массовый онбординг – миллионы новых пользователей в игровой форме знакомятся с TON и криптокошельком.
  • «Новое дыхание» – после затишья ивент может вдохнуть вторую жизнь в геймификацию внутри Telegram, показав более комплексный и долгосрочный формат.

Таким образом, Gift Fest можно рассматривать как логичный шаг в развитии стратегии Telegram по интеграции игровых и финансовых сервисов. Проект сочетает в себе простую развлекательную механику, праздничный контекст и программу материальных стимулов, что в совокупности формирует его текущий потенциал для широкого распространения.

Напоследок, приглашаю подписаться на Telegram канал про крипту и заработок, где часто появляются интересные активности.

Всем удачи и пока!

Добавить в закладки

Теги

telegram wallet gift fest gift fest telegram gift fest как играть? гифт фест игра от telegram wallet
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
8
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Адвокат Дмитрий Пашин объяснил процедуру удаления из черного списка Центробанка
+
PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер: Кризис с памятью DRAM начнет стабилизироваться через полгода
+
NYT: ЦРУ США потеряли в Гималаях ядерный генератор
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
5
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
1
ТАСС: ИСДМ «Земледелие» позволила изменить тактику контроля территории в прифронтовой полосе
+
Xiaomi выпустила глобальное обновление HyperOS 3 для Xiaomi 15 Ultra
+
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
7
Создатель Linux Линус Торвальдс раскритиковал рост числа модулей безопасности ядра
2
10-летний ребенок согнул 50 SSD-накопителей Samsung на $3800
2
Представитель Kingston рекомендует поспешить с покупкой SSD и ОЗУ на фоне кризиса на рынке памяти
1
Российский Ту-214 совершил первый полёт с аэродрома Казанского авиационного завода
+
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с дистанционным запуском и бесключевым доступом
1
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
2
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
Пять десятков SSD Samsung были испорчены после проверки на прочность юным тестировщиком
5
Запад отказался от идеи быстрого краха экономики России
3

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
20
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
43
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
18
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
4
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
1
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
1

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
21:36
Для офисной работы нужны файлы pdf. А pdf на экранах меньше чем 10 дюймов плохо отображаются. Второе, опять для офиса, нужно отображение диаграмм, графиков и прочее, требующее цвета. Вот про что надо ...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Egorka
21:29
"... ты виноват уж в том, что хочется мне кушать..."
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
Вячеслав Безруков
21:22
Накидать все внутрь и закрыть это и я умею.
Моддер переделал Commodore PET 2001 из 1970-х годов в игровой ПК благодаря замене ряда комплектующих
Любое Имя
21:21
Тоже мне эксперт,Эльдар ))
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
Одмэн
21:14
А если ему гастроэнтеролог их запретил? Мы будем виноваты, что он в реанимации встретит НГ?
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Родион Вестов
21:13
Предлагаю еще накидать пацану комментов. Пусть себе к новому году хоть помидоров купит из статейного гонорара.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Любое Имя
21:02
Мусор а не телефоны.
Interesting Engineering: «Уэбб» открыл у пульсара деформированную планету с алмазной атмосферой
Finalts
21:00
" У нас в семье никто не пьет ничего крепкого" По статье такого не скажешь
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Одмэн
20:58
Дeбил, пляяяя
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Одмэн
20:57
Дeбил, мляяяя
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter