На фоне растущей популярности геймифицированных механик внутри мессенджеров, официальный кошелек Telegram Wallet запустил игровую механику под названием Gift Fest . Проект представляет собой гибрид казуальной игры и бесплатной раздачи призов (акции Nvidia, Google; Plush Pepe и другие), рассчитанный на период до Нового года.

Но, поскольку игра непосредственно связана с NFT подарками Telegram, все может перерасти в большое развитие и на весь следующий год. Механизм игры напоминает логику ранее набравших очень большую популярность проектов, таких как Notcoin и Catizen.

Кстати, про все эти проекты я в числе из первых пишу в своем Telegram канале .

Также можете посмотреть видео-разбор данной игры, где я наглядно показал механику, а также затронул тему подарков Telegram и их дальнейшего возможного развития.

Суть игрового процесса заключается в комбинировании виртуальных подарков. Необходимо последовательно соединять одинаковые Telegram-подарки на игровом поле, чтобы получать более редкие их варианты и повышать свой уровень. Когда пространство для маневра ограничено, существует возможность обмена излишков на внутриигровую энергию, необходимую для генерации новых для скрещивания. Дополнительные ресурсы можно также получать, выполняя стандартные задания, а также ежедневно открывая новые ячейки в специальном адвент-календаре.





Разобраться в игровой механике совсем нетрудно:

Переходим в игру и попадаем на основное поле вы за энергию выпускаете базовые подарки. После соединяете два одинаковых, чтобы получить подарок следующего уровня. Цель – открывать новые, более ценные виды подарков и скрещивать из, поднимаясь по уровням. Если все ячейки заполнены, нажимаем на ненужный подарок и меняем его на энергию, чтобы выпускать новые и продолжать цепную реакцию скрещивания.

3. В разделе «Задания» ежедневно выполняем простые действия (социальные взаимодействия, прогресс в игре и другие), за что получаем дополнительные порции энергии. Например, за выполнение заданий с Кошельком можно получить больше всего энергии. Также появилось задание по взаимодействию с нейронкой Дурова Mira, но работает оно пока так себе.





4. Каждый день в разделе «Адвент» открываем новое окошко календаря и забираем сюрпризы – энергию, бустеры или даже прямой доступ к розыгрышам. В разделе магазин можно покупать гифтбоксы с редкими подарками для скрещивания, но лучше не тратиться и играть бесплатно. В этом разделе также есть бесплатные гифтбоксы, которые выдают раз в сутки. В них выпадает энергия и подарки для скрещивания.

Ключевой особенностью события является программа розыгрышей от Telegram Wallet. В качестве призов заявлены цифровые коллекционные предметы, включая Plush Pepe; криптовалютные активы и даже акции ряда крупных технологических компаний (Nvidia, Google, Tesla и другие).

Старт проекта оказался многообещающим и в первые сутки он набрал почти миллион пользователей. На данный момент в игре уже почти 2,5 миллиона участников. Чтобы принимать участие в розыгрышах, необходимо нажимать на раздел "Розыгрыш 35 000 000" и подтверждать участие на каждом уровне.

С точки зрения экосистемы The Open Network (TON), подобные инициативы выполняют роль мощного инструмента для привлечения новой аудитории. Они в упрощенной форме знакомят пользователей с логикой работы блокчейн-сервисов внутри привычной среды мессенджера. Успех предыдущих подобных проектов показал эффективность этой модели. Если Gift Fest сможет удержать интерес аудитории, есть вероятность его продления или запуска схожих активностей в будущем, что теоретически может оказать положительное влияние на общую активность во всей экосистеме Telegram и NFT-подарках в частности.

Также есть вероятность, что после завершения предновогоднего ивента в игре активные участники могут рассчитывать на дополнительный дроп. Возможно, это будет эйрдроп токена Telegram Wallet или другие привилегии в развивающейся экосистеме TON. Конечно, это не гарантия, но, по моему опыту, такой сценарий вполне вероятен.

Итоги

Причин почему не стоит пропускать эту миниапку, множество:

Бесплатный вход – не требуются финансовые вложения, нужно только ваше время (например, по дороге на работу или с неё).

Официальный статус – игру проводит Telegram Wallet, что гарантирует надежность и весомость призов.

Отличный старт – более 1 миллиона пользователей за первые дни и виральность проекта являются хорошим сигналом на дальнейшее развитие.

Успех Notcoin и Catizen показал, что Telegram-игры могут быть отличным драйвером роста. Gift Fest, будучи проектом от первой команды, закрепляет этот тренд на официальном уровне и позволяет привнести в Telegram и TON экосистему.

Массовый онбординг – миллионы новых пользователей в игровой форме знакомятся с TON и криптокошельком.

«Новое дыхание» – после затишья ивент может вдохнуть вторую жизнь в геймификацию внутри Telegram, показав более комплексный и долгосрочный формат.

Таким образом, Gift Fest можно рассматривать как логичный шаг в развитии стратегии Telegram по интеграции игровых и финансовых сервисов. Проект сочетает в себе простую развлекательную механику, праздничный контекст и программу материальных стимулов, что в совокупности формирует его текущий потенциал для широкого распространения.

Напоследок, приглашаю подписаться на Telegram канал про крипту и заработок , где часто появляются интересные активности.

Всем удачи и пока!