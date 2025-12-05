Формируя криптопортфель, многие автоматически смотрят в сторону хайпа или громких новостей, забывая о том, что устойчивость приходит не от эмоций, а от продуманной структуры. На рынке, где проекты появляются буквально ежедневно, а тренды меняются быстрее предсказаний аналитиков, именно монеты инфраструктурных платформ и биржевых экосистем начинают играть роль. Сегодня посмотрим на ТОП 10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана. Большинство этих монет и токенов торгуются на бирже BingX , которая максимально дружелюбна к СНГ аудитории и дает возможность торговать без KYC верификации. На данный момент это моя основная биржа. Также для вашего удобства оставлю ссылки на торговые пары представленных монет к USDT.

Начнём с 10-го места и поднимемся к вершине.

Несмотря на легендарный статус, Биткоин здесь лишь открывает подборку. Оставаясь цифровым аналогом золота, BTC служит защитным активом, который помогает переживать турбулентность рынка. Он, будучи лишённым развитой экосистемы смарт-контрактов, остаётся скорее элементом переноса ценности, нежели рабочим инструментом для активной доходности. Держать BTC в портфеле стоит хотя бы потому, что он привлекает институционалов, впитывает ликвидность и задаёт направление всему рынку, выполняя при этом роль консервативной точки опоры. Кстати, до сих пор можно бесплатно добывать BTC в кране , который почти 10 лет каждый час раздает сатошики за клик по экрану. На этапе становления рынка давали 0,5 - 5 BTC за простые действия.

Проект Mantle, появляясь на горизонте как модульный L2-уровень для Ethereum, стремится объединять безопасность основной сети с высокой пропускной способностью. Ему удаётся создавать экосистему, расширяющуюся партнёрствами, новыми протоколами и ростом нативного стейблкоина. Сейчас MNT является официальной монетой биржи Bybit, что подкрепляет ее реальной бизнес-моделью.

Hyperliquid ворвался в сектор on-chain деривативов, превратившись в один из самых технологичных и быстрых протоколов для торговли фьючерсами без посредников. Проект, пройдя путь от незаметной площадки до узнаваемого лидера, выпускает собственный токен, который отражает растущий интерес к on-chain трейдингу. Поддерживая моментальный отклик и высокую ликвидность, Hyperliquid стал площадкой, где каждый актив резонирует с реальным торговым объёмом, а токен HYPE впитывает этот спрос, усиливая роль проекта в новом поколении децентрализованных бирж.

Uniswap остается эталоном среди DEX-платформ и продолжает развиваться, позволяя пользователям обменивать активы, не прибегая к централизованным посредникам. Протокол стал ядром DeFi-сегмента, ежедневно перерабатывает огромные объёмы ликвидности, привлекая новых участников и выстраивая вокруг себя экосистему плагинов, интерфейсов и интеграций. Токен UNI выступает голосом управления, даёт владельцам возможность влиять на будущее протокола, включая возможный запуск fee-switch механики, способной превратить UNI в актив с прямым доходным потенциалом.

AAVE зарекомендовал себя как надёжный DeFi-протокол для кредитования, предлагающий пользователям гибкость, безопасность и обширный набор инструментов. Протокол расширяется через многосетевую архитектуру, предоставляет кредитные пулы, стейкинг, плавающие и фиксированные ставки, а также институциональные решения. Токен AAVE, будучи связанным с управлением и залоговыми механизмами, представляет собой инструмент, позволяющий участвовать в развитии одного из самых стабильных сегментов рынка — децентрализованных займов.

Ethereum превратился в энергетическую систему всего DeFi-мира, обеспечивая работу смарт-контрактов, NFT, DAO и сотен протоколов. ETH является топливом сети, делает возможным выполнение транзакций и участие в стейкинге, предоставляет инвестору сразу несколько источников ценности: ликвидность, доходность и технологическую фундаментальность. Поддерживая переход на новые версии и улучшения, Ethereum остается сердцем экосистемы Web3 и формирует основу любого продуманного инвестиционного портфеля.

BNB, будучи ядром экосистемы Binance и BNB Chain, активно используется во всех продуктах биржи: от уплаты комиссий до участия в запусках проектов и взаимодействия с DeFi-приложениями. Он впитывает в себя экономику крупнейшей криптоплатформы мира, становясь аналогом цифровой акции реального бизнеса. Им ежедневно пользуются миллионы пользователей, BNB демонстрирует устойчивость спроса, который уверенно держится и в условиях медвежьего рынка, и в периоды высокой волатильности.

ТОП-3 - Ликвидная основа портфеля: стейблкоины

Стейблкоины, оставаясь «кровью рынка», позволяют управлять рисками, фиксировать прибыль, заходить в сделки и обеспечивать независимость от резких движений цены. Их роль в портфеле недооценена многими новичками, но именно они формируют реальное финансовое пространство внутри крипты. Именно поэтому следующие три стейбла стоит иметь в портфеле на 20-50% в зависимости от фазы рынка.

DAI создавался как децентрализованный стейблкоин на основе залога в криптоактивах. Он предоставляет пользователю контроль над стабильностью без зависимости от одной компании и регулятора. Dai используется в протоколах, обеспечивая ликвидность и кредитование, и нередко становится опорой стратегий, где важна децентрализация. Он развивается вместе с MakerDAO и остаётся одним из самых проверенных временем инструментов сохранения стоимости в DeFi.

USDC, обеспечиваемый проверяемыми резервами, стал универсальным инструментом среди компаний, разработчиков и DeFi-платформ. Он, будучи прозрачным и легко конвертируемым, активно применяется в расчётах, трейдинге, фарминге и переводах. USDC формирует инфраструктурный слой внутри крипторынка, плавно интегрируясь в большинство приложений и превращаясь в «рабочую валюту» Web3-экономики. Однако этот стейблкоин имеет централизованного эмитента, что в разных ситуациях может быть как плюсом, так и минусом.

USDT занимает вершину этого топа благодаря огромной ликвидности, присутствию на каждой бирже и мгновенной доступности в любой точке крипторынка. Он используется трейдерами, OTC-десками, арбитражниками и компаниями, которым нужна стабильность, не зависящая от скорости банковских переводов. USDT, продолжая оставаться самым востребованным стейблкоином, играет роль основного инструмента для входа, выхода и удержания капитала в условиях постоянно меняющейся рыночной среды. Кстати, уже сейчас можно платить USDT в магазинах РФ через QR-код, используя Telegram-бота . Более подробно рассказал про два таких сервиса - здесь .

Вывод

Этот список не отражает попытку угадать будущее, а представляет собой структурированную основу портфеля, способного работать в любых рыночных условиях.