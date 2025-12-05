ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
Формируя криптопортфель, многие автоматически смотрят в сторону хайпа или громких новостей, забывая о том, что устойчивость приходит не от эмоций, а от продуманной структуры. На рынке, где проекты появляются буквально ежедневно, а тренды меняются быстрее предсказаний аналитиков, именно монеты инфраструктурных платформ и биржевых экосистем начинают играть роль. Сегодня посмотрим на ТОП 10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана. Большинство этих монет и токенов торгуются на бирже BingX, которая максимально дружелюбна к СНГ аудитории и дает возможность торговать без KYC верификации. На данный момент это моя основная биржа. Также для вашего удобства оставлю ссылки на торговые пары представленных монет к USDT.
Начнём с 10-го места и поднимемся к вершине.
реклама
10. Bitcoin (BTC)
Несмотря на легендарный статус, Биткоин здесь лишь открывает подборку. Оставаясь цифровым аналогом золота, BTC служит защитным активом, который помогает переживать турбулентность рынка. Он, будучи лишённым развитой экосистемы смарт-контрактов, остаётся скорее элементом переноса ценности, нежели рабочим инструментом для активной доходности. Держать BTC в портфеле стоит хотя бы потому, что он привлекает институционалов, впитывает ликвидность и задаёт направление всему рынку, выполняя при этом роль консервативной точки опоры. Кстати, до сих пор можно бесплатно добывать BTC в кране, который почти 10 лет каждый час раздает сатошики за клик по экрану. На этапе становления рынка давали 0,5 - 5 BTC за простые действия.
9. Mantle (MNT)
реклама
Проект Mantle, появляясь на горизонте как модульный L2-уровень для Ethereum, стремится объединять безопасность основной сети с высокой пропускной способностью. Ему удаётся создавать экосистему, расширяющуюся партнёрствами, новыми протоколами и ростом нативного стейблкоина. Сейчас MNT является официальной монетой биржи Bybit, что подкрепляет ее реальной бизнес-моделью.
8. Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid ворвался в сектор on-chain деривативов, превратившись в один из самых технологичных и быстрых протоколов для торговли фьючерсами без посредников. Проект, пройдя путь от незаметной площадки до узнаваемого лидера, выпускает собственный токен, который отражает растущий интерес к on-chain трейдингу. Поддерживая моментальный отклик и высокую ликвидность, Hyperliquid стал площадкой, где каждый актив резонирует с реальным торговым объёмом, а токен HYPE впитывает этот спрос, усиливая роль проекта в новом поколении децентрализованных бирж.
7. Uniswap (UNI)
реклама
Uniswap остается эталоном среди DEX-платформ и продолжает развиваться, позволяя пользователям обменивать активы, не прибегая к централизованным посредникам. Протокол стал ядром DeFi-сегмента, ежедневно перерабатывает огромные объёмы ликвидности, привлекая новых участников и выстраивая вокруг себя экосистему плагинов, интерфейсов и интеграций. Токен UNI выступает голосом управления, даёт владельцам возможность влиять на будущее протокола, включая возможный запуск fee-switch механики, способной превратить UNI в актив с прямым доходным потенциалом.
6. Aave (AAVE)
AAVE зарекомендовал себя как надёжный DeFi-протокол для кредитования, предлагающий пользователям гибкость, безопасность и обширный набор инструментов. Протокол расширяется через многосетевую архитектуру, предоставляет кредитные пулы, стейкинг, плавающие и фиксированные ставки, а также институциональные решения. Токен AAVE, будучи связанным с управлением и залоговыми механизмами, представляет собой инструмент, позволяющий участвовать в развитии одного из самых стабильных сегментов рынка — децентрализованных займов.
5. Ethereum (ETH)
реклама
Ethereum превратился в энергетическую систему всего DeFi-мира, обеспечивая работу смарт-контрактов, NFT, DAO и сотен протоколов. ETH является топливом сети, делает возможным выполнение транзакций и участие в стейкинге, предоставляет инвестору сразу несколько источников ценности: ликвидность, доходность и технологическую фундаментальность. Поддерживая переход на новые версии и улучшения, Ethereum остается сердцем экосистемы Web3 и формирует основу любого продуманного инвестиционного портфеля.
4. BNB (BNB)
BNB, будучи ядром экосистемы Binance и BNB Chain, активно используется во всех продуктах биржи: от уплаты комиссий до участия в запусках проектов и взаимодействия с DeFi-приложениями. Он впитывает в себя экономику крупнейшей криптоплатформы мира, становясь аналогом цифровой акции реального бизнеса. Им ежедневно пользуются миллионы пользователей, BNB демонстрирует устойчивость спроса, который уверенно держится и в условиях медвежьего рынка, и в периоды высокой волатильности.
ТОП-3 - Ликвидная основа портфеля: стейблкоины
Стейблкоины, оставаясь «кровью рынка», позволяют управлять рисками, фиксировать прибыль, заходить в сделки и обеспечивать независимость от резких движений цены. Их роль в портфеле недооценена многими новичками, но именно они формируют реальное финансовое пространство внутри крипты. Именно поэтому следующие три стейбла стоит иметь в портфеле на 20-50% в зависимости от фазы рынка.
3 место - DAI
DAI создавался как децентрализованный стейблкоин на основе залога в криптоактивах. Он предоставляет пользователю контроль над стабильностью без зависимости от одной компании и регулятора. Dai используется в протоколах, обеспечивая ликвидность и кредитование, и нередко становится опорой стратегий, где важна децентрализация. Он развивается вместе с MakerDAO и остаётся одним из самых проверенных временем инструментов сохранения стоимости в DeFi.
2 место - USDC
USDC, обеспечиваемый проверяемыми резервами, стал универсальным инструментом среди компаний, разработчиков и DeFi-платформ. Он, будучи прозрачным и легко конвертируемым, активно применяется в расчётах, трейдинге, фарминге и переводах. USDC формирует инфраструктурный слой внутри крипторынка, плавно интегрируясь в большинство приложений и превращаясь в «рабочую валюту» Web3-экономики. Однако этот стейблкоин имеет централизованного эмитента, что в разных ситуациях может быть как плюсом, так и минусом.
1 место - USDT
USDT занимает вершину этого топа благодаря огромной ликвидности, присутствию на каждой бирже и мгновенной доступности в любой точке крипторынка. Он используется трейдерами, OTC-десками, арбитражниками и компаниями, которым нужна стабильность, не зависящая от скорости банковских переводов. USDT, продолжая оставаться самым востребованным стейблкоином, играет роль основного инструмента для входа, выхода и удержания капитала в условиях постоянно меняющейся рыночной среды. Кстати, уже сейчас можно платить USDT в магазинах РФ через QR-код, используя Telegram-бота. Более подробно рассказал про два таких сервиса - здесь.
Вывод
Этот список не отражает попытку угадать будущее, а представляет собой структурированную основу портфеля, способного работать в любых рыночных условиях.
Имея такую комбинацию монет, инвестор получает не просто набор разнотипных активов, а сбалансированную систему, где каждая монета выполняет свою функцию, создавая общий фундамент для роста и устойчивости портфеля. Напоследок, при желании, можете подписаться на мой Telegram канал про крипту, там периодически появляются интересные мысли и койлы с потенциальными возможностями.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила