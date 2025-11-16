Всем привет! Сегодня расскажу про два максимально рабочих и простых способа оплаты криптовалютой, в частности USDT и Ton, в любом магазине РФ где есть СБП и QR-код. Это не какие-то там виртуальные или физические карты, которые либо вообще не работают, либо очень плохо работают и то, только в онлайн-магазинах или при оплате зарубежных сервисов. В данном случае я расскажу про два реальных и единственных на данный момент способа оплачивать криптой на кассе в магазинах. Это максимально быстрый и простой способ оплаты покупок в «Ленте», «Пятёрочке», DNS — в абсолютно любых магазинах.

Процесс простой как дважды два, не нужно нигде регистрироваться, ничего устанавливать, достаточно иметь просто Telegram, ну и рабочую камеру на смартфоне, конечно, для сканирования QR-кодов, которые выдает касса. С юридической точки зрения вы просто меняете крипту в счет покупок за рубли, а сервис реализовывает это максимально быстро, удобно и бесшовно. Однако не стоит забывать, что при обналичивании крипты нужно платить налоги, поэтому не забываем декларировать свои покупки!

реклама





Перед началом рекомендую подписаться на Telegram канал про крипту и заработок , там полезная информация с моим опытом появляется быстрее всего. Поехали!

Первый способ

Это Antarctic Wallet . Я уже рассказывал про него в этой статье . На данный момент это самый дружелюбный, простой и дешёвый сервис для оплаты криптой в магазинах РФ. Для его использования просто переходим в Telegram-бота , в котором открывается miniApp с интерфейсом кошелька. При желании можете задать PIN-код. Регистрироваться не нужно: попав в интерфейс, вы уже имеете кошелёк привязанный к вашему Telegram аккаунту, и можете расплачиваться криптой в любом магазине, где есть QR-код от СБП.

реклама





Для пополнения криптой нажимаем на плюсик «Пополнить баланс», выбираем «Внешний кошелёк» и выбираем сеть для пополнения. Я рекомендую выбирать TON, поскольку там нулевая комиссия. Также можно пополнить в сети TRC-20. Нажимаем «Продолжить» и получаем адрес, на который переводим любую сумму для покупок. Средства отображаются на балансе практически моментально после перевода.

Далее идём в магазин, сканируем покупки на кассе и выбираем «Оплата по СБП», и получаем QR-код. Переходим в Antarctic Wallet , нажимаем на значок QR-кода внизу посередине, разрешаем доступ к камере, сканируем QR-код и подтверждаем операцию. Оплата происходит в течение 5-12 секунд. Таким же образом можно оплачивать покупки не только в физических магазинах типа «Ленты», «Пятёрочки» и других продуктовых, но и в онлайн-магазинах, которые поддерживают оплату по QR-коду.

Стоит отметить, что мы платим криптой лишь формально: на самом деле на счёт магазина поступают именно рубли, а крипту мы меняем, используя данный сервис, который предоставляет, как вы видели, очень удобный, нативный и максимально простой интерфейс.

Также кошелек позволяет оплачивать покупки с использованием криптовалюты TON — процесс аналогичен. Просто выбираем криптовалюту TON при пополнении. Что интересно, скоро обещают добавить ещё и биткоин. Тогда можно будет говорить всем, что вы платите BTC.

реклама





Ещё, помимо оплаты, с помощью данного кошелька можно получить средства на карту, пополнить аккаунт в Steam или мобильную связь. Лично я бы не стал выводить крипту на карту из-за риска блокировок в последнее время. Для этого лучше воспользоваться обычным физическим обменником. Но такая возможность есть и она очень хорошо работает — многие пользуются.

В разделе «Обменять крипту», соответственно, можно конвертировать криптовалюту — пока доступны только USDT и TON. Думаю, что в дальнейшем сервис перерастет в полноценный обменник с множеством торговых пар.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Подводя итоги по данному способу оплаты, могу сказать, что это лучший на данный момент сервис, который предлагает минимальный спред USDT к рублю и быструю оплату буквально в два клика.

Второй способ

реклама





Аналогично простой и работает через уже знакомую биржу в Telegram — CryptoBot . Сразу скажу, что спред там конский, но способ рабочий и как альтернатива первому, в случае технических работ пойдет.







По функционалу всё также максимально просто: переходим в мини-приложение , нажимаем кнопку «Пополнить» и переводим крипту на указанный адрес. Нажимаем на вкладку в центре «Оплата по QR-коду» и сканируем его. Спред между долларом и рублём составляет целых 5 рублей, поэтому не вижу смысла переплачивать. Скорее, это запасной вариант, на всякий случай. Сам же CryptoBot представляет собой биржу внутри Telegram, которая имеет большое количество криптовалютных пар, что позволяет быстро и просто обменивать одну крипту на другую, не выходя из Telegram.

Оплату производил при курсе 81 рубль за доллар и, как можете видеть, в первом случае спред составил всего 2 рубля. Это, как я считаю, очень мало, если учитывать удобство и скорость оплаты. При использовании второго сервиса спред составил уже более 5 рублей, что, конечно, не сильно привлекательно.

Надеюсь, что информация из данной инструкции помогла вам решить вопрос с быстрой и бесшовной оплатой покупок в магазинах вашего города за крипту. Напомню, что по факту мы просто меняем крипту в счет оплаты в магазинах, что на данный момент не запрещено. Сервис действительно топовый, поэтому смело могу рекомендовать его. Всем удачи и пока.