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Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
Легендарная The Witcher 3: Wild Hunt получит обновлённую версию уже в 2022 году
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Некоторые игры отличаются невероятной живучестью. Ясно, что многопользовательские проекты могут пользоваться спросом годами, а фанаты будут ещё долго бегать в Контр-Страйк, вот только некоторые однопользовательские проекты способны даже спустя годы после своего выхода поднимать волну. В качестве примера можно привести The Sims 4. Только вдумайтесь, популярное продолжение серии вышло в 2014 году, но и после десятка обновлений и дополнений отлично продаётся. Переживает расцвет и Cyberpunk 2077. Ещё недавно критики писали гневные комментарии на тему багов, а геймеры морщили нос, а после выхода аниме рванулись проходить незамысловатый сюжет по новой. Ещё больший интерес к проекту может вернуться в 2023, когда будет выпущено бесплатное дополнение. Разработчики обещают множество нововведений, что значительно расширит сюжетные линии.

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А вот интерес к игре The Witcher 3: Wild Hunt постепенно угасает. Дело в том, что нам обещали выпустить обновлённую версию ещё в 2021 году. CD Projekt RED постоянно сдвигала сроки, не называя причин, а инсайдеры утверждали, что виной всему коронавирус и хаос в руководстве. Ну а в начале 2022 года нас ждал ещё более неприятный сюрприз, ведь поляки в одностороннем порядке разорвали контракт с российской студией, которая занималась созданием ремастера по культовой игре. Представители CD Projekt RED делали громкие заявления, уверяя прессу в том, что 4 программиста за несколько месяцев сделают то, что русские не смогли за несколько лет. После этого прошло 8 месяцев, а руководство польской студии предпочитало отмалчиваться. Ходили слухи, что ремастер и вовсе отменён, а фанаты уже потеряли надежду увидеть Геральта с обновлёнными текстурами в разрешении 4К. Похоже, дела у Ведьмака идут лучше, чем предполагали пессимисты, ведь инсайдеры раскопали информацию о том, что релиз ремастера состоится в рамках The Game Awards. Это символично, ведь в 2015 году The Witcher 3: Wild Hunt сорвала куш престижной премии. Предполагается, что анонс состоится 9 или 12 декабря, а спустя несколько дней игра станет доступна всем тем, кто раньше купил оригинальную версию.

Что любопытно, CD Projekt RED планирует сдержать обещание, ведь обновление будет доступно совершенно бесплатно, или нет, ведь есть и исключение. Так, владельцы лицензий на персональных компьютерах смогут побаловать себя текстурами нового поколения безвозмездно, тое есть даром. А вот владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X вынуждены будут платить полную сумму даже в том случае, если ранее купили лицензию на приставку предыдущего поколения. Инсайдеры уверяют, что портированием уже занимаются специалисты, а значит очень скоро фанаты игры The Witcher 3: Wild Hunt смогут купить ремастер. Предполагается, что кроме улучшенный текстур подвезут трассировку лучей, а также другие графические плюшки, которыми могут похвастать новинки 2022 года.

Но если вы думали, что настоящие фанаты всё это время смотрели на стремительно устаревающую графику The Witcher 3, то сильно ошибались. Дело в том, что уже достаточно давно существуют продвинутые модификации, позволяющие сделать визуальную составляющую игры намного лучше. Например, вы можете увидеть работу сотни графических модов вместе с трассировкой лучей в ролике ниже. Что важно, всё это не является секретными знаниями избранных, а значит вы можете без особых проблем скачать большой пакет данных, а после установить поверх пиратской или лицензионной версии. В результате картинка станет современнее, а трассировка лучей и вовсе превращает старую игру в новый блокбастер.

Посмотрите, как эффектно выглядит ночное небо, отражения в воде и другие сцены. Будем надеяться, что разработчики CD Projekt RED не ударят лицом в грязь, ведь в 2022 году мы видели несколько ремастеров, авторы которых вообще ничего не сделали для своих детищ. Вместо современной графики фанаты увидели ценник в 60 долларов и блин в роли лицевой анимации. В последнее время поляки дают мало обещаний, поэтому геймеры будут рады любому продукту.

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#the witcher 3: wild hunt
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linux4ever
15:39
dlss и fsr зло, под них начали оптимизировать игры ;(
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
Lurker-beta
15:38
21 281,42 Ну, кто урвал удачнее?
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
ахахаxа
15:38
дрг всу посмотреть просто вошли,там дорог нет.Вот как войдут войска регулярные,тогда и пиши об этом
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Lurker-beta
15:37
кому нужен 7600 при такой цене на АМ5+память? хотя согласен, чего ждать, zen3 вполне себе норм. 5800x3d и можно вставить в старую мать. А вот если у вас нет ам4.. то я бы подождать 7*00x3d
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Johan_888
15:37
Блин, женщина, я тебя не понимаю, ты меня скорее всего то-же, ты скажи, что за режим то?
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Asmodeus
15:37
Прожил там месяц 4 года назад. Вообще довольно мало там сохранилось. Но есть ещё на что посмотреть. Заранее предупреждаю, что цены на всё там сейчас весьма высокие.
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