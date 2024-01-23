Он вносит три уровня интенсивности огня.

Недавно выпущенный мод для The Witcher 3 под названием The Cozy RTX Fire, появившийся в сети на этой неделе, вносит заметные улучшения в глобальное освещение с трассировкой лучей в инновационной манере.

Новый мод усиливает эффекты отражения огня в окружении игры по сравнению с оригинальной версией. Это дополнение способствует заполнению ранее темных областей и уменьшает или устраняет эффект точечного света, создаваемый источниками света, разбросанными по всему окружению. Мод вводит четыре различных уровня интенсивности отраженного света, что обеспечивает совместимость с любыми другими модами на огонь и освещение.

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Поддержка трассировки лучей стала частью новых возможностей The Witcher 3 Next-Gen edition, выпущенной в конце 2022 года для ПК и консолей текущего поколения. Несмотря на проблемы, возникшие при первоначальном релизе, CD Projekt Red старательно решала критические баги с помощью многочисленных патчей. Одно из последних значительных обновлений было направлено на решение проблем, связанных с NVIDIA DLSS 3.0 и трассировкой лучей.

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Когда все визуальные улучшения активированы, игра может похвастаться исключительным внешним видом. В то время как ванильная версия имела прочную основу, текстуры заметно улучшились, что частично объясняется интегрированными модами, а дистанция прорисовки значительно увеличилась. Кроме того, повысилась точность и резкость отражений и теней. Однако главной особенностью является глобальное освещение с трассировкой лучей, которое поднимает световые эффекты игры на беспрецедентный уровень. Несколько сравнительных кадров в духе было/стало вы можете найти ниже.