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Недавно было опубликовано сравнительное видео, демонстрирующее улучшения грядущего мода The Witcher 3 HD Reworked Next-Gen edition и проливающее свет на визуальные улучшения, которые в него войдут.

Любители моддинга, скорее всего, знакомы с проектом HD Reworked от энтузиаста Халка Хогана, известного своими комплексными графическими обновлениями для оригинальной The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. В настоящее время модер занимается созданием версии, адаптированной для нового поколения The Witcher 3, а недавнее видео демонстрирует доработанные текстуры в деревне Каэр Трольде.

реклама "Пришло время представить первый взгляд на W3 HDRP NextGen Edition этого года", – отмечает модер. Сегодняшняя выставка посвящена масштабному обновлению деревни Каэр Трольде на Скеллиге. Вы увидите, каких значительных успехов я добился за последние месяцы, в результате чего стандарты качества стали еще выше. Помимо повышения качества активов, мои усилия направлены на обеспечение визуальной целостности и реалистичности всей игры".

Параллельно с развитием моддинга Witcher 3 от CD Projekt Red появились два новых мода на трассировку лучей, которые улучшают RTX-эффекты и вводят зеркала с трассировкой лучей. Как и ожидалось, мод Ray Tracing Mirrors использует технологию трассировки лучей для создания отражающих поверхностей на зеркалах в игровом мире.

Мод под названием ScoutBr0 улучшает отражения и тени, обеспечивая более точное воспроизведение деталей окружения. С включенным модом тени и отражения, прорисованные лучами, точно повторяют окружающую обстановку, а тени, отбрасываемые по окружению, отличаются повышенной точностью.