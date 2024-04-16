Регистрация доступна с сегодняшнего дня.

Сегодня открывается регистрация на бета-версию REDkit, официального инструментария для моддинга The Witcher 3. Эта возможность позволяет энтузиастам получить ранний доступ и протестировать уникальные инструменты до их официального релиза.

Как сообщается на сайте Steam, желающие поэкспериментировать с возможностями моддинга могут запросить доступ через страницу магазина REDkit. Доступ будет предоставляться партиями, и одобренные студией кандидаты смогут добавить инструменты в свою библиотеку. Кроме того, CD Projekt Red активно развивает официальную поддержку Steam Workshop для The Witcher 3, приглашая пользователей принять участие в стадии бета-тестирования.

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Недавно открытая страница Steam Store для The Witcher 3 REDkit предлагает ознакомиться с возможностями этих инструментов моддинга, которые CDPR использовала во время разработки игры. Сопровождающие скриншоты намекают на широту возможностей, ожидающих модеров, и обещают захватывающий ландшафт для творчества.

В настоящее время культовая игра The Witcher 3 доступна на различных платформах, включая PC, Sony PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз инструментов для моддинга REDkit запланирован на конец этого года.